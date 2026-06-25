Umumiy yoshi 316 bo‘lgan uch opa-singil olimlarni hayratga soldi

·69·Dunyo
Umumiy yoshi 316 bo‘lgan uch opa-singil olimlarni hayratga soldi

Braziliyada istiqomat qiluvchi va umumiy yoshi 316 ni tashkil etuvchi uch nafar opa-singil olimlarning diqqat markaziga aylandi. Yaqinda ular dunyodagi eng qari tirik opa-singillar sifatida Ginness rekordlar kitobiga kiritildi. Endi esa mutaxassislar ularning uzoq umr ko‘rish siriga javob topishga harakat qilmoqda.

San-Paulu universiteti olimasi Mayana Zas boshchiligida amalga oshirilayotgan DNA Longevo loyihasi qarish jarayoniga ta’sir qiluvchi biologik omillarni o‘rganishni maqsad qilgan. Tadqiqotchilar 90 yoshdan oshgan va 100 yoshdan yuqori umr ko‘rgan insonlarni salomatligi yomonlashgan yoki surunkali kasalliklarga chalingan kishilar bilan taqqoslab, uzoq umrga xizmat qiluvchi xususiyatlarni aniqlashga harakat qilmoqda.

Uch nafar

Olimlarning fikricha, insonning keksaygan paytda ham jismoniy va aqliy faolligini saqlab qolishida irsiy omillar muhim o‘rin tutadi. Shu bois, bir oilada bir nechta uzoq umr ko‘rgan insonlar mavjudligi tadqiqot uchun katta ahamiyatga ega.

Rio-de-Janeyroda yashovchi Zulina de Deus Nunes 103 yoshda, Zorayde de Deus Mota 104 yoshda, Levita de Deus Nunes esa 109 yoshda. Mutaxassislar ularda kuchli genetik omil mavjud bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Shu bilan birga, opa-singillarning bir-biriga yaqin yashashi va oilaviy qo‘llab-quvvatlash muhiti ham muhim rol o‘ynagan bo‘lishi mumkin.

Uch ayol qo‘llarida lavhalar bilan o‘tiribdi, ularning ortida to‘rt kishi turibdi.

Opa-singillarning o‘zi esa uzoq umr sirini sog‘lom ovqatlanish va faol turmush tarzi bilan izohlaydi. Ular bolalik davrida tabiiy mahsulotlar iste’mol qilganini, ko‘p harakatlanganini va tabiat qo‘ynida o‘sganini aytadi.

Tadqiqotchilar ushbu loyiha orqali inson organizmini qarishdan himoya qiluvchi genlarni aniqlashni rejalashtirmoqda. Loyihaning yakuniy maqsadi esa 500 nafar yuz yoshdan oshgan inson haqida ma’lumot to‘plab, uzoq umr ko‘rishning ilmiy asoslarini yanada aniqroq ochib berishdan iborat.

BrazilGuinness World RecordsUniversity of São PauloRio de JaneiroMayana Zas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuzatuv kamerasi noodatiy o‘g‘irlikni tasvirga oldiKuzatuv kamerasi noodatiy o‘g‘irlikni tasvirga oldiBugun, 14:26Rossiyada migrantlar pul o‘tkazmalariga 3 foizlik komissiya taklif qilindiRossiyada migrantlar pul o‘tkazmalariga 3 foizlik komissiya taklif qilindiBugun, 14:10Miyadagi “yovuzlik”ni aniqlash mumkinmi? Suddagi bahsli ishMiyadagi “yovuzlik”ni aniqlash mumkinmi? Suddagi bahsli ishBugun, 13:51Yo‘qolganlar haqqi uchun kurashgan ayol umrbod qamaldiYo‘qolganlar haqqi uchun kurashgan ayol umrbod qamaldiBugun, 13:22Siyosiy xarita o‘zgaradimi? Ruminiya va Moldova birlashishga intilmoqda...Siyosiy xarita o‘zgaradimi? Ruminiya va Moldova birlashishga intilmoqda...Bugun, 13:1944 ming dollarlik noyob baliqlar bir zumda nobud bo‘ldi44 ming dollarlik noyob baliqlar bir zumda nobud bo‘ldiBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda