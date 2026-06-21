Honda Yevropa bozoriga hamyonbop va g‘ayritabiiy Super-N elektromobilini chiqardi

·29·Avto
Honda Yevropa bozoriga hamyonbop va g‘ayritabiiy Super-N elektromobilini chiqardi

Yaponiya avtosanoati giganti Honda oʻzining yangi ixcham Super-N elektr xetchbekini Yevropa bozoriga rasman taqdim etdi. Ushbu model brendning eng hamyonbop avtomobillaridan biri boʻlishi bilan birga, Buyuk Britaniya va Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridagi eng arzon elektromobillar qatoridan joy oldi. Yangi modelning boshlangʻich narxi 21 900 yevro etib belgilandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Super-N modeli oʻzining tashqi koʻrinishi bilan 1980-yillardagi afsonaviy Honda City Turbo II modeliga ishora qiladi. Ixcham oʻlchamlarga (uzunligi bor-yoʻgʻi 3,6 metr) ega boʻlishiga qaramay, avtomobil toʻrt nafar katta yoshli yoʻlovchini bemalol sigʻdira oladi. Bu muvaffaqiyatga brendning mashhur Magic Seats transformatsiya tizimi orqali erishilgan boʻlib, u salondan maksimal darajada samarali foydalanish imkonini beradi.

Porsche va Hyundai kabi texnologik yechimlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Honda muhandislari arzon segmentga mansub ushbu avtomobilga haydash zavqini beruvchi bir qator noodatiy funksiyalarni qoʻshishgan. Xususan, Super-N modelida Porsche Taycan va Hyundai Ioniq 5 N kabi qimmatbaho modellarda uchraydigan uzatmalar qutisi imitatsiyasi tizimi mavjud. Tizim virtual 7 pogʻonali transmissiya, rul ostidagi “lepestoklar” va dvigatelning sintetik ovozini oʻz ichiga oladi.

Yana bir qiziqarli jihat — rulda joylashgan Boost tugmasidir. Oddiy rejimda elektromotor 64 ot kuchiga ega boʻlib, 100 km/soat tezlikka 14,5 soniyada erishadi. Biroq, Boost tugmasi bosilganda quvvat 1,5 baravarga ortib, 95 ot kuchiga yetadi. Natijada tezlanish vaqti 10 soniyagacha qisqaradi, bu esa shahar sharoitida manevrlar qilish uchun katta ustunlik beradi.

Avtomobil 29,6 kW·soat sigʻimli batareya bilan jihozlangan. WLTP sikli boʻyicha u bir quvvatlanishda 206 km, shahar ichida esa 320 km masofa bosib oʻtishi mumkin. Batareyani 80 foizgacha quvvatlash uchun taxminan 30 daqiqa vaqt talab etiladi. Avtomobilning umumiy vazni bor-yoʻgʻi 1097 kg ni tashkil etishi uning tejamkorligi va chaqqonligini taʼminlaydi.

Boy jihozlar va raqobat

Byudjet segmentiga mansub boʻlsa-da, Honda Super-N jihozlanish borasida koʻplab raqobatchilarini ortda qoldiradi. Baza konfiguratsiyasining oʻzidayoq quyidagilar mavjud:

  • Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qoʻllab-quvvatlovchi multimedia;
  • Bose audio tizimi;
  • Tashqi koʻrinishni individuallashtirish uchun bir nechta dizayn paketlari;
  • Aqlli xavfsizlik tizimlari majmuasi.
Yevropa bozorida ushbu model asosan BYD Dolphin Surf va Renault Twingo E-Tech kabi elektromobillar bilan raqobatlashadi. Honda oʻzining ixchamligi, oʻziga xos “xarakteri” va hamyonbop narxi bilan xaridorlar eʼtiborini qozonishni koʻzlamoqda. Oʻzbekiston bozori uchun ham bunday ixcham va tejamkor elektromobillar shahar ichidagi tirbandliklar va parkovka muammolari sharoitida juda mos kelishi mumkin.

HondaSuper-NElektromobilAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?Bugun, 20:20Eski avtomobillarni majburiy utilizatsiya qilish tizimi joriy etilmoqdaEski avtomobillarni majburiy utilizatsiya qilish tizimi joriy etilmoqdaBugun, 18:59O‘zbekistonda 30 yildan oshgan avtomobillarni utilizatsiya qilish tizimi joriy etiladiO‘zbekistonda 30 yildan oshgan avtomobillarni utilizatsiya qilish tizimi joriy etiladiBugun, 16:36Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?Bugun, 16:26Toyota va Nissan AQSHda ishlab chiqarilgan avtomobillar sifati borasida ogohlantirish berdiToyota va Nissan AQSHda ishlab chiqarilgan avtomobillar sifati borasida ogohlantirish berdiBugun, 16:20Hamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalarHamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalarBugun, 11:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi