Indoneziyada «tozalash»: 4,7 millionta bolalar akkauntlari o‘chirib tashlandi
Ijtimoiy tarmoqlar olamida haqiqiy shov-shuvli va qat’iy qaror! Indoneziya hukumati bolalarning virtual xavfsizligini ta’minlash va ularni zararli kontentlardan himoya qilish yo‘lida misli ko‘rilmagan qadam tashladi. Mamlakatda 16 yoshga to‘lmagan foydalanuvchilarga tegishli bo‘lgan qariyb 4,7 millionta profil bloklab qo‘yildi.
Bu haqda Reuters agentligi Indoneziya aloqa va raqamli texnologiyalar vaziri Meutya Hafi bergan bayonotga tayanib xabar bermoqda.
Qaysi platformadan qancha akkaunt o‘chirildi?
Eng katta «zarba» qisqa videolar platformasi bo‘lmish TikTok'ka to‘g‘ri keldi. Ommaviy tozalash ishlarining raqamlardagi ko‘rinishi quyidagicha:
Ijtimoiy tarmoq / Platforma
O‘chirilgan bolalar akkauntlari soni
TikTok
4,1 millionta
YouTube
600 mingga yaqin
Umumiy ko‘rsatkich
4,7 millionta
Bunga nima sabab bo‘ldi? Shafqatsiz yangi qonun
Bunday keskin choralar shunchaki tasodif emas. Gap shundaki, joriy yilning 2026 yil 28 mart kuni Indoneziyada yangi qonuniy tartib kuchga kirdi. Ushbu hujjatga ko‘ra, mamlakatda «yuqori xavfli platforma» deb tan olingan barcha tarmoqlarga 16 yoshdan kichik bo‘lgan bolalarning akkauntlarini bosqichma-bosqich va butunlay o‘chirib tashlash majburiyati yuklatilgan.
Bugungi kunga kelib, ushbu qat’iy qoidalar ta’siriga quyidagi mashhur tarmoqlar va o‘yin platformalari tushib ulgurgan:
Instagram va Facebook
X (sobiq Twitter)
Roblox o‘yin platformasi
Maqsad — shunchaki taqiqlash emas, balki madaniyatni o‘zgartirish!
Mamlakat aloqa va raqamli texnologiyalar vaziri Meutya Hafining ta’kidlashicha, hukumatning maqsadi faqatgina bolalarni internetdan uzib qo‘yish emas, balki yirik raqamli gigantlarning mas’uliyatini oshirishdir.
«Biz shunchaki bolaning tarmoqqa kirishini kechiktirayotganimiz yo‘q, balki platformalarning o‘zini tutish madaniyati o‘zgarishini istaymiz», — dedi Indoneziya vaziri.
Bolalarning raqamli dunyodagi xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan bunday qat’iy tizim tez orada boshqa mamlakatlar uchun ham o‘ziga xos namuna bo‘lishi kutilmoqda.
…