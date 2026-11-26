UEFA Şampiyonlar Ligi genel lig aşamasının 5. haftasında Manchester Citykendi sahasında İtalyan kulübü Napoli ile 2:2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte 'City'lilerin tüm kulvarlardaki son 5 maçta aldığı galibiyet sayısı sadece 1'de kaldı.

Soyunma odasındaki iç çekişmeler ve Guardiola dönemindeki birlik ruhunun kaybolması

The Touchline gazetesinin haberine göre, kulüp hakkındaki finansal usulsüzlük iddialarının ardından takım içindeki ortam ciddi şekilde bozuldu. Kaynak, soyunma odasında ciddi anlaşmazlıklar yaşandığını belirtiyor:

Birlik ruhunun kaybı: Futbolcular arasında artık Pep Guardiola dönemindeki o kenetlenme ve karşılıklı güven ortamı kalmadı.

Ayrılık düşüncesi: Bazı kilit oyuncular, kulübün yakın gelecekte ciddi yaptırımlarla ve sorunlarla karşılaşabileceğini fark ederek takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı.

Manchester City'nin bu sezonki durumu ve temel göstergeler

Göstergeler Detaylar ve istatistikler Şampiyonlar Ligi 5. hafta sonucu Manchester City 2:2 Napoli Son 5 maç istatistiği Tüm kulvarlarda sadece 1 galibiyet Premier Lig'deki mevcut durum 3. sıra (11. hafta sonunda 22 puan) Liderle puan farkı Birinci sıradaki Arsenal'in 6 puan gerisinde Temel iç sorun Finansal usulsüzlük riski nedeniyle soyunma odasındaki anlaşmazlıklar

Sizce, Manchester City'deki bu kriz sadece geçici bir düşüş mü, yoksa finansal skandallar kulübün tüm bir döneminin sona ermesine mi yol açacak?

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