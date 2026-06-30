Yoqilgʻi narxini nazorat qilish tizimi: Britaniya tajribasi kutilgan natijani bermoqdami?

·0·Avto
Yoqilgʻi narxini nazorat qilish tizimi: Britaniya tajribasi kutilgan natijani bermoqdami?

Buyuk Britaniya hukumati tomonidan haydovchilarga eng arzon yoqilgʻi quyish shoxobchalarini topishda koʻmaklashish maqsadida ishga tushirilgan Fuel Finder tizimi hozircha kutilganidek narxlarning pasayishiga olib kelgani yoʻq. Soha mutaxassislari va avtomobilchilar birlashmalari ushbu raqamli yechimning samaradorligi borasida turlicha fikr bildirishmoqda. Mazkur tizim haydovchilarga real vaqt rejimida narxlarni solishtirish imkonini bergan boʻlsa-da, bozor konʼyunkturasiga taʼsiri hali ham soʻroq ostida qolmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Toʻrt oy muqaddam ishga tushirilgan Fuel Finder xizmati ayni paytda Waze, Petrol Prices va AA kabi mashhur ilovalar orqali ishlamoqda. Buyuk Britaniya Energetika xavfsizligi va net-zero departamenti (DESNZ) maʼlumotlariga koʻra, tizim mamlakatdagi yoqilgʻi shoxobchalarining 95 foizini qamrab olgan. Raqobat va bozorlar boshqarmasi (CMA) hisob-kitoblariga koʻra, haydovchilar eng qimmat va eng arzon shoxobcha oʻrtasidagi farq hisobiga bir marta bakni toʻldirishda 9 funt sterlinggacha mablagʻ tejashlari mumkin.

Raqobatning zaifligi va narxlar shaffofligi

CMA katta direktori Geoff Steadman soʻnggi oylarda yoqilgʻi narxi oshishi haydovchilar hamyoniga jiddiy zarba boʻlayotganini taʼkidladi. Uning fikricha, Fuel Finder kabi xizmatlar narxlarni shaffoflashtirish orqali shoxobchalarni oʻzaro raqobat qilishga majbur qilishi va uzoq muddatli istiqbolda narxlarni pasaytirishi kerak. Biroq, sohadagi zaif raqobat muhiti haydovchilarning hali ham ortiqcha pul toʻlashiga sabab boʻlmoqda.

Britaniyaning nufuzli RAC avtomobilchilar tashkiloti vakili Simon Williams Autocar nashriga bergan intervyusida, tizimning ishlash mexanizmi haqida yakuniy xulosa chiqarishga hali erta ekanligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, ayniqsa dizel yoqilgʻisi narxi kutilganidan ancha sekin pasaymoqda. Shunga qaramay, Williams kelajakda ushbu tizim bozorda sezilarli oʻzgarish yasashiga umid bildirgan.

Isteʼmolchilar xulq-atvori va bozor faktori

Yoqilgʻi sotuvchilari assotsiatsiyasi (PRA) ijrochi direktori Gordon Balmer esa Fuel Finder tizimi xaridorlarning tanloviga sezilarli taʼsir koʻrsatganiga ishonmaydi. Balmerning taʼkidlashicha, isteʼmolchilar ushbu tizimsiz ham supermarketlardagi shoxobchalar arzonroq, magistral yoʻllardagisi esa qimmatroq ekanini yaxshi bilishadi. Yaqin Sharqdagi inqiroz davrida supermarketlarda savdo hajmi oshgani narx shaffofligi bilan emas, balki odamlarning narx koʻtarilishidan oldin zaxira qilish istagi bilan bogʻliq edi.

Qiziqarli jihati shundaki, AA (Automobile Association) vakili Luke Bosdet boshqacha manzarani kuzatgan. Uning soʻzlariga koʻra, ulgurji narxlar oshayotgan bir paytda, koʻplab magistral yoʻl boʻyidagi servis markazlari oʻz narxlarini tushirishga majbur boʻlgan. Bu esa raqamli monitoring tizimlari bilvosita boʻlsa-da, narxlarni jilovlashda rol oʻynayotganidan dalolat berishi mumkin.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham yoqilgʻi narxlarining oʻzgaruvchanligi sharoitida, xalqaro tajribadagi bunday raqamli monitoring vositalari muhim ahamiyatga ega. Britaniya tajribasi shuni koʻrsatmoqdaki, shunchaki narxni koʻrsatish kifoya emas, balki bozorda real raqobat muhitini yaratish va isteʼmolchilarning ushbu maʼlumotlardan faol foydalanishini taʼminlash lozim. Hozircha Britaniya hukumati tizimning muvaffaqiyatini baholash uchun qoʻshimcha maʼlumotlar toʻplashda davom etmoqda.

AvtomobilYoqilg'iIqtisodiyotTexnologiyaBuyuk Britaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JLR Xitoy bozorida qanday qilib BMW va Porsche kabi gigantlardan oʻzib ketmoqdaJLR Xitoy bozorida qanday qilib BMW va Porsche kabi gigantlardan oʻzib ketmoqdaBugun, 06:55Jeep Yevropa bozori uchun uchta yangi yoʻltanlamas, jumladan Xitoy bilan hamkorlikdagi modelni taqdim etadiJeep Yevropa bozori uchun uchta yangi yoʻltanlamas, jumladan Xitoy bilan hamkorlikdagi modelni taqdim etadiKecha, 23:58Porsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdiPorsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdiKecha, 20:00Yangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindiYangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindiKecha, 16:51Volkswagen avtomobillari logotiplari oʻgʻrilar nishonida: Muammo oʻn yildirki yechilmayaptiVolkswagen avtomobillari logotiplari oʻgʻrilar nishonida: Muammo oʻn yildirki yechilmayaptiKecha, 15:53O‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdiO‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdiKecha, 14:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik