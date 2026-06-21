Hindistonlik erkak o‘ziga atab soxta dafn marosimi o‘tkazdi (video)
Hind OAV ma’lumotiga ko‘ra, Hindistonning Bihar shtatida yashovchi 74 yoshli Mohan Lal “kim mening dafn marosimimga kelishini” va “meni qanchalik hurmat qilishlari va yaxshi ko‘rishlarini” bilish maqsadida o‘zining soxta dafn marosimini tashkil etdi. U katafalkka yotib, o‘zini krematoriyga olib borishni so‘ragan, bu paytda fon musiqasi sifatida ta’sirli qo‘shiqlar yangrab turgan, deya xabar beradi OAV.
Uning go‘yoki vafot etgani haqidagi xabar tezda tarqalib, yuzlab qishloq aholisi marosimga qo‘shilgan. NDTV xabariga ko‘ra, ular manzilga yetib kelganida, Mohan Lal o‘rnidan turib, “barcha odamlarni hayratda qoldirgan”. Shundan so‘ng, soxta dafn marosimida ramziy qo‘g‘irchoq yoqib yuborilgan va katta bayram tashkil etilgan.
Mazkur holat internetda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
NDTV xabar berishicha, qishloq aholisi Mohan Lalni oddiy inson sifatida emas, balki faol jamoatchi sifatida yaxshi taniydi. Yaqinda u o‘z mablag‘i hisobidan qishloqda zamonaviy krematoriy qurib bergan, bunga esa yomg‘ir mavsumida krematsiya qilishdagi qiyinchiliklarga guvoh bo‘lgani sabab bo‘lgan.
OAV ma’lumotlariga ko‘ra, Mohan Lalning rafiqasi Jivan Jyoti 14 yil avval vafot etgan, u esa ikki o‘g‘il va bir qizni tarbiyalab kelmoqda.
…