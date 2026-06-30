Fiat afsonaviy Multipla modelini ixcham elektromobil koʻrinishida qaytarmoqda

·14·Avto
Fiat afsonaviy Multipla modelini ixcham elektromobil koʻrinishida qaytarmoqda

Italiyaning Fiat avtokonserni shahar ichida harakatlanishga moʻljallangan yangi Multiplina konsepsiyasini taqdim etdi. Ushbu toʻrt oʻrinli mitti elektromobil brendning 1950-yillardagi klassik modellaridan ilhomlangan boʻlib, kompaniyaning mikromobillik sohasidagi yangi strategik qadami hisoblanadi. Yangi model nafaqat retro dizayni, balki zamonaviy elektr texnologiyalari bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Vatikan shahrida boʻlib oʻtgan tadbirda namoyish etilgan Multiplina Concept 2028-yilda seriyali ishlab chiqarishga chiqarilishi rejalashtirilgan. Stellantis alyansi tarkibiga kiruvchi Fiat rahbari Olivier Françoisning soʻzlariga koʻra, ushbu avtomobil brendning ikki oʻrinli Topolino modeli va anʼanaviy Fiat 500 xetchbeki oʻrtasidagi boʻshliqni toʻldiruvchi muhim boʻgʻinga aylanadi.

Retro dizayn va zamonaviy texnologiyalar uygʻunligi

Yangi Multiplina oʻz nomini 1956-yildagi mashhur 600 Multipla modelidan olgan. Oʻsha davrda ushbu model "ilk oilaviy avtomobil" sifatida tanilgan edi. Tashqi koʻrinishidan yangi konsept vertikal burun qismi, dumaloq faralari va oʻziga xos silueti bilan oʻtmishdagi ajdodini eslatadi. Biroq, uning texnik imkoniyatlari butunlay zamonaviy talablarga javob beradi.

Autocar nashri xabariga koʻra, avtomobil L7 kvadrisikllar toifasiga kiradi. Bu esa unga amaldagi Topolino modeliga qaraganda ancha kuchliroq va tezroq boʻlish imkonini beradi. Agar Topolino soatiga 45 km tezlik bilan cheklangan boʻlsa, Multiplina soatiga 90 km tezlikka chiqa oladi. Bu esa uni nafaqat tor shahar koʻchalarida, balki shahar atrofi yoʻllarida ham bemalol haydash imkonini beradi.

Texnik koʻrsatkichlar va qulaylik

Multiplina modeli Topolino va Tris tijorat avtomobili bilan bir xil platformada quriladi, biroq muhandislar uni kengroq salon va kattaroq akkumulyator sigʻimi uchun sezilarli darajada qayta ishlashgan. Fiat vakillari yangi modelning bir quvvatlanishdagi masofasi (range) sezilarli darajada oshirilishini taʼkidlamoqda.

Avtomobilning oʻziga xos jihatlari quyidagilardan iborat:

  • Uzunligi 3 metrdan kam boʻlgan ixcham oʻlcham;
  • Toʻrt kishilik toʻliq salon sigʻimi;
  • Soatiga 90 km gacha boʻlgan maksimal tezlik;
  • Kengaytirilgan masofa zaxirasi va takomillashtirilgan akkumulyator tizimi.
Fiat rahbariyati mikromobillik yoʻnalishini brendning "DNK"si deb atamoqda. Olivier Françoisning taʼkidlashicha, Fiat Stellantis guruhidagi boshqa brendlar orasida aynan kichik hajmli shahar avtomobillari segmentida yetakchilikni oʻz zimmasiga oladi. Bu Oʻzbekiston kabi aholi zich joylashgan va tirbandliklar koʻp boʻlgan hududlar uchun ham kelajakda qiziqarli yechim boʻlishi mumkin.

Yangi elektromobilning yakuniy dizayni va barcha texnik tafsilotlari joriy yilning oktyabr yoki noyabr oylarida rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda. Fiat ushbu model orqali shahar ichida tejamkor va ekologik toza harakatlanishni yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan.

FiatMultiplinaElektromobilStellantisAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobillarga oʻtish davri: Flot menejerlari orasida ruhiy toliqish holatlari koʻpaymoqdaElektromobillarga oʻtish davri: Flot menejerlari orasida ruhiy toliqish holatlari koʻpaymoqdaBugun, 18:57Renault 5 Turbo 3E: G'ildirak ichidagi motorlar texnologiyasida inqilobRenault 5 Turbo 3E: G'ildirak ichidagi motorlar texnologiyasida inqilobBugun, 12:51Toshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdi (Video)Toshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdi (Video)Bugun, 12:38Yoqilgʻi narxini nazorat qilish tizimi: Britaniya tajribasi kutilgan natijani bermoqdami?Yoqilgʻi narxini nazorat qilish tizimi: Britaniya tajribasi kutilgan natijani bermoqdami?Bugun, 10:57JLR Xitoy bozorida qanday qilib BMW va Porsche kabi gigantlardan oʻzib ketmoqdaJLR Xitoy bozorida qanday qilib BMW va Porsche kabi gigantlardan oʻzib ketmoqdaBugun, 06:55Jeep Yevropa bozori uchun uchta yangi yoʻltanlamas, jumladan Xitoy bilan hamkorlikdagi modelni taqdim etadiJeep Yevropa bozori uchun uchta yangi yoʻltanlamas, jumladan Xitoy bilan hamkorlikdagi modelni taqdim etadiKecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik