O‘zbekistonda 30 yildan oshgan avtomobillarni utilizatsiya qilish tizimi joriy etiladi

·38·Avto
O‘zbekistonda 30 yildan oshgan avtomobillarni utilizatsiya qilish tizimi joriy etiladi

O‘zbekistonda 2026 yildan boshlab ishlab chiqarilganiga 30 yil va undan ortiq vaqt bo‘lgan avtomobillarni bosqichma-bosqich utilizatsiya qilish tizimi joriy etiladi.

Chiqindilarni boshqarish agentligi yo‘lga qo‘yayotgan yangi tartibga ko‘ra, eski transport vositalari davlat tomonidan bozor qiymatida sotib olinadi. Avtomobil egalariga ikki xil tanlov berilishi ko‘zda tutilgan. Ular pul kompensatsiyasini olishi yoki mahalliy ishlab chiqarilgan yangi avtomobilni imtiyozli shartlarda xarid qilish uchun elektron vaucherdan foydalanishi mumkin.

Elektron vaucher orqali yangi avtomobilni bo‘lib-bo‘lib to‘lash imkoniyati ham taqdim etiladi. Bu tartib eski transport vositasini topshirgan fuqarolarning yangi avtomobil sotib olishini yengillashtirishga qaratilgan.

Foydalanish muddati tugagan avtomobilni utilizatsiyaga topshirishdan bosh tortgan fuqarolar har yili 30 BHM miqdorida ekologik kompensatsiya to‘lashi kerak bo‘ladi.

Yangi choralar atmosferaga chiqarilayotgan zararli moddalar miqdorini kamaytirish, yo‘l harakati xavfsizligini oshirish va chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirish maqsadida amalga oshiriladi.

O'zbekistonAgentstvo po upravleniyu otxodami
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?Bugun, 16:26Toyota va Nissan AQSHda ishlab chiqarilgan avtomobillar sifati borasida ogohlantirish berdiToyota va Nissan AQSHda ishlab chiqarilgan avtomobillar sifati borasida ogohlantirish berdiBugun, 16:20Hamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalarHamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalarBugun, 11:23Ariel Atom 4RR va BMW M2 CS: Poyga trassasidagi murosasiz qarama-qarshilikAriel Atom 4RR va BMW M2 CS: Poyga trassasidagi murosasiz qarama-qarshilikBugun, 10:2630 yillik mashinasini utilizatsiyagam topshirmaganlar har yili katta jarima to‘laydi30 yillik mashinasini utilizatsiyagam topshirmaganlar har yili katta jarima to‘laydiKecha, 21:34Mazda fizik tugmalardan voz kechishini xavfsizlik bilan izohladiMazda fizik tugmalardan voz kechishini xavfsizlik bilan izohladiKecha, 13:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi