Germaniya mag‘lub etildi: Paragvayda rasman dam olish kuni!
JCH-2026 pley-off bosqichi kutilmagan va dahshatli sensatsiyalar bilan davom etmoqda. 1/16 final doirasida Germaniya terma jamoasi ustidan qozonilgan tarixiy g‘alabadan so‘ng, Paragvay prezidenti Santyago Penya butun mamlakat bo‘ylab favqulodda dam olish kuni e’lon qildi.
Janubiy Amerika vakillari nomdor raqibga qarshi maydonda haqiqiy matonat va iroda ko‘rsatishdi. Bahsning asosiy va qo‘shimcha vaqtlari dramatik tarzda 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Lotereya hisoblangan asabiy penaltilar seriyasida esa omad va mahorat paragvayliklarga kulib boqdi — 4:3!
Dramatik bahs statistikasi:
Musobaqa bosqichi
To‘qnashuv
Asosiy vaqt hisobi
Penaltilar seriyasi
Yakuniy natija
JCH-2026. 1/16 final
Germaniya — Paragvay
1:1
3:4
Paragvay g‘alabasi!
«Paragvay hech qachon taslim bo‘lmaydi!»
Ushbu tarixiy muvaffaqiyatdan sel bo‘lgan davlat rahbari Santyago Penya o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida xalqqa murojaat qildi va his-tuyg‘ularini yashirib o‘tirmadi:
«Paragvay hech qachon taslim bo‘lmaydi!» — deb yozdi prezident o‘z postida.
Shuningdek, siyosatchi ushbu buyuk g‘alaba sharafiga 30 iyun, seshanba kunini mamlakatda rasman dam olish kuni deb e’lon qildi.
Qiziq jihati, Paragvay qonunchiligiga ko‘ra, davlat rahbari bunday qaror qabul qilish uchun mutlaq vakolatga ega. Amaldagi qonun unga davlat manfaatlari yoki mana shunday yirik umumilliy shodiyonalar sabab bir yil davomida o‘z xohishiga ko‘ra qo‘shimcha 3 ta dam olish kunini belgilash huquqini beradi. Prezident Penya esa ushbu imkoniyatdan futbol sehri uchun foydalanishni lozim topdi.
Chorak final yo‘lida kim to‘siq bo‘ladi?
Germaniyadek gigantni turnirdan chiqarib yuborgan Paragvay terma jamoasi endi JCH-2026 chorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritish uchun (1/8 finalda) Fransiya — Shvetsiya juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi. Agar jamoa shunday jangovar ruhda davom etsa, Paragvay prezidenti turnir davomida qolgan dam olish kuni vakolatlarini ham ishlatib yuborishi hech gap emas!
…