Yapay zeka (YZ), okul öğrencilerinin bağımsız düşünme ve bilgiyi hatırlama alışkanlıklarını kaybetmelerine neden olabilir. Bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da düzenlenen «Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk» XI. Uluslararası Konferansı'nın genel kurul toplantısının ardından gençlerle yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu.

«Makinenin verdiği hazır cevabı kopyalama riski var»

Devlet başkanı, Hintli bir okul öğrencisi olan Raul John Aju ile yaptığı sohbet sırasında, sinir ağlarının yanlış kullanımının eğitim kalitesini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı:

«İnsanın, özellikle de genç neslin bilgiyi hatırlamak istememe riski var. Bilgisayarın karşısına oturup yapay zekayı sadece bir şeyler yazmak için kullanıyor, kendisi düşünmüyor; sadece makinenin veya YZ ajanının çıkardığı hazır şeyi tekrarlıyor. Tamam, bununla yetiniyor», dedi Vladimir Putin.

Daha önce Hintli öğrenci, okullarda çocuklara sadece bilgi ezberletmenin değil, aynı zamanda muhakeme yapmayı öğretmenin önemli olduğunu söylemişti. Putin ise, öğrencilerin sinir ağlarını sadece hazır cevap alma aracına dönüştürmelerinin bağımsız öğrenmeye engel olacağına dikkat çekti.

Hintli öğrencinin cevabı: YZ, hesap makinesi gibi yardımcı bir araç

Buna cevaben Raul John Aju yapay zekaya insan düşüncesinin yerini alan değil, yardımcı bir araç olarak bakılmasını önerdi. Sinir ağlarını hesap makinesine benzeten öğrenci, önce temel bilgilerin sağlam bir şekilde öğrenilmesi, ancak ondan sonra teknolojilerin eğitim sürecine dahil edilmesi gerektiğini belirtti:

«Bence yapay zeka ile iş birliği yapılmalı. Bu kendine has bir simbiyozdur. Aritmetik temellerini öğrendikten sonra beşinci-altıncı sınıflardan itibaren hesap makinesi kullanabiliriz. Aynı şekilde, yapay zeka da eğitim sürecine belirli bir aşamada —insan yeterli bilgi edindikten ve temelleri anladıktan sonra— dahil edilebilir. Yapay zeka, yeni fikirler aramanızda ve yeni anlamlar bulmanızda size yardımcı olabilir», dedi öğrenci.

Görüşmenin detayları ve Raul John Aju hakkında

Hatıra selfiesi: Beşinci Kanal (Pyatiy Kanal) tarafından yayınlanan videoda görüldüğü üzere, sohbetin sonunda Hintli öğrenci Vladimir Putin ile birlikte selfie çekerek bu görüşmeyi tarihe not düştü.

Genç mucit kim? Raul John Aju ThinkCraft platformunun kurucusudur. Kendisi, Rusya ve Kazakistan devlet başkanlarının yapay zeka alanındaki genç yeteneklerle gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

Sizce okul öğrencilerinin yapay zeka kullanmasına hangi sınıftan itibaren ve ne tür kısıtlamalarla izin verilmesi daha doğru olur?

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