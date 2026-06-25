Yo‘qolganlar haqqi uchun kurashgan ayol umrbod qamaldi

·0·Dunyo
Yo‘qolganlar haqqi uchun kurashgan ayol umrbod qamaldi

Pokistonning janubi-g‘arbida joylashgan Balujiston viloyatida majburiy yo‘qolishlar masalasini ko‘tarib kelgan taniqli faol va shifokor Mahrang Baluj hayotidagi eng og‘ir sinovlardan biriga duch keldi. Yillar davomida bedarak ketgan insonlar taqdiri haqida javob talab qilib kelgan faol ayol endi o‘zi umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi.

Ma’lum qilinishicha, Pokistonning terrorizmga qarshi sudi Mahrang Baluj va yana bir faol Sibg‘atulloh Shohni terrorizm, davlatga qarshi harakatlar va 2024 yilda Gvadar shahridagi namoyish vaqtida harbiy xizmatchining o‘limi bilan bog‘liq ish bo‘yicha aybdor deb topgan. Sud ularga umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan. Ayblanuvchilar esa barcha ayblovlarni rad etib, qaror ustidan shikoyat qilishini bildirgan.

33 yoshli Mahrang Baluj uchun yo‘qolgan insonlar mavzusi oddiy siyosiy masala emas. Uning otasi Abdul G‘affor Langove 2009 yilda bedarak yo‘qolgan, oradan qariyb uch yil o‘tgach esa uning jasadi topilgan. Faolning ta’kidlashicha, otasining o‘limi uning butun hayotiga ta’sir ko‘rsatgan va inson huquqlari uchun kurashishga undagan.

Ayol kishi qo‘lida doktor Mahrang Baloch tasvirlangan plakatni ushlab turibdi.

Keyingi yillarda u Balujistonda bedarak ketgan minglab insonlar taqdiriga e’tibor qaratishga harakat qildi. Huquq himoyachilari va faollar ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi yigirma yil davomida minglab etnik balujlar izsiz yo‘qolgan. Hukumat esa bu da’volarni rad etib, ayrim shaxslar qurolli guruhlarga qo‘shilgani yoki mamlakatni tark etganini ta’kidlab keladi.

Mahrang Baluj so‘nggi o‘n yil ichida mazkur harakatning eng taniqli yetakchilaridan biriga aylangan. U yuzlab ayollar ishtirokida yurishlar tashkil qilgan, namoyishlarga boshchilik qilgan va inson huquqlari bo‘yicha xalqaro maydonda ham tanilgan. U hatto Nobel tinchlik mukofotiga nomzod sifatida ko‘rsatilgan va BBC'ning “100 ayol” ro‘yxatidan ham joy olgan.

Faolning oilasi sud jarayoni adolatli o‘tmaganini bildirmoqda. Uning singlisi Nadiya Balujning so‘zlariga ko‘ra, himoya tomoniga yetarli imkoniyat berilmagan va sud shaffof tarzda o‘tkazilmagan.

Qora ro‘mollik ayol og‘zini ochib gapirayotgani yaqindan tasvirlangan.

Hukumat mazkur ish siyosiy emas, balki jinoiy xarakterga ega ekanini ta’kidlamoqda. Biroq Mahrang Balujning tarafdorlari bu qarorni Balujistondagi muxolif fikrlarni bosishga qaratilgan navbatdagi qadam sifatida baholamoqda.

Qamoqqa olinishidan avval bergan intervyularidan birida Mahrang Baluj ozodlikdan mahrum qilinishi mumkinligini bilganini, ammo bu uni qo‘rqitmasligini aytgan edi. Uning yaqinlari esa faol ayol hozir ham o‘z qarashlaridan voz kechmaganini va kurash davom etishini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Siyosiy xarita o‘zgaradimi? Ruminiya va Moldova birlashishga intilmoqda...Siyosiy xarita o‘zgaradimi? Ruminiya va Moldova birlashishga intilmoqda...Bugun, 13:1944 ming dollarlik noyob baliqlar bir zumda nobud bo‘ldi44 ming dollarlik noyob baliqlar bir zumda nobud bo‘ldiBugun, 12:30AQSH, Venesuela va Yaponiyada kuchli zilzilalar kuzatildiAQSH, Venesuela va Yaponiyada kuchli zilzilalar kuzatildiBugun, 11:186 nafar bosh vazirni “kuzatgan” mushuk Britaniya siyosatining tirik afsonasiga aylandi6 nafar bosh vazirni “kuzatgan” mushuk Britaniya siyosatining tirik afsonasiga aylandiBugun, 11:02Venesuelada ketma-ket yuz bergan kuchli zilzilalar vahima uyg‘otdiVenesuelada ketma-ket yuz bergan kuchli zilzilalar vahima uyg‘otdiBugun, 10:09Yaponiyadagi 7,2 ballli zilziladan keyin nima bo‘ldi?Yaponiyadagi 7,2 ballli zilziladan keyin nima bo‘ldi?Bugun, 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda