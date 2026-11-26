Satrançta mevcut şampiyon, Özbek büyükusta Nodirbek Abdusattorov prestijli turnuvanın ilk turuna kendinden emin bir galibiyetle başladı. Vatandaşımız beyaz taşlarla ev sahibi büyükusta Shreyas Royal'a karşı hamle yaparak rakibini 1:0 skorla mağlup etti.

İngiliz açılışı ve 43. hamlede gelen zafer

Karşılaşma İngiliz açılışı ile başladı ve kıran kırana geçen mücadelenin ardından, 43. hamlede Özbek satranççının galibiyetiyle sona erdi.

İlk turda Andy Woodward da galibiyet alırken, diğer üç maç berabere bitti. Böylece 1. turdan sonra Nodirbek Abdusattorov ve Andy Woodward 1'er puanla turnuva tablosunda liderliği paylaşıyorlar.

Turnuva formatı ve 2. turdaki rakip

Göstergeler Detaylar Turnuva formatı «Masters» grubu — 10 büyükusta, lig usulü 9 tur 1. tur sonucu Nodirbek Abdusattorov 1:0 Shreyas Royal (43. hamlede galibiyet) Turnuva tablosu Nodirbek Abdusattorov ve Andy Woodward (1'er puan — 1-2. sıralar) 2. turdaki rakip Michael Adams (Abdusattorov siyah taşlarla oynayacak) Maç saati Bugün, Taşkent saatiyle 21:00'de

Bugün gerçekleşecek ikinci tur karşılaşmasında Nodirbek Abdusattorov siyah taşlarla tecrübeli İngiliz büyükusta Michael Adams'a karşı mücadele verecek.

Sizce Nodirbek Abdusattorov bugün saat 21:00'de başlayacak 2. tur maçında siyah taşlarla tecrübeli Michael Adams'ı da yenip tek başına liderliğe yükselebilecek mi?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek satrancının gururu olan bu parlak başlangıç hakkındaki haberi sevdiklerinizle hemen paylaşın!