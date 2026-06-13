Rossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqda

·0·Avto
Rossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqda

2026-yilning dastlabki besh oyi yakunlariga koʻra, Rossiya bozorida Yevropa brendlariga tegishli 26,7 mingta yangi yengil avtomobil sotildi. Bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 104 foizga koʻpdir. Maʼlumot uchun, oʻtgan yilning shu davrida 13,1 mingta avtomobil realizatsiya qilingan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

“Avtostat” agentligi rahbari Sergey Selikovning maʼlum qilishicha, BMW brendi Yevropa avtomobillari orasida yetakchilikni qoʻlga kiritdi. Yanvar-aprel oylarida rossiyaliklar 6451 dona ushbu marka avtomobillarini xarid qilishgan, bu esa oʻtgan yilga nisbatan 51 foizga koʻpdir.

Ikkinchi oʻrinni Volkswagen egalladi — 5659 dona avtomobil va 266 foizlik oʻsish. Kuchli uchlikni Audi yakunlab berdi: ushbu brend ostidagi 4569 ta mashina sotilgan boʻlib, oʻsish koʻrsatkichi rekord darajadagi 463 foizni tashkil etdi.

Premium va lyuks segmentida ham Yevropa brendlari oʻz mavqeini mustahkamlamoqda. Shu bilan birga, ayrim ommaviy brendlar bozordagi ulushini yoʻqotishda davom etayotgani kuzatilgan.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, aksariyat Yevropa ishlab chiqaruvchilari tomonidan rasmiy yetkazib berishlar toʻxtatilganiga qaramay, bozor muqobil (parallel) import sxemalari hisobiga toʻyinmoqda. Aynan shu mexanizm, ayniqsa Volkswagen AG tarkibidagi brendlar savdosining sezilarli oʻsishiga asosiy sabab boʻldi.

AvtomobilBMWVolkswagenAudiRossiya bozori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superkarlarni unuting: Morgan Supersport haqiqiy orzular avtomobiliSuperkarlarni unuting: Morgan Supersport haqiqiy orzular avtomobiliBugun, 06:27Skoda qanday qilib Yevropaning ikkinchi raqamli brendiga aylandiSkoda qanday qilib Yevropaning ikkinchi raqamli brendiga aylandiBugun, 05:26Toyota Sienna 2027 Xitoyda taqdim etildi: Huawei va Xiaomi tizimlari bilanToyota Sienna 2027 Xitoyda taqdim etildi: Huawei va Xiaomi tizimlari bilanBugun, 04:23General Motors 350 darajaga chidamli innovatsion alyuminiy yaratdiGeneral Motors 350 darajaga chidamli innovatsion alyuminiy yaratdiBugun, 03:20Xitoyliklar yo‘l tozalovchi “supermashina” yaratdiXitoyliklar yo‘l tozalovchi “supermashina” yaratdiBugun, 00:12Rossiyada Jetour modellari arzonlashdi: T1, Dashing va X70 Plus uchun chegirmalarRossiyada Jetour modellari arzonlashdi: T1, Dashing va X70 Plus uchun chegirmalarBugun, 22:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi