PC Stim taqdim etildi: Steam Machine konsoliga munosib va kuchliroq raqib
Fransiyaning LDLC kompaniyasi oʻyin qurilmalari bozorida shov-shuv koʻtarishi kutilayotgan yangi mahsulot — PC Stim ixcham kompyuterini namoyish etdi. Ushbu qurilma oʻzining nomi va narxi bilan Valve kompaniyasining Steam Machine konsoliga toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatchi sifatida koʻrilmoqda. Muhimi shundaki, PC Stim oʻz raqibidan koʻra zamonaviyroq texnik xususiyatlarga ega boʻlib, foydalanuvchilarga yuqori unumdorlikni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilma SilverStone SG13B-Q rusumli, hajmi bor-yoʻgʻi 11,5 litrni tashkil etuvchi ixcham korpusga joylashtirilgan. Kichik oʻlchamiga qaramay, uning ichki qismi ancha quvvatli komponentlar bilan jihozlangan. PC Stim tizimi B650 ona platasi negizida qurilgan boʻlib, AMD Ryzen 5 8400F protsessori va AMD Radeon RX 9060 XT videokartasi bilan taʼminlangan.
Texnik ustunlik va arxitekturaixbt.com maʼlumotiga koʻra, PC Stim tarkibidagi Ryzen 5 8400F protsessori 6 ta yadro va 12 ta potokda ishlaydi, uning maksimal takt chastotasi 4,7 GGs ga yetadi. Bu koʻrsatkich Steam Machine bilan solishtirganda qogʻozda ancha ustun koʻrinadi. Chunki Valve qurilmasida ikkita Zen 4 va toʻrtta Zen 4c yadrolari kombinatsiyasidan foydalanilgan boʻlsa, PC Stim toʻliq oltita Zen 4 yadrosiga ega. Biroq, shuni taʼkidlash joizki, 8400F modeli Ryzen 7 7600X bilan tenglasha olmaydi, chunki unda L3 kesh xotirasi ikki baravar kamroq.
Grafik imkoniyatlar masalasida ham LDLC kompaniyasi ilgʻor yechimni tanlagan. Qurilmaga 8 GB hajmli RX 9060 XT videokartasi oʻrnatilgan. Eng asosiysi, ushbu grafik protsessor AMD kompaniyasining eng soʻnggi RDNA 4 arxitekturasiga asoslangan. Taqqoslash uchun, Steam Machine hozircha eskiroq RDNA 3 arxitekturasidan foydalanmoqda. Bu esa PC Stim oʻyinlarda kadrlar chastotasi va vizual effektlar boʻyicha ustunlikka ega boʻlishini anglatadi.
Qurilmaning boshqa xarakteristikalari quyidagicha:
- Tezkor xotira: 16 GB (2 ta 8 GB DDR5 modullari);
- Ichki xotira: 500 GB hajmli M.2 NVMe SSD;
- Quvvat manbai: 350 W quvvatga ega, 80 PLUS Bronze sertifikatli blok;
- Korpus: SilverStone SG13B-Q (11,5 litr).
Oʻzbekistonlik geymerlar va texnologiya ishqibozlari uchun ushbu qurilma ixchamlik va quvvat uygʻunligini qidirayotganlar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Hozirda bozorda ixcham oʻyin kompyuterlariga talab ortib borayotganini hisobga olsak, PC Stim kabi yechimlar anʼanaviy katta keyslardan voz kechishga undaydi. Biroq, mahsulotning mintaqamizga rasmiy yetkazib berilishi va logistika xarajatlari yakuniy narxga qanday taʼsir qilishi hozircha nomaʼlum.
…