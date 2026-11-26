Gukesh ve Sindarov 45+30 zaman kontrolü ve hazırlık süreci hakkında görüşlerini paylaştı
Mevcut Dünya Satranç Şampiyonu, Hintli Gukesh Dommaraju ve Adaylar Turnuvası galibi, Özbek büyükusta Javokhir Sindarov arasındaki Dünya Şampiyonluğu mücadelesi şu an için 1:1 skoruyla berabere devam ediyor. Oyunlar arasındaki basın toplantısında satranççılar, Budapeşte turnuvasında test edilen yeni 45+30 zaman kontrolü ve Cenevre'deki takım hazırlıkları hakkındaki soruları yanıtladılar.
45+30 zaman kontrolü konusunda iki farklı görüş
Her oyuncuya 45 dakika ve her hamleden sonra 30 saniye eklemeli 45+30 kontrolü hakkındaki iki adayın yaklaşımı şu şekilde oldu:
Gukesh Dommaraju'nun pozisyonu: Hintli şampiyon, bu formatın daha çok rapid satranca yakın olduğunu vurgulayarak, bu tür partilerin klasik reytinge dahil edilmemesi gerektiğini belirtti. Görüşüne kanıt olarak Praggnanandhaa'nın Richard Rapport'a karşı oynadığı oyunda bir hamlede matı kaçırmasını (beyazlarla oynayan Rapport
43.Qg7#hamlesiyle mat etmişti) örnek gösterdi.
Javokhir Sindarov'un değerlendirmesi: Sporcumuz bu kontrolü, rapid ve klasik satranç arasında bir format olarak tanımladı. Ona göre bu sistem izleyiciler için ilgi çekici olsa da, günde iki parti oynamak satranççının enerjisini çok tüketiyor; başta süre yeterli gibi görünse de hızla tükeniyor. Sindarov, bu formatta bizzat oynadıktan sonra daha net bir sonuca varacağını ekledi.
Gukesh'in Cenevre'deki ekibi ve zihinsel hazırlığı
Mevcut dünya şampiyonu, Cenevre'deki yoğun baskıyla nasıl başa çıktığına ve yardımcılarına da değindi:
Alan / Uzman
Detaylar ve görev
Antrenörü
Polonyalı ünlü büyükusta Grzegorz Gajewski (Grzegorz Gajewski)
Zihinsel hazırlık uzmanı
Paddy Upton (Paddy Upton) — tahta başındaki davranışlar ve psikolojik istikrar üzerine çalışıyor
Baskıyı hafifletmek
Cenevre'ye gelen iki yakın arkadaşı ile vakit geçirerek maç stresini azaltıyor
Ekibin diğer üyeleri
Gukesh, ekibin diğer üyeleri hakkında daha sonra bilgi vereceğini belirtti
Sizce satrançta zaman kontrolünü kısaltmak (45+30 gibi formatlar) oyun kalitesini olumsuz etkileyip basit hataların artmasına mı neden olur, yoksa modern satranç tam da bu yönde mi gelişmelidir?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu ilginç basın toplantısının detaylarını satrançseverlerle hemen paylaşın!
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