Barcelona ve Manchester Citykulüplerinin eski teknik direktörü Pep Guardiola teknik direktörlük kariyerine dönme olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. 55 yaşındaki İspanyol uzman, Romario TV kanalına verdiği röportajda, şu anki arasından memnun olduğunu ve yeşil sahalara ne zaman döneceğini kesin olarak söyleyemeyeceğini belirtti.

«Geride bunca yıl ve maç kaldı»

Guardiola'nın ifadelerine göre, teknik direktörlüğe ancak içsel bir tutku hissettiğinde ve doğru zamanın geldiğine inandığında, üstelik uygun bir teklif gelirse dönebilir:

«Aranın ne kadar süreceğini bilmiyorum ama şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Sanırım bir gün teknik direktörlüğe dönersem, bunu ancak zamanının geldiğini hissettiğimde yaparım. Tabii eğer birileri beni davet etmek isterse. Aksi takdirde, bunda korkulacak bir şey yok. Sonuçta geride bunca yıl ve maç kaldı.», — dedi Pep Guardiola.

Teknik direktör hakkında temel bilgiler

İstatistikler Detaylar Uzman Pep Guardiola (55 yaşında) Son görev yeri Manchester City (10 yıllık görev süresinin ardından geçen sezon sonunda ayrıldı) Önceki kulüpleri Barcelona, Bayern Münih Mevcut durumu Teknik direktörlük kariyerinde yaratıcı bir ara Dönüş şartı Sadece hazır hissettiğinde ve uygun bir teklif aldığında

Hatırlatmak gerekirse, Pep Guardiola 10 yıllık başarılı bir yönetimin ardından geçen sezon sonunda Manchester City teknik direktörlüğü görevinden ayrılmıştı.

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