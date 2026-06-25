Miyadagi “yovuzlik”ni aniqlash mumkinmi? Suddagi bahsli ish

·47·Dunyo
Miyadagi “yovuzlik”ni aniqlash mumkinmi? Suddagi bahsli ish

AQSHda mahkumlar miyasini o‘rganish bilan shug‘ullanuvchi olim Kent Kilning bahsli tadqiqotlari yana jiddiy muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Uning fikricha, miya skanerlari va genetik tahlillar orqali insonning zo‘ravonlikka moyilligi yoki psixopatlik xususiyatlarini aniqlash mumkin.

Kent Kil yillar davomida minglab mahkumlarning miyasini tekshirib kelgan va uning tadqiqotlari AQSH sudlarida dalil sifatida qo‘llanilgan. Advokatlar ayrim holatlarda ushbu ma’lumotlardan foydalanib, mijozlarining harakatlari biologik omillar bilan bog‘liq ekanini isbotlashga uringan.

Biroq bu usul kutilgan natijani bermagan holatlar ham bo‘lgan. Jumladan, Amos Jozef Uells III ishida himoya tomoni uning genlari va miya tuzilishi zo‘ravonlikka moyillikni kuchaytirganini ta’kidlagan. Ammo sud hay’ati buni yengillashtiruvchi omil sifatida emas, aksincha, kelajakda ham xavfli bo‘lishi mumkinligining dalili sifatida qabul qilib, uni o‘lim jazosiga hukm qilgan.

Mutaxassislarning bir qismi Kilning tadqiqotlari ilmiy jihatdan yetarlicha asoslanmaganini ta’kidlamoqda. Ular inson xulq-atvorini faqat miya tasvirlari yoki genlar orqali bashorat qilish mumkin emasligini aytmoqda. Ayrim olimlar bunday yondashuv ilgari rad etilgan va hatto irqiy kamsitishlarga asos bo‘lgan nazariyalarni eslatishini qayd etgan.

Tanqidchilarning fikricha, jinoyatchilikni biologik xususiyatlar bilan bog‘lash ijtimoiy muhit, tarbiya, qashshoqlik va ruhiy salomatlik kabi muhim omillarni e’tibordan chetda qoldirishi mumkin. Shuningdek, bunday dalillar ba’zan mahkumlarga yengillik berish o‘rniga, ularni yanada xavfli shaxs sifatida ko‘rsatib qo‘yishi ehtimoli bor.

Kent Kil esa o‘z tadqiqotlari zamonaviy ilm-fanga asoslanganini va ular qat’iy tekshiruvlardan o‘tganini ta’kidlamoqda. Shunga qaramay, uning ishlari atrofidagi bahslar hamon davom etmoqda.

Huquqshunoslar va olimlar o‘rtasidagi asosiy savol esa hali ham ochiq qolmoqda: insonning kelajakdagi harakatlarini miyasi va genlari orqali oldindan aniqlash mumkinmi yoki bu xavfli va bahsli nazariyami?

Kent KiehlAQSHAmos Joseph Wells III
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuzatuv kamerasi noodatiy o‘g‘irlikni tasvirga oldiKuzatuv kamerasi noodatiy o‘g‘irlikni tasvirga oldiBugun, 14:26Rossiyada migrantlar pul o‘tkazmalariga 3 foizlik komissiya taklif qilindiRossiyada migrantlar pul o‘tkazmalariga 3 foizlik komissiya taklif qilindiBugun, 14:10Umumiy yoshi 316 bo‘lgan uch opa-singil olimlarni hayratga soldiUmumiy yoshi 316 bo‘lgan uch opa-singil olimlarni hayratga soldiBugun, 13:32Yo‘qolganlar haqqi uchun kurashgan ayol umrbod qamaldiYo‘qolganlar haqqi uchun kurashgan ayol umrbod qamaldiBugun, 13:22Siyosiy xarita o‘zgaradimi? Ruminiya va Moldova birlashishga intilmoqda...Siyosiy xarita o‘zgaradimi? Ruminiya va Moldova birlashishga intilmoqda...Bugun, 13:1944 ming dollarlik noyob baliqlar bir zumda nobud bo‘ldi44 ming dollarlik noyob baliqlar bir zumda nobud bo‘ldiBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda