Doğada dış görünüşü sevimli ve zararsız görünen ancak insanlar için tehlike oluşturabilecek canlılar bulunur. Bunlardan biri de kedi benzeri tüylü tırtıldır (Megalopyge opercularis). Kalın ve yumuşak tüyleri nedeniyle minik bir kedi yavrusuna benzer. Ancak görünüşüne aldanmamak gerekir.

Bu tırtıl kelebekler familyasına aittir ve gelişim sürecinde Southern flannel moth olarak adlandırılan kelebeğe dönüşür. Vücudunu kaplayan uzun, yumuşak tüylerin arasında ise tehlikeli zehirli dikenler gizlidir.

Nerelerde bulunur?

Megalopyge opercularis esas olarak ABD'nin güneydoğu ve güney-orta bölgelerinde, ayrıca Meksika ve Orta Amerika'nın bazı kısımlarında yaygındır. Özbekistan bu türün doğal yaşam alanı içinde değildir. Ülkemizde doğal ortamda görüldüğüne dair güvenilir bir bilgi bulunmamaktadır.

Neden tehlikeli?

Tırtılın yumuşak tüyleri arasında zehirli dikenler bulunur. Kazara dokunulduğunda bu dikenler cilde batarak şiddetli ağrı, yanma, kızarıklık ve şişliğe neden olabilir. Bazı durumlarda ağrı vücudun diğer bölgelerine yayılabilir, mide bulantısı ve diğer rahatsız edici semptomlar görülebilir.

Bu nedenle bu canlıyı gördüğünüzde ona dokunmamanız, özellikle çocukları ondan uzak tutmanız tavsiye edilir.