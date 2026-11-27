Amerikan Voyager 1 (Voyager 1) uzay aracı, Dünya'ya bilimsel ve teknik veri göndermeyi durdurdu. Sonda ile radyo bağlantısı devam etse de, veriler yerine sadece boş bir sinyal yayınlıyor. Bu durum CNN tarafından bildirildi.

Arıza detayları: Sorun yerleşik bilgisayarda olabilir

NASA 14 Kasım tarihinde tespit ettiği bu arızanın nedenlerini araştırıyor:

Boş sinyal iletimi: CNN verilerine göre, uzay aracı artık bilimsel ve mühendislik verilerini göndermiyor, bunun yerine sadece boş bir taşıyıcı sinyal iletiyor.

İlk tahminler: Mühendisler şu anda durumun kesin nedenlerini belirlemek için çalışıyor. İlk verilere göre sorun, aracın bilimsel cihazlarından veri toplamaktan sorumlu olan yerleşik bilgisayarın işleyişiyle ilgili olabilir.

2023'teki büyük arıza ile benzerlik

Veri iletimindeki mevcut sorunlar, 14 Kasım 2023'te meydana gelen büyük çaplı arızayı anımsatıyor. Ars Technica yayın organına göre, o dönemdeki arızaya uçuş veri sistemindeki belleğin yaklaşık yüzde 3'ünün hasar görmesi neden olmuştu. Bu kusur nedeniyle araç, anlaşılır bilimsel veriler yerine birler ve sıfırlardan oluşan tekrarlayan bir şablon yayınlamıştı.

Göstergeler Detaylar Arızanın tespit edildiği tarih 14 Kasım (24 Kasım'da CNN tarafından duyuruldu) Bağlantı durumu Radyo bağlantısı mevcut, ancak bilimsel ve teknik veriler yerine boş sinyal geliyor Olası neden Bilimsel cihazlardan veri toplayan yerleşik bilgisayardaki arıza Önceki benzer durum 14 Kasım 2023 (uçuş veri sistemi belleğinin ~%3'ünün hasar görmesi)

Sizce NASA mühendisleri, yaklaşık yarım asırdır derin uzayda ilerleyen Voyager 1 ile iletişimi tamamen yeniden kurabilecek mi?

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