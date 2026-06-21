Honda Yevropa bozoriga hamyonbop va g‘ayritabiiy Super-N elektromobilini chiqardi
Yaponiya avtosanoati giganti Honda oʻzining yangi ixcham Super-N elektr xetchbekini Yevropa bozoriga rasman taqdim etdi. Ushbu model brendning eng hamyonbop avtomobillaridan biri boʻlishi bilan birga, Buyuk Britaniya va Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridagi eng arzon elektromobillar qatoridan joy oldi. Yangi modelning boshlangʻich narxi 21 900 yevro etib belgilandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Super-N modeli oʻzining tashqi koʻrinishi bilan 1980-yillardagi afsonaviy Honda City Turbo II modeliga ishora qiladi. Ixcham oʻlchamlarga (uzunligi bor-yoʻgʻi 3,6 metr) ega boʻlishiga qaramay, avtomobil toʻrt nafar katta yoshli yoʻlovchini bemalol sigʻdira oladi. Bu muvaffaqiyatga brendning mashhur Magic Seats transformatsiya tizimi orqali erishilgan boʻlib, u salondan maksimal darajada samarali foydalanish imkonini beradi.
Porsche va Hyundai kabi texnologik yechimlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, Honda muhandislari arzon segmentga mansub ushbu avtomobilga haydash zavqini beruvchi bir qator noodatiy funksiyalarni qoʻshishgan. Xususan, Super-N modelida Porsche Taycan va Hyundai Ioniq 5 N kabi qimmatbaho modellarda uchraydigan uzatmalar qutisi imitatsiyasi tizimi mavjud. Tizim virtual 7 pogʻonali transmissiya, rul ostidagi “lepestoklar” va dvigatelning sintetik ovozini oʻz ichiga oladi.
Yana bir qiziqarli jihat — rulda joylashgan Boost tugmasidir. Oddiy rejimda elektromotor 64 ot kuchiga ega boʻlib, 100 km/soat tezlikka 14,5 soniyada erishadi. Biroq, Boost tugmasi bosilganda quvvat 1,5 baravarga ortib, 95 ot kuchiga yetadi. Natijada tezlanish vaqti 10 soniyagacha qisqaradi, bu esa shahar sharoitida manevrlar qilish uchun katta ustunlik beradi.
Avtomobil 29,6 kW·soat sigʻimli batareya bilan jihozlangan. WLTP sikli boʻyicha u bir quvvatlanishda 206 km, shahar ichida esa 320 km masofa bosib oʻtishi mumkin. Batareyani 80 foizgacha quvvatlash uchun taxminan 30 daqiqa vaqt talab etiladi. Avtomobilning umumiy vazni bor-yoʻgʻi 1097 kg ni tashkil etishi uning tejamkorligi va chaqqonligini taʼminlaydi.
Boy jihozlar va raqobatByudjet segmentiga mansub boʻlsa-da, Honda Super-N jihozlanish borasida koʻplab raqobatchilarini ortda qoldiradi. Baza konfiguratsiyasining oʻzidayoq quyidagilar mavjud:
- Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qoʻllab-quvvatlovchi multimedia;
- Bose audio tizimi;
- Tashqi koʻrinishni individuallashtirish uchun bir nechta dizayn paketlari;
- Aqlli xavfsizlik tizimlari majmuasi.
…