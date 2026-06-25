Yandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdi
Yandex jamoasi tibbiyot muassasalari ishini yengillashtirishga qaratilgan yangi sunʼiy intellekt (SI) yordamchisini sinovdan oʻtkazishni boshladi. Ushbu texnologiya shifokorlarni kundalik zerikarli va koʻp vaqt talab qiluvchi hujjatbozlikdan xalos qilish, qabul jarayonida asosiy eʼtiborni bemorga qaratish imkonini beradi. Mazkur loyiha tibbiyot sohasida raqamli transformatsiyani yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tizimning asosiy vazifasi shifokor va bemor oʻrtasidagi muloqotni real vaqt rejimida tahlil qilib, qabul bayonnomasini (protokolini) avtomatik tarzda toʻldirishdan iborat. Sunʼiy intellekt nutq ichidan shikoyatlar, anamnez, qoʻyilgan tashxis va tavsiyalarni ajratib oladi. Maʼlumotlar shaxssizlantirilgan holda hujjat qoralamasiga kiritiladi, shifokor esa faqat tayyor matnni tekshirib, tasdiqlashi lozim boʻladi.
Ish samaradorligi va tezkor tahlilIshlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, ushbu yordamchi hujjatlarni yuritishga sarflanadigan vaqtni 40 foizgacha qisqartirishga yordam beradi. Tayyor protokol bor-yoʻgʻi 35 soniya ichida shakllantiriladi va maʼlumotlarning aniqlik darajasi 90 foizdan yuqori ekani aytilmoqda. Bu esa shifokorlarga har bir bemor uchun koʻproq vaqt ajratish va ish kunidagi charchoqni kamaytirish imkonini beradi.
Yangi platforma faqatgina nutqni matnga aylantirish bilan cheklanmaydi, u yana ikki muhim modulni oʻz ichiga oladi:
- Tibbiy bilimlar bazasi boʻyicha intellektual qidiruv: normativ hujjatlar, ilmiy nashrlar va klinik tavsiyalarni bir necha soniyada topib, davolash sxemalarini solishtiradi.
- Bemorning elektron tibbiy kartasini tahlil qilish: kasallik tarixini tezkor koʻzdan kechirish va koʻrsatkichlar dinamikasini kuzatishga yordam beradi.
Texnologik asos va xavfsizlikLoyiha Yandex AI Studio platformasidagi ilgʻor ishlanmalarga tayanadi. Xususan, nutqni tanish uchun Yandex SpeechKit, matnni tahlil qilib mazmunni ajratish uchun YandexGPT katta til modeli va maʼlumotlarni qidirish uchun Yandex Search API texnologiyalaridan foydalanilgan. Bu kabi yechimlar Oʻzbekiston tibbiyot tizimi uchun ham dolzarb boʻlib, kelgusida mahalliy klinikalarda navbatlarni kamaytirish va xizmat sifatini oshirishda muhim rol oʻynashi mumkin.
Hozirda loyiha pilot bosqichida boʻlib, uni joriy etish narxi har bir tibbiyot muassasasi uchun individual tarzda hisoblanadi. Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellektning tibbiyotga integratsiyasi nafaqat shifokorlar mehnatini yengillatadi, balki inson omili bilan bogʻliq xatoliklarning oldini olishga ham xizmat qiladi.
…