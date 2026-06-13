Rossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqda
2026-yilning dastlabki besh oyi yakunlariga koʻra, Rossiya bozorida Yevropa brendlariga tegishli 26,7 mingta yangi yengil avtomobil sotildi. Bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 104 foizga koʻpdir. Maʼlumot uchun, oʻtgan yilning shu davrida 13,1 mingta avtomobil realizatsiya qilingan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
“Avtostat” agentligi rahbari Sergey Selikovning maʼlum qilishicha, BMW brendi Yevropa avtomobillari orasida yetakchilikni qoʻlga kiritdi. Yanvar-aprel oylarida rossiyaliklar 6451 dona ushbu marka avtomobillarini xarid qilishgan, bu esa oʻtgan yilga nisbatan 51 foizga koʻpdir.
Ikkinchi oʻrinni Volkswagen egalladi — 5659 dona avtomobil va 266 foizlik oʻsish. Kuchli uchlikni Audi yakunlab berdi: ushbu brend ostidagi 4569 ta mashina sotilgan boʻlib, oʻsish koʻrsatkichi rekord darajadagi 463 foizni tashkil etdi.
Premium va lyuks segmentida ham Yevropa brendlari oʻz mavqeini mustahkamlamoqda. Shu bilan birga, ayrim ommaviy brendlar bozordagi ulushini yoʻqotishda davom etayotgani kuzatilgan.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, aksariyat Yevropa ishlab chiqaruvchilari tomonidan rasmiy yetkazib berishlar toʻxtatilganiga qaramay, bozor muqobil (parallel) import sxemalari hisobiga toʻyinmoqda. Aynan shu mexanizm, ayniqsa Volkswagen AG tarkibidagi brendlar savdosining sezilarli oʻsishiga asosiy sabab boʻldi.
…