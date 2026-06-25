Rossiyada migrantlar pul o‘tkazmalariga 3 foizlik komissiya taklif qilindi
Rossiyada mehnat migrantlari uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin bo‘lgan yangi tashabbus muhokamaga qo‘yildi. Mamlakat Davlat dumasiga migrantlar amalga oshiradigan har bir xalqaro bank pul o‘tkazmasidan 3 foiz miqdorida komissiya undirishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi kiritildi.
Qonun tashabbusi mualliflarining ta’kidlashicha, Rossiyadan boshqa davlatlarga yuborilayotgan transchegaraviy pul o‘tkazmalarining salmoqli qismi aynan mehnat migrantlari hissasiga to‘g‘ri keladi. Shu sababli mazkur sohada qo‘shimcha komissiya joriy etish masalasi ilgari surilmoqda.
Mutaxassislar qayd etishicha, bunday o‘zgarish amalga oshirilsa, Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab xorijlik fuqarolarning o‘z vataniga yuboriladigan mablag‘lariga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2025 yil davomida O‘zbekistonga xorijdan yuborilgan pul o‘tkazmalari hajmi 15 milliard dollarga yetgan. Bu esa pul o‘tkazmalari mamlakat iqtisodiyoti va ko‘plab oilalar daromadida muhim o‘rin tutishini ko‘rsatadi.
Ayni paytda mazkur tashabbus faqat qonun loyihasi maqomiga ega bo‘lib turibdi. U hali rasman qabul qilinmagan va amaldagi qonun sifatida kuchga kirmagan. Qonun loyihasining keyingi taqdiri Davlat dumasidagi muhokamalar va ovoz berish jarayonlaridan so‘ng ma’lum bo‘ladi.
…