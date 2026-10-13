Otobüs şeritlerini denetleyen kameralar kuruluyor

Taşkent'te toplu taşıma trafiğini engelleyen araç sürücülerini tespit etmek amacıyla özel kameralar kuruluyor. Yeni sistem, otobüsler için ayrılan şeridi ihlal eden araçları kaydetmek üzere tasarlandı.

Başlangıç olarak 6 kilometre uzunluğundaki kameralar, Farg‘ona yo‘li karayolunun her iki tarafına yerleştirildi. Bu kameralar, otobüs şeridine giren araçları tespit ederek ihlaller için otomatik olarak ceza düzenlenmesini sağlayacak.

Bilgi için belirtmek gerekirse, 06:00 ile 23:00 saatleri arasında özel «A» şeridinde normal araçların seyretmesi yasaktır.

Bu tür denetim kameralarının gelecekte Taşkent şehrinin diğer ana caddelerine de kurulması planlanıyor.