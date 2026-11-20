Özbekistan Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanan merkez karşılaşma — Taşkent derbisinde Lokomotiv kendi sahasında Paxtakor'u konuk ederek, 2:1 skorla geriden gelip galibiyete ulaştı. Mücadele son saniyelere kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Karşılaşma konuk ekibin hızlı golüyle başladı: Henüz 4. dakikada Flamarion skoru açarak 'aslanları' öne geçirdi. Ancak maçın sonlarına doğru 'demiryolcular' durumu kökten değiştirmeyi başardılar. 81. dakikada Jasurbek Yaxshiboyev dengeyi sağlarken, hakem tarafından eklenen 90+2. dakikada deneyimli forvet Temurxo‘ja Abduxoliqov ev sahibine galibiyeti getiren golün sahibi oldu.

Puan durumundaki durum ve sonuçlar

Bu mağlubiyet Kamoliddin Tojiyev yönetimindeki Paxtakor için çok pahalıya mal oldu. 'Aslanlar' 59 puanla 2. sırada kalarak şampiyonluk yarışındaki şanslarını neredeyse kaybettiler. Önemli bir galibiyeti kutlayan Lokomotiv ise puanını 46'ya yükselterek puan tablosunda 4. sıraya yerleşti.

İstatistikler Lokomotiv Paxtakor Maç sonucu 2 1 Goller Jasurbek Yaxshiboyev (81'), Temurxo‘ja Abduxoliqov (90+2') Flamarion (4') Ligdeki yeri 4. sıra (46 puan) 2. sıra (59 puan)

Maç raporu ve kadrolar

Süper Lig. 28. Hafta Lokomotiv — Paxtakor 2:1 Goller: Jasurbek Yaxshiboyev (81), Temurxo‘ja Abduxoliqov (90+2) — Flamarion (4).

Lokomotiv: 1. Aleksey Kozlov, 8. Bilol Tupliyev (9. Suhrob Nurulloyev, 76), 11. Temurxo‘ja Abduxoliqov, 14. Nikolay Ivanov (45. Yovan Nishich, 73), 15. Aleksandr Shushnyar, 17. Sardor Mirzayev, 18. Oleksandr Kucherenko, 22. Sunatilla Poyonov (28. Shuhrat Muhammadiyev, 76), 23. Diyorjon Turopov (70. Muhammedali Reimov, 73), 33. Oleg Zoteyev, 99. Jasurbek Yaxshiboyev.

Paxtakor: 35. Sanjar Quvvatov, 4. Zaid Tahsin, 8. Dilshod Saitov, 9. Ibrohim Ibragimov, 10. Akmal Mozgovoy, 21. Bashar Resan (17. Dostonbek Hamdamov, 40), 22. Muhammad-Bobur Karimov, 23. Abdurauf Bo‘riyev, 50. Flamarion, 55. Muhammadrasul Abdumajidov, 90. Stefan Chinedu (77. Oybek Bozorov, 73).

Sizce Paxtakor'un derbideki bu mağlubiyetinin temel sebebi neydi; son dakikalardaki dikkatsizlik mi yoksa Lokomotiv'in güçlü iradesi mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!