Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Kasım'da Kremlin'de Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah ile bir araya geldi. Ancak resmi görüşme öncesinde kaydedilen kısa bir görüntü sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Videoda, Kremlin korumalarından birinin meslektaşına göz kırptığı ve ardından kapıların açıldığı görülüyor. Kullanıcılar bu hareketi, Putin'in gelişini haber veren özel bir sinyal olarak yorumluyor.

Kısa video Instagram'da hızla yayılarak yaklaşık 70 milyon kez izlendi ve 2 milyondan fazla beğeni topladı.

Basit bir göz kırpma ile verilen işaret, internet kullanıcılarının esprili yorumlarına da neden oldu. Sonuç olarak, resmi görüşme öncesindeki birkaç saniyelik görüntü günün en çok konuşulan videolarından biri haline geldi.