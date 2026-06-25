Yandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdi

·28·Texno
Yandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdi

Yandex jamoasi tibbiyot muassasalari ishini yengillashtirishga qaratilgan yangi sunʼiy intellekt (SI) yordamchisini sinovdan oʻtkazishni boshladi. Ushbu texnologiya shifokorlarni kundalik zerikarli va koʻp vaqt talab qiluvchi hujjatbozlikdan xalos qilish, qabul jarayonida asosiy eʼtiborni bemorga qaratish imkonini beradi. Mazkur loyiha tibbiyot sohasida raqamli transformatsiyani yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tizimning asosiy vazifasi shifokor va bemor oʻrtasidagi muloqotni real vaqt rejimida tahlil qilib, qabul bayonnomasini (protokolini) avtomatik tarzda toʻldirishdan iborat. Sunʼiy intellekt nutq ichidan shikoyatlar, anamnez, qoʻyilgan tashxis va tavsiyalarni ajratib oladi. Maʼlumotlar shaxssizlantirilgan holda hujjat qoralamasiga kiritiladi, shifokor esa faqat tayyor matnni tekshirib, tasdiqlashi lozim boʻladi.

Ish samaradorligi va tezkor tahlil

Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, ushbu yordamchi hujjatlarni yuritishga sarflanadigan vaqtni 40 foizgacha qisqartirishga yordam beradi. Tayyor protokol bor-yoʻgʻi 35 soniya ichida shakllantiriladi va maʼlumotlarning aniqlik darajasi 90 foizdan yuqori ekani aytilmoqda. Bu esa shifokorlarga har bir bemor uchun koʻproq vaqt ajratish va ish kunidagi charchoqni kamaytirish imkonini beradi.

Yangi platforma faqatgina nutqni matnga aylantirish bilan cheklanmaydi, u yana ikki muhim modulni oʻz ichiga oladi:

  • Tibbiy bilimlar bazasi boʻyicha intellektual qidiruv: normativ hujjatlar, ilmiy nashrlar va klinik tavsiyalarni bir necha soniyada topib, davolash sxemalarini solishtiradi.
  • Bemorning elektron tibbiy kartasini tahlil qilish: kasallik tarixini tezkor koʻzdan kechirish va koʻrsatkichlar dinamikasini kuzatishga yordam beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi texnologiyani birinchilardan boʻlib nevrologlar, pulmonologlar, terapevtlar va pediatrlar sinovdan oʻtkazishdi. Tizim modulli tuzilishga ega boʻlib, u bulutli texnologiyalar asosida yoki maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlash maqsadida bevosita klinikaning oʻz serverlarida (on-premises) ishga tushirilishi mumkin.

Texnologik asos va xavfsizlik

Loyiha Yandex AI Studio platformasidagi ilgʻor ishlanmalarga tayanadi. Xususan, nutqni tanish uchun Yandex SpeechKit, matnni tahlil qilib mazmunni ajratish uchun YandexGPT katta til modeli va maʼlumotlarni qidirish uchun Yandex Search API texnologiyalaridan foydalanilgan. Bu kabi yechimlar Oʻzbekiston tibbiyot tizimi uchun ham dolzarb boʻlib, kelgusida mahalliy klinikalarda navbatlarni kamaytirish va xizmat sifatini oshirishda muhim rol oʻynashi mumkin.

Hozirda loyiha pilot bosqichida boʻlib, uni joriy etish narxi har bir tibbiyot muassasasi uchun individual tarzda hisoblanadi. Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellektning tibbiyotga integratsiyasi nafaqat shifokorlar mehnatini yengillatadi, balki inson omili bilan bogʻliq xatoliklarning oldini olishga ham xizmat qiladi.

YandexSunʼiy IntellektTibbiyotTexnologiyaYandexGPT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PC Stim taqdim etildi: Steam Machine konsoliga munosib va kuchliroq raqibPC Stim taqdim etildi: Steam Machine konsoliga munosib va kuchliroq raqibBugun, 14:59Fujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligiFujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligiBugun, 13:52Acemagic M1A Pro Tank Centre: Ixcham korpusda NVIDIA RTX 5060 videokartali mini-PKAcemagic M1A Pro Tank Centre: Ixcham korpusda NVIDIA RTX 5060 videokartali mini-PKBugun, 13:20Tesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandiTesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandiBugun, 12:56Yer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildiYer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildiBugun, 12:20Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Buklanuvchi smartfonlar ekranida inqilob kutilmoqdaSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Buklanuvchi smartfonlar ekranida inqilob kutilmoqdaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi