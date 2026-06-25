Kuzatuv kamerasi noodatiy o‘g‘irlikni tasvirga oldi
Meksikadagi do‘konlardan birida sodir bo‘lgan noodatiy o‘g‘irlik holati kuzatuv kameralariga muhrlandi. Voqea aks etgan video qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi.
Tasvirlarda sotuvchi telefoniga berilib ketganidan foydalangan erkak do‘kon ichiga sezdirmay kirib kelgani ko‘rinadi. U e’tibor tortmaslik uchun yerda emaklab harakatlangan va shu tariqa sotuvchining nazaridan chetda qolishga muvaffaq bo‘lgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, erkak qulay fursatdan foydalanib, o‘g‘irlikni amalga oshirgan va voqea joyini tark etgan. Sotuvchi esa hodisani faqat keyinroq sezgan.
Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lib, ko‘pchilik o‘g‘rining g‘ayrioddiy usulidan hayratlanganini yozmoqda.
…