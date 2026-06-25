Issiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahlili

·0·Avto
Issiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahlili

Yoz faslining jazirama issigʻi nafaqat insonlar, balki zamonaviy texnologiyalar, xususan, elektromobillar uchun ham jiddiy sinov hisoblanadi. Havo harorati 30 darajadan yuqoriga koʻtarilishi bilan koʻpchilik haydovchilar oʻz avtomobillarining texnik imkoniyatlari va energiya sarfi borasida xavotirga tusha boshlaydilar. Ayniqsa, yangi avlod Renault 4 kabi elektromobillar misolida bu masalani oʻrganish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Maʼlumki, elektromobillarning litiy-ionli akkumulyatorlari maʼlum bir harorat oraligʻida eng yuqori samaradorlik bilan ishlaydi. Autocar nashri mutaxassislarining taʼkidlashicha, termometr koʻrsatkichi 34 darajadan oshganda, batareyalarning ideal ishchi holatidan chetlanish kuzatiladi. Bu esa haydovchilar kutgan tejamkorlik va masofa bosib oʻtish koʻrsatkichlariga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Issiqlikning batareya quvvatiga taʼsiri

Qishning qahratonida elektromobillar quvvati tez kamayishi koʻpchilikka maʼlum, biroq haddan tashqari issiq havo ham xuddi shunday muammolarni keltirib chiqaradi. Renault 4 kabi ixcham va shahar sharoitiga moslashgan elektromobillar issiq havoda batareyani sovutish uchun qoʻshimcha energiya sarflashga majbur boʻladi. Bu esa avtomobilning bir marta quvvatlanish orqali bosib oʻtadigan umumiy masofasini sezilarli darajada qisqartiradi.

Oʻzbekiston sharoitida, yoz oylarida harorat 40-45 darajagacha koʻtarilishini hisobga olsak, bu muammo mahalliy haydovchilar uchun yanada muhimroqdir. Avtomobil ichidagi iqlim nazorati (konditsioner) tizimining toʻliq quvvatda ishlashi ham batareya zaxirasini tezroq sarflanishiga olib keladi. Natijada, moʻtadil ob-havoda koʻrsatilgan samaradorlik koʻrsatkichlari jaziramada oʻz kuchini yoʻqotadi.

Haydovchilar uchun tavsiyalar

Mutaxassislar jazirama issiqda elektromobildan foydalanishda bir qancha qoidalarga amal qilishni maslahat berishadi. Birinchidan, avtomobilni imkon qadar soya joylarda yoki yopiq turargohlarda qoldirish lozim. Bu akkumulyator blokining haddan tashqari qizib ketishining oldini oladi. Ikkinchinchidan, quvvatlash jarayonini kunning salqin vaqtlarida — erta tongda yoki tunda amalga oshirish tavsiya etiladi.

Renault 4 kabi modellar zamonaviy issiqlik boshqaruvi tizimlari bilan jihozlangan boʻlsa-da, fizik qonuniyatlarini butunlay chetlab oʻtib boʻlmaydi. Yuqori haroratda batareya ichidagi kimyoviy jarayonlar tezlashadi, bu esa uzoq muddatda uning xizmat qilish muddatiga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shuning uchun, issiq ob-havoda keskin tezlanishlardan qochish va energiya rekuperatsiyasi tizimidan unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy elektromobillar 34-35 darajali issiqqa bardosh bera oladi, biroq bu ularning maksimal samaradorlik bilan ishlashini kafolatlamaydi. Texnologiyalar rivojlanishi bilan batareyalarning haroratga chidamliligi oshib bormoqda, ammo hozircha haydovchilar tabiat injiqliklarini hisobga olgan holda oʻz harakatlarini rejalashtirishlari lozim boʻladi.

ElektromobilRenault 4Avto-TexnologiyaBatareyaJazirama
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vauxhall brendi saqlab qolinadi: Stellantis britancha modellarga koʻproq erkinlik beradiVauxhall brendi saqlab qolinadi: Stellantis britancha modellarga koʻproq erkinlik beradiBugun, 12:54BMW M3 Touring yangi davrga qadam qoʻymoqda: Neue Klasse oilasida universal saqlab qolinadiBMW M3 Touring yangi davrga qadam qoʻymoqda: Neue Klasse oilasida universal saqlab qolinadiBugun, 10:51Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdiChery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdiBugun, 09:57Yevropa avtomobil bozorida inqilob: Elektromobillar ilk bor benzinli mashinalardan oʻzib ketdiYevropa avtomobil bozorida inqilob: Elektromobillar ilk bor benzinli mashinalardan oʻzib ketdiBugun, 04:23Yangilangan UAZ Patriot: 2027-yilda ogʻir yoʻlsizlik uchun maxsus versiya sotuvga chiqadiYangilangan UAZ Patriot: 2027-yilda ogʻir yoʻlsizlik uchun maxsus versiya sotuvga chiqadiBugun, 03:52Skoda oʻzining eng yirik va kuchli Peaq elektr krossoverini rasman taqdim etdiSkoda oʻzining eng yirik va kuchli Peaq elektr krossoverini rasman taqdim etdiKecha, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi