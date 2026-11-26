Elon Musk'ın xAI şirketinde çalışmış üç eski kurucu ortak, gelecekteki olayları tahmin etmeye yardımcı olacak yapay zeka teknolojisini geliştirmek için Epochal adlı bir girişimin temelini attı. Şirketin ilk ürünü, AI ajanlarının internetin geçmiş arşiv verilerini kullanarak tahminler oluşturmasına olanak tanıyor. Bu gelişme Bloomberg tarafından bildirildi.

Epochal tarafından geliştirilen Time Portal adlı sistem, yapay zekanın internetin belirli bir tarihte nasıl göründüğünü yeniden oluşturmasını sağlıyor. Başka bir deyişle, AI ajanları geçmişten bir gün seçerek, tam o anda mevcut olan web sitelerini ve verileri görebiliyor. Bu süreçte, daha sonra gerçekleşen olaylara dair bilgiler onlardan gizleniyor.

Şirket bu teknolojiyi «zaman portalı» olarak adlandırdı. Temel amacı, yapay zekayı geçmiş olayları analiz etmeye ve o dönemde mevcut olan veriler ışığında sonraki sonuçları tahmin etmeye eğitmektir. Örneğin, bir AI ajanına belirli bir tarihteki ekonomik veya siyasi durum hakkında veriler verilerek, sonrasında ne olacağını tahmin etmesi istenebilir.