Umumiy yoshi 316 bo‘lgan uch opa-singil olimlarni hayratga soldi
Braziliyada istiqomat qiluvchi va umumiy yoshi 316 ni tashkil etuvchi uch nafar opa-singil olimlarning diqqat markaziga aylandi. Yaqinda ular dunyodagi eng qari tirik opa-singillar sifatida Ginness rekordlar kitobiga kiritildi. Endi esa mutaxassislar ularning uzoq umr ko‘rish siriga javob topishga harakat qilmoqda.
San-Paulu universiteti olimasi Mayana Zas boshchiligida amalga oshirilayotgan DNA Longevo loyihasi qarish jarayoniga ta’sir qiluvchi biologik omillarni o‘rganishni maqsad qilgan. Tadqiqotchilar 90 yoshdan oshgan va 100 yoshdan yuqori umr ko‘rgan insonlarni salomatligi yomonlashgan yoki surunkali kasalliklarga chalingan kishilar bilan taqqoslab, uzoq umrga xizmat qiluvchi xususiyatlarni aniqlashga harakat qilmoqda.
Olimlarning fikricha, insonning keksaygan paytda ham jismoniy va aqliy faolligini saqlab qolishida irsiy omillar muhim o‘rin tutadi. Shu bois, bir oilada bir nechta uzoq umr ko‘rgan insonlar mavjudligi tadqiqot uchun katta ahamiyatga ega.
Rio-de-Janeyroda yashovchi Zulina de Deus Nunes 103 yoshda, Zorayde de Deus Mota 104 yoshda, Levita de Deus Nunes esa 109 yoshda. Mutaxassislar ularda kuchli genetik omil mavjud bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Shu bilan birga, opa-singillarning bir-biriga yaqin yashashi va oilaviy qo‘llab-quvvatlash muhiti ham muhim rol o‘ynagan bo‘lishi mumkin.
Opa-singillarning o‘zi esa uzoq umr sirini sog‘lom ovqatlanish va faol turmush tarzi bilan izohlaydi. Ular bolalik davrida tabiiy mahsulotlar iste’mol qilganini, ko‘p harakatlanganini va tabiat qo‘ynida o‘sganini aytadi.
Tadqiqotchilar ushbu loyiha orqali inson organizmini qarishdan himoya qiluvchi genlarni aniqlashni rejalashtirmoqda. Loyihaning yakuniy maqsadi esa 500 nafar yuz yoshdan oshgan inson haqida ma’lumot to‘plab, uzoq umr ko‘rishning ilmiy asoslarini yanada aniqroq ochib berishdan iborat.
…