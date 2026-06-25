PC Stim taqdim etildi: Steam Machine konsoliga munosib va kuchliroq raqib

·0·Texno
PC Stim taqdim etildi: Steam Machine konsoliga munosib va kuchliroq raqib

Fransiyaning LDLC kompaniyasi oʻyin qurilmalari bozorida shov-shuv koʻtarishi kutilayotgan yangi mahsulot — PC Stim ixcham kompyuterini namoyish etdi. Ushbu qurilma oʻzining nomi va narxi bilan Valve kompaniyasining Steam Machine konsoliga toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatchi sifatida koʻrilmoqda. Muhimi shundaki, PC Stim oʻz raqibidan koʻra zamonaviyroq texnik xususiyatlarga ega boʻlib, foydalanuvchilarga yuqori unumdorlikni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilma SilverStone SG13B-Q rusumli, hajmi bor-yoʻgʻi 11,5 litrni tashkil etuvchi ixcham korpusga joylashtirilgan. Kichik oʻlchamiga qaramay, uning ichki qismi ancha quvvatli komponentlar bilan jihozlangan. PC Stim tizimi B650 ona platasi negizida qurilgan boʻlib, AMD Ryzen 5 8400F protsessori va AMD Radeon RX 9060 XT videokartasi bilan taʼminlangan.

Texnik ustunlik va arxitektura

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, PC Stim tarkibidagi Ryzen 5 8400F protsessori 6 ta yadro va 12 ta potokda ishlaydi, uning maksimal takt chastotasi 4,7 GGs ga yetadi. Bu koʻrsatkich Steam Machine bilan solishtirganda qogʻozda ancha ustun koʻrinadi. Chunki Valve qurilmasida ikkita Zen 4 va toʻrtta Zen 4c yadrolari kombinatsiyasidan foydalanilgan boʻlsa, PC Stim toʻliq oltita Zen 4 yadrosiga ega. Biroq, shuni taʼkidlash joizki, 8400F modeli Ryzen 7 7600X bilan tenglasha olmaydi, chunki unda L3 kesh xotirasi ikki baravar kamroq.

Grafik imkoniyatlar masalasida ham LDLC kompaniyasi ilgʻor yechimni tanlagan. Qurilmaga 8 GB hajmli RX 9060 XT videokartasi oʻrnatilgan. Eng asosiysi, ushbu grafik protsessor AMD kompaniyasining eng soʻnggi RDNA 4 arxitekturasiga asoslangan. Taqqoslash uchun, Steam Machine hozircha eskiroq RDNA 3 arxitekturasidan foydalanmoqda. Bu esa PC Stim oʻyinlarda kadrlar chastotasi va vizual effektlar boʻyicha ustunlikka ega boʻlishini anglatadi.

Qurilmaning boshqa xarakteristikalari quyidagicha:

  • Tezkor xotira: 16 GB (2 ta 8 GB DDR5 modullari);
  • Ichki xotira: 500 GB hajmli M.2 NVMe SSD;
  • Quvvat manbai: 350 W quvvatga ega, 80 PLUS Bronze sertifikatli blok;
  • Korpus: SilverStone SG13B-Q (11,5 litr).
Narx masalasida LDLC oʻz raqobatchisining strategiyasini takrorlagan. Operatsion tizimsiz PC Stim varianti 1000 yevro etib belgilangan boʻlsa, Windows tizimi oʻrnatilgan talqini 1040 yevroga baholanmoqda. Bu aynan Steam Machine konsolining Yevrohududdagi narxi bilan bir xil. Demak, xaridor bir xil mablagʻ evaziga ancha kuchliroq va yangi avlod texnologiyalariga ega boʻlgan qurilmani tanlash imkoniyatiga ega boʻladi.

Oʻzbekistonlik geymerlar va texnologiya ishqibozlari uchun ushbu qurilma ixchamlik va quvvat uygʻunligini qidirayotganlar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Hozirda bozorda ixcham oʻyin kompyuterlariga talab ortib borayotganini hisobga olsak, PC Stim kabi yechimlar anʼanaviy katta keyslardan voz kechishga undaydi. Biroq, mahsulotning mintaqamizga rasmiy yetkazib berilishi va logistika xarajatlari yakuniy narxga qanday taʼsir qilishi hozircha nomaʼlum.

PC StimSteam MachineAMD RyzenRadeon RX 9060 XTOʻyin Kompyuteri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiYandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiBugun, 14:25Fujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligiFujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligiBugun, 13:52Acemagic M1A Pro Tank Centre: Ixcham korpusda NVIDIA RTX 5060 videokartali mini-PKAcemagic M1A Pro Tank Centre: Ixcham korpusda NVIDIA RTX 5060 videokartali mini-PKBugun, 13:20Tesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandiTesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandiBugun, 12:56Yer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildiYer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildiBugun, 12:20Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Buklanuvchi smartfonlar ekranida inqilob kutilmoqdaSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Buklanuvchi smartfonlar ekranida inqilob kutilmoqdaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi