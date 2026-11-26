Gukesh Dommaraju'nun pozisyonu: Hintli şampiyon, bu formatın daha çok rapid satranca yakın olduğunu vurgulayarak, bu tür partilerin klasik reytinge dahil edilmemesi gerektiğini belirtti. Görüşüne kanıt olarak Praggnanandhaa'nın Richard Rapport'a karşı oynadığı oyunda bir hamlede matı kaçırmasını (beyazlarla oynayan Rapport 43.Qg7# hamlesiyle mat etmişti) örnek gösterdi.

Javokhir Sindarov'un değerlendirmesi: Sporcumuz bu kontrolü, rapid ve klasik satranç arasında bir format olarak tanımladı. Ona göre bu sistem izleyiciler için ilgi çekici olsa da, günde iki parti oynamak satranççının enerjisini çok tüketiyor; başta süre yeterli gibi görünse de hızla tükeniyor. Sindarov, bu formatta bizzat oynadıktan sonra daha net bir sonuca varacağını ekledi.