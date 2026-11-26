Eski xAI çalışanları, geleceği tahmin etmeye yardımcı olan bir AI girişimi başlattı
Elon Musk'ın xAI şirketinde çalışmış üç eski kurucu ortak, gelecekteki olayları tahmin etmeye yardımcı olacak yapay zeka teknolojisini geliştirmek için Epochal adlı bir girişimin temelini attı. Şirketin ilk ürünü, AI ajanlarının internetin geçmiş arşiv verilerini kullanarak tahminler oluşturmasına olanak tanıyor. Bu gelişme Bloomberg tarafından bildirildi.
Epochal tarafından geliştirilen Time Portal adlı sistem, yapay zekanın internetin belirli bir tarihte nasıl göründüğünü yeniden oluşturmasını sağlıyor. Başka bir deyişle, AI ajanları geçmişten bir gün seçerek, tam o anda mevcut olan web sitelerini ve verileri görebiliyor. Bu süreçte, daha sonra gerçekleşen olaylara dair bilgiler onlardan gizleniyor.
Şirket bu teknolojiyi «zaman portalı» olarak adlandırdı. Temel amacı, yapay zekayı geçmiş olayları analiz etmeye ve o dönemde mevcut olan veriler ışığında sonraki sonuçları tahmin etmeye eğitmektir. Örneğin, bir AI ajanına belirli bir tarihteki ekonomik veya siyasi durum hakkında veriler verilerek, sonrasında ne olacağını tahmin etmesi istenebilir.
Epochal temsilcilerine göre, günümüzdeki yapay zeka modelleri internetteki verilerle eğitiliyor. Ancak bunlar genellikle geçmişteki olayların sonuçlarına dair bilgileri de görüyor. Time Portal ise AI ajanlarını, olayın sonucunun henüz bilinmediği koşullarda karar verme ve tahmin oluşturma konusunda eğitmeyi hedefliyor.
Yeni girişimin kurucuları Guodong Zhang, Zixang Dai ve Manuel Kroiss'tir. xAI'ın kurucularından olan bu ekip, Şubat 2026'da şirketin SpaceX ile birleşmesinin ardından oradan ayrıldı.
Epochal ekibine xAI, OpenAI, Anthropic ve Google DeepMind şirketlerinde çalışmış eski uzmanlar da katıldı.
Bloomberg kaynağına göre, kuruculardan Guodong Zhang projeye kendi kaynaklarından 100 milyon dolar yatırım yapıyor. Ancak şirket temsilcisi finansman hakkındaki bilgileri yorumlamaktan kaçındı.
Şimdilik Epochal, geleceği insandan daha doğru tahmin edebilen hazır bir AI modeli sunmuş değil. Şirketin ilk ürünü, yapay zekanın tahmin yeteneğini geliştirmek ve test etmek için tasarlandı.
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