Apple Vision Pro'da fotoğrafın içine girmeyi sağlayan teknoloji tanıtıldı (video)
Bir yazılımcı, Apple Vision Pro cihazı için sıra dışı bir teknoloji sergiledi. Bu teknoloji, sıradan bir iPhone fotoğrafını üç boyutlu bir alana dönüştürerek kullanıcının adeta fotoğrafın içine girmesine ve ortamı incelemesine olanak tanıyor. Konuyla ilgili haberi TechTimes paylaştı.
Gösterimde kullanıcı, iPhone ekranındaki fotoğrafı parmaklarıyla tutup kendine doğru çekiyor. Elini açtığı anda ise fotoğraftaki manzara sanal ortamda beliriyor. Sonuç olarak kişi, sıradan bir fotoğrafa bakmak yerine, sanki onun içindeymiş gibi bir deneyim yaşıyor.
Proje, Bihe Xi adlı bir yazılımcı tarafından geliştirildi. Çalışmada, Apple'ın ML-SHARP teknolojisi kullanılarak fotoğraftan üç boyutlu sahne oluşturma, Gaussian Splatting grafik yöntemi ve el hareketlerini takip etme yeteneklerinden yararlanıldı. Görüntüdeki yapraklar gibi bazı ek nesneler ise Tripo aracıyla oluşturuldu.
Belirtmek gerekir ki bu, Apple tarafından resmen sunulan yeni bir özellik değil, bağımsız bir yazılımcının deney projesidir. Ayrıca fotoğrafı 3D ortama dönüştürme süreci önceden gerçekleştirilmektedir; yani bu işlem, iPhone'dan Vision Pro'ya fotoğraf gönderirken otomatik olarak yapılmamaktadır.
Projenin yazarı, çalışmasını açık kaynaklı olarak sundu. Ancak kullanmak için özel teknik ayarlar ve bir Vision Pro cihazı gerekmektedir.
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