Siyosiy xarita o‘zgaradimi? Ruminiya va Moldova birlashishga intilmoqda...

·0·Dunyo
Siyosiy xarita o‘zgaradimi? Ruminiya va Moldova birlashishga intilmoqda...

Dunyo siyosiy sahnasida juda jiddiy va geosiyosiy vaziyatni butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan yangiliklar paydo bo‘lmoqda. 24 iyun kuni Ruminiya parlamentining quyi palatasi — Deputatlar palatasi qo‘shni Moldova Respublikasi bilan birlashish to‘g‘risidagi shov-shuvli qonun loyihasini ma’qulladi.

Bu qaror uzoq yillardan beri muhokama qilinayotgan ikki qardosh davlatning yagona bayroq ostida birlashishi yo‘lidagi dastlabki rasmiy qadam bo‘lishi mumkin.

Ovoz berishsiz start: «Jim qabul qilish» tartibi nima?

Eng qizig‘i, ushbu hujjat an’anaviy tortishuvlar va ovoz berish yo‘li bilan emas, balki «jim qabul qilish» (silent adoption) tartibi asosida tasdiqlandi.

Ruminiya qonunchiligidagi bu noodatiy qoidaga ko‘ra:

  • Agar biron bir qonun loyihasi parlament yalpi majlisida 45 kun ichida muhokama qilinmasa yoki rasman rad etilmasa...

  • U avtomatik ravishda o‘sha palata tomonidan qabul qilingan deb hisoblanadi!

SOS Romania partiyasi tashabbusi bilan chiqilgan bu loyiha aynan mana shu tartibda quyi palata filtridan o‘tib ketdi. Qonun loyihasida Ruminiya parlamenti mamlakatning Moldova bilan birlashishi to‘g‘risida qaror qabul qilishi, shuningdek, hukumatga Kishinyov rasmiylari bilan birlashish jarayonini rasmiylashtirish bo‘yicha zudlik bilan muzokaralarni boshlash vakolatini berish taklif etilgan.

Maya Sanduning xavotiri va Rossiya bosimi

Ushbu tashabbus faqatgina Ruminiyaning xohishi emas. Shu yilning yanvar oyida Moldova prezidenti Maya Sandu ham ikki davlatning birlashishi g‘oyasini ochiqchasiga qo‘llab-quvvatlagan edi. U Britaniyaning The Rest is Politics podkastiga bergan intervyusida, agar bu masala bo‘yicha umumiy referendum o‘tkazilsa, shaxsan o‘zi birlashish uchun «ha» deb ovoz berishini ma’lum qilgan.

Prezidentning fikri: «Hozirgi geosiyosiy vaziyatda Moldova kabi kichik davlat uchun mustaqil demokratiya sifatida rivojlanish va tashqi bosimlarga, xususan, Rossiya ta’siriga qarshi turish tobora qiyinlashmoqda».

Ayniqsa, Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi urush fonida Moldova uchun Ruminiya bilan birlashish — xavfsizlikni ta’minlovchi va Yevropa Ittifoqi oilasiga tezroq qo‘shilish imkonini beruvchi «B rejasi» sifatida ko‘rilmoqda.

Raqamlar va faktlar: Xalq bunga tayyormi?

Ikki davlat o‘rtasidagi rishtalar allaqachon juda chuqur ildiz otgan. Masalan, Moldovaning 2,4 millionlik aholisining uchdan bir qismidan ko‘prog‘i Ruminiya fuqaroligiga (pasportiga) ham ega. Bundan tashqari, Ruminiya Moldovaning eng yirik savdo hamkori hisoblanadi va Buxarest Kishinyovga Rossiyaga energetik qaramlikni kamaytirishda katta yordam bergan.

Biroq, aholi o‘rtasidagi fikrlar hali ham bir xil emas. 2026 yil mart oyida o‘tkazilgan so‘nggi ijtimoiy so‘rovnoma natijalari quyidagicha ko‘rinish olgan:

Davlat

Birlashish tarafdorlari

Birlashishga qarshilar

Ruminiya

72%

Qolgan qismi

Moldova

42%

47%

Keyingi qadam nima?

Garchi quyi palata qonunni «jimgina» ma’qullagan bo‘lsa-da, bu hali yakuniy qaror emas. Endilikda mazkur tashabbus Ruminiya parlamentining yuqori palatasi — Senat muhokamasiga kiritiladi va aynan Senat uzil-kesil nuqtani qo‘yadi. Agar Senat ham ushbu qonunni qabul qilsa, Yevropa xaritasi va siyosiy muvozanati butunlay o‘zgarib ketishi mumkin.

Biz esa vaziyatni kuzatishda davom etamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

44 ming dollarlik noyob baliqlar bir zumda nobud bo‘ldi44 ming dollarlik noyob baliqlar bir zumda nobud bo‘ldiBugun, 12:30AQSH, Venesuela va Yaponiyada kuchli zilzilalar kuzatildiAQSH, Venesuela va Yaponiyada kuchli zilzilalar kuzatildiBugun, 11:186 nafar bosh vazirni “kuzatgan” mushuk Britaniya siyosatining tirik afsonasiga aylandi6 nafar bosh vazirni “kuzatgan” mushuk Britaniya siyosatining tirik afsonasiga aylandiBugun, 11:02Venesuelada ketma-ket yuz bergan kuchli zilzilalar vahima uyg‘otdiVenesuelada ketma-ket yuz bergan kuchli zilzilalar vahima uyg‘otdiBugun, 10:09Yaponiyadagi 7,2 ballli zilziladan keyin nima bo‘ldi?Yaponiyadagi 7,2 ballli zilziladan keyin nima bo‘ldi?Bugun, 09:4840 yil faqat kartoshka yegan ayolning hayoti o‘zgardi40 yil faqat kartoshka yegan ayolning hayoti o‘zgardiKecha, 23:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda