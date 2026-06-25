Rossiyada migrantlar pul o‘tkazmalariga 3 foizlik komissiya taklif qilindi

·24·Dunyo
Rossiyada migrantlar pul o‘tkazmalariga 3 foizlik komissiya taklif qilindi

Rossiyada mehnat migrantlari uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin bo‘lgan yangi tashabbus muhokamaga qo‘yildi. Mamlakat Davlat dumasiga migrantlar amalga oshiradigan har bir xalqaro bank pul o‘tkazmasidan 3 foiz miqdorida komissiya undirishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi kiritildi.

Qonun tashabbusi mualliflarining ta’kidlashicha, Rossiyadan boshqa davlatlarga yuborilayotgan transchegaraviy pul o‘tkazmalarining salmoqli qismi aynan mehnat migrantlari hissasiga to‘g‘ri keladi. Shu sababli mazkur sohada qo‘shimcha komissiya joriy etish masalasi ilgari surilmoqda.

Mutaxassislar qayd etishicha, bunday o‘zgarish amalga oshirilsa, Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab xorijlik fuqarolarning o‘z vataniga yuboriladigan mablag‘lariga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2025 yil davomida O‘zbekistonga xorijdan yuborilgan pul o‘tkazmalari hajmi 15 milliard dollarga yetgan. Bu esa pul o‘tkazmalari mamlakat iqtisodiyoti va ko‘plab oilalar daromadida muhim o‘rin tutishini ko‘rsatadi.

Ayni paytda mazkur tashabbus faqat qonun loyihasi maqomiga ega bo‘lib turibdi. U hali rasman qabul qilinmagan va amaldagi qonun sifatida kuchga kirmagan. Qonun loyihasining keyingi taqdiri Davlat dumasidagi muhokamalar va ovoz berish jarayonlaridan so‘ng ma’lum bo‘ladi.

RossiyaDavlat dumasiO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuzatuv kamerasi noodatiy o‘g‘irlikni tasvirga oldiKuzatuv kamerasi noodatiy o‘g‘irlikni tasvirga oldiBugun, 14:26Miyadagi “yovuzlik”ni aniqlash mumkinmi? Suddagi bahsli ishMiyadagi “yovuzlik”ni aniqlash mumkinmi? Suddagi bahsli ishBugun, 13:51Umumiy yoshi 316 bo‘lgan uch opa-singil olimlarni hayratga soldiUmumiy yoshi 316 bo‘lgan uch opa-singil olimlarni hayratga soldiBugun, 13:32Yo‘qolganlar haqqi uchun kurashgan ayol umrbod qamaldiYo‘qolganlar haqqi uchun kurashgan ayol umrbod qamaldiBugun, 13:22Siyosiy xarita o‘zgaradimi? Ruminiya va Moldova birlashishga intilmoqda...Siyosiy xarita o‘zgaradimi? Ruminiya va Moldova birlashishga intilmoqda...Bugun, 13:1944 ming dollarlik noyob baliqlar bir zumda nobud bo‘ldi44 ming dollarlik noyob baliqlar bir zumda nobud bo‘ldiBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda