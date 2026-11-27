Birleşik Krallık'ta 33 yaşındaki Anthony Williams, Londra'ya giden bir trende ve diğer yerlerde gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle 14 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu bulundu. Bu durum, Birleşik Krallık Ulaşım Polisi (British Transport Police) tarafından açıklandı.

Olayların 31 Ekim ve 1 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştiği belirtildi. Williams, Peterborough ve Londra'da, ayrıca Londra'ya giden bir trende insanlara saldırdı. Aralarında iki gencin de bulunduğu toplam 14 kişi yaralandı.

Mahkemede, trendeki saldırı sırasında yolcuların ve vagon görevlilerinin başkalarını korumaya ve saldırganı durdurmaya çalıştığı ifade edildi. Olay sonucunda birkaç kişi ağır yaralandı. Tüm mağdurlar hayatta kaldı.

Williams saldırıları gerçekleştirdiğini kabul etti ancak insanları öldürme niyeti olduğunu reddetti. Savunma tarafı, şahsın şizofreni ile ilişkili akut psikoz durumunda olduğunu belirtti. Mahkemede, akıl sağlığı ve insanları öldürme niyetini oluşturup oluşturamayacağı tartışıldı.

Ayrıca Williams'ın saldırılardan önce aile hekimine akıl sağlığının kötüleştiği konusunda başvurduğu öğrenildi. Olaydan sonra kendisine verilen tıbbi bakım ve önceki olayların soruşturulmasındaki olası eksiklikler hakkında da bir inceleme başlatıldı.

26 Kasım'da altı hafta süren mahkeme sürecinin sonunda jüri, Anthony Williams'ı 14 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu buldu. Cezası daha sonra belirlenecek.