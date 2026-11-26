Manchester City soyunma odasında kriz: Bazı yıldızlar kulüpten ayrılmayı düşünüyor
UEFA Şampiyonlar Ligi genel lig aşamasının 5. haftasında Manchester Citykendi sahasında İtalyan kulübü Napoli ile 2:2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte 'City'lilerin tüm kulvarlardaki son 5 maçta aldığı galibiyet sayısı sadece 1'de kaldı.
Soyunma odasındaki iç çekişmeler ve Guardiola dönemindeki birlik ruhunun kaybolması
The Touchline gazetesinin haberine göre, kulüp hakkındaki finansal usulsüzlük iddialarının ardından takım içindeki ortam ciddi şekilde bozuldu. Kaynak, soyunma odasında ciddi anlaşmazlıklar yaşandığını belirtiyor:
Birlik ruhunun kaybı: Futbolcular arasında artık Pep Guardiola dönemindeki o kenetlenme ve karşılıklı güven ortamı kalmadı.
Ayrılık düşüncesi: Bazı kilit oyuncular, kulübün yakın gelecekte ciddi yaptırımlarla ve sorunlarla karşılaşabileceğini fark ederek takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı.
Manchester City'nin bu sezonki durumu ve temel göstergeler
Göstergeler
Detaylar ve istatistikler
Şampiyonlar Ligi 5. hafta sonucu
Manchester City 2:2 Napoli
Son 5 maç istatistiği
Tüm kulvarlarda sadece 1 galibiyet
Premier Lig'deki mevcut durum
3. sıra (11. hafta sonunda 22 puan)
Liderle puan farkı
Birinci sıradaki Arsenal'in 6 puan gerisinde
Temel iç sorun
Finansal usulsüzlük riski nedeniyle soyunma odasındaki anlaşmazlıklar
Sizce, Manchester City'deki bu kriz sadece geçici bir düşüş mü, yoksa finansal skandallar kulübün tüm bir döneminin sona ermesine mi yol açacak?
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