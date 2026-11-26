Bir yazılımcı, Apple Vision Pro cihazı için sıra dışı bir teknoloji sergiledi. Bu teknoloji, sıradan bir iPhone fotoğrafını üç boyutlu bir alana dönüştürerek kullanıcının adeta fotoğrafın içine girmesine ve ortamı incelemesine olanak tanıyor. Konuyla ilgili haberi TechTimes paylaştı.

Gösterimde kullanıcı, iPhone ekranındaki fotoğrafı parmaklarıyla tutup kendine doğru çekiyor. Elini açtığı anda ise fotoğraftaki manzara sanal ortamda beliriyor. Sonuç olarak kişi, sıradan bir fotoğrafa bakmak yerine, sanki onun içindeymiş gibi bir deneyim yaşıyor.