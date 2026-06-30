Fiat afsonaviy Multipla modelini ixcham elektromobil koʻrinishida qaytarmoqda
Italiyaning Fiat avtokonserni shahar ichida harakatlanishga moʻljallangan yangi Multiplina konsepsiyasini taqdim etdi. Ushbu toʻrt oʻrinli mitti elektromobil brendning 1950-yillardagi klassik modellaridan ilhomlangan boʻlib, kompaniyaning mikromobillik sohasidagi yangi strategik qadami hisoblanadi. Yangi model nafaqat retro dizayni, balki zamonaviy elektr texnologiyalari bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Vatikan shahrida boʻlib oʻtgan tadbirda namoyish etilgan Multiplina Concept 2028-yilda seriyali ishlab chiqarishga chiqarilishi rejalashtirilgan. Stellantis alyansi tarkibiga kiruvchi Fiat rahbari Olivier Françoisning soʻzlariga koʻra, ushbu avtomobil brendning ikki oʻrinli Topolino modeli va anʼanaviy Fiat 500 xetchbeki oʻrtasidagi boʻshliqni toʻldiruvchi muhim boʻgʻinga aylanadi.
Retro dizayn va zamonaviy texnologiyalar uygʻunligiYangi Multiplina oʻz nomini 1956-yildagi mashhur 600 Multipla modelidan olgan. Oʻsha davrda ushbu model "ilk oilaviy avtomobil" sifatida tanilgan edi. Tashqi koʻrinishidan yangi konsept vertikal burun qismi, dumaloq faralari va oʻziga xos silueti bilan oʻtmishdagi ajdodini eslatadi. Biroq, uning texnik imkoniyatlari butunlay zamonaviy talablarga javob beradi.
Autocar nashri xabariga koʻra, avtomobil L7 kvadrisikllar toifasiga kiradi. Bu esa unga amaldagi Topolino modeliga qaraganda ancha kuchliroq va tezroq boʻlish imkonini beradi. Agar Topolino soatiga 45 km tezlik bilan cheklangan boʻlsa, Multiplina soatiga 90 km tezlikka chiqa oladi. Bu esa uni nafaqat tor shahar koʻchalarida, balki shahar atrofi yoʻllarida ham bemalol haydash imkonini beradi.
Texnik koʻrsatkichlar va qulaylikMultiplina modeli Topolino va Tris tijorat avtomobili bilan bir xil platformada quriladi, biroq muhandislar uni kengroq salon va kattaroq akkumulyator sigʻimi uchun sezilarli darajada qayta ishlashgan. Fiat vakillari yangi modelning bir quvvatlanishdagi masofasi (range) sezilarli darajada oshirilishini taʼkidlamoqda.
Avtomobilning oʻziga xos jihatlari quyidagilardan iborat:
- Uzunligi 3 metrdan kam boʻlgan ixcham oʻlcham;
- Toʻrt kishilik toʻliq salon sigʻimi;
- Soatiga 90 km gacha boʻlgan maksimal tezlik;
- Kengaytirilgan masofa zaxirasi va takomillashtirilgan akkumulyator tizimi.
Yangi elektromobilning yakuniy dizayni va barcha texnik tafsilotlari joriy yilning oktyabr yoki noyabr oylarida rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda. Fiat ushbu model orqali shahar ichida tejamkor va ekologik toza harakatlanishni yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan.
…