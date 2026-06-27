Indoneziyada «tozalash»: 4,7 millionta bolalar akkauntlari o‘chirib tashlandi

·33·Dunyo
Indoneziyada «tozalash»: 4,7 millionta bolalar akkauntlari o‘chirib tashlandi

Ijtimoiy tarmoqlar olamida haqiqiy shov-shuvli va qat’iy qaror! Indoneziya hukumati bolalarning virtual xavfsizligini ta’minlash va ularni zararli kontentlardan himoya qilish yo‘lida misli ko‘rilmagan qadam tashladi. Mamlakatda 16 yoshga to‘lmagan foydalanuvchilarga tegishli bo‘lgan qariyb 4,7 millionta profil bloklab qo‘yildi.

Bu haqda Reuters agentligi Indoneziya aloqa va raqamli texnologiyalar vaziri Meutya Hafi bergan bayonotga tayanib xabar bermoqda.

Qaysi platformadan qancha akkaunt o‘chirildi?

Eng katta «zarba» qisqa videolar platformasi bo‘lmish TikTok'ka to‘g‘ri keldi. Ommaviy tozalash ishlarining raqamlardagi ko‘rinishi quyidagicha:

Ijtimoiy tarmoq / Platforma

O‘chirilgan bolalar akkauntlari soni

TikTok

4,1 millionta

YouTube

600 mingga yaqin

Umumiy ko‘rsatkich

4,7 millionta

Bunga nima sabab bo‘ldi? Shafqatsiz yangi qonun

Bunday keskin choralar shunchaki tasodif emas. Gap shundaki, joriy yilning 2026 yil 28 mart kuni Indoneziyada yangi qonuniy tartib kuchga kirdi. Ushbu hujjatga ko‘ra, mamlakatda «yuqori xavfli platforma» deb tan olingan barcha tarmoqlarga 16 yoshdan kichik bo‘lgan bolalarning akkauntlarini bosqichma-bosqich va butunlay o‘chirib tashlash majburiyati yuklatilgan.

Bugungi kunga kelib, ushbu qat’iy qoidalar ta’siriga quyidagi mashhur tarmoqlar va o‘yin platformalari tushib ulgurgan:

  • Instagram va Facebook

  • X (sobiq Twitter)

  • Roblox o‘yin platformasi

Maqsad — shunchaki taqiqlash emas, balki madaniyatni o‘zgartirish!

Mamlakat aloqa va raqamli texnologiyalar vaziri Meutya Hafining ta’kidlashicha, hukumatning maqsadi faqatgina bolalarni internetdan uzib qo‘yish emas, balki yirik raqamli gigantlarning mas’uliyatini oshirishdir.

«Biz shunchaki bolaning tarmoqqa kirishini kechiktirayotganimiz yo‘q, balki platformalarning o‘zini tutish madaniyati o‘zgarishini istaymiz», — dedi Indoneziya vaziri.

Bolalarning raqamli dunyodagi xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan bunday qat’iy tizim tez orada boshqa mamlakatlar uchun ham o‘ziga xos namuna bo‘lishi kutilmoqda.

IndoneziyaReutersTikTokYouTubeMeutya Hafid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada korrupsiyaviy jinoyatlar uchun mansabdorlarni o‘limga hukm qilish taklif etildiRossiyada korrupsiyaviy jinoyatlar uchun mansabdorlarni o‘limga hukm qilish taklif etildiBugun, 13:26Gruziya parlamentida mushtlashuv: bahorgi sessiya janjal bilan yopildiGruziya parlamentida mushtlashuv: bahorgi sessiya janjal bilan yopildiBugun, 13:2240 soniya ichida ikki zilzila: Venesuelada dahshatli oqibatlar40 soniya ichida ikki zilzila: Venesuelada dahshatli oqibatlarBugun, 13:18Dior va Chanel sumkalari uchun 7 yil: Janubiy Koreyaning sobiq birinchi xonim qamaldiDior va Chanel sumkalari uchun 7 yil: Janubiy Koreyaning sobiq birinchi xonim qamaldiBugun, 13:13Bugun Yer yaqinidan ulkan asteroid uchib o‘tadi: xavf bormi?Bugun Yer yaqinidan ulkan asteroid uchib o‘tadi: xavf bormi?Bugun, 12:34AQSHda tarixiy burilish: Isroil va Livan o‘rtasida kelishuv imzolandi!AQSHda tarixiy burilish: Isroil va Livan o‘rtasida kelishuv imzolandi!Bugun, 12:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi