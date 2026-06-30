Germaniya mag‘lub etildi: Paragvayda rasman dam olish kuni!

·43·Dunyo
Germaniya mag‘lub etildi: Paragvayda rasman dam olish kuni!

JCH-2026 pley-off bosqichi kutilmagan va dahshatli sensatsiyalar bilan davom etmoqda. 1/16 final doirasida Germaniya terma jamoasi ustidan qozonilgan tarixiy g‘alabadan so‘ng, Paragvay prezidenti Santyago Penya butun mamlakat bo‘ylab favqulodda dam olish kuni e’lon qildi.

Janubiy Amerika vakillari nomdor raqibga qarshi maydonda haqiqiy matonat va iroda ko‘rsatishdi. Bahsning asosiy va qo‘shimcha vaqtlari dramatik tarzda 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Lotereya hisoblangan asabiy penaltilar seriyasida esa omad va mahorat paragvayliklarga kulib boqdi — 4:3!

Dramatik bahs statistikasi:

Musobaqa bosqichi

To‘qnashuv

Asosiy vaqt hisobi

Penaltilar seriyasi

Yakuniy natija

JCH-2026. 1/16 final

Germaniya — Paragvay

1:1

3:4

Paragvay g‘alabasi!

«Paragvay hech qachon taslim bo‘lmaydi!»

Ushbu tarixiy muvaffaqiyatdan sel bo‘lgan davlat rahbari Santyago Penya o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida xalqqa murojaat qildi va his-tuyg‘ularini yashirib o‘tirmadi:

«Paragvay hech qachon taslim bo‘lmaydi!» — deb yozdi prezident o‘z postida.

Shuningdek, siyosatchi ushbu buyuk g‘alaba sharafiga 30 iyun, seshanba kunini mamlakatda rasman dam olish kuni deb e’lon qildi.

Qiziq jihati, Paragvay qonunchiligiga ko‘ra, davlat rahbari bunday qaror qabul qilish uchun mutlaq vakolatga ega. Amaldagi qonun unga davlat manfaatlari yoki mana shunday yirik umumilliy shodiyonalar sabab bir yil davomida o‘z xohishiga ko‘ra qo‘shimcha 3 ta dam olish kunini belgilash huquqini beradi. Prezident Penya esa ushbu imkoniyatdan futbol sehri uchun foydalanishni lozim topdi.

Chorak final yo‘lida kim to‘siq bo‘ladi?

Germaniyadek gigantni turnirdan chiqarib yuborgan Paragvay terma jamoasi endi JCH-2026 chorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritish uchun (1/8 finalda) Fransiya — Shvetsiya juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi. Agar jamoa shunday jangovar ruhda davom etsa, Paragvay prezidenti turnir davomida qolgan dam olish kuni vakolatlarini ham ishlatib yuborishi hech gap emas!

GermaniyaParagvaySantiago PeñaFransiyaShvetsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 tonnalik dengiz fili 5 yildan beri barchani hayratga solmoqda1 tonnalik dengiz fili 5 yildan beri barchani hayratga solmoqdaBugun, 12:2218 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladi18 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladiBugun, 12:17JCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchiJCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchiBugun, 12:1663 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldiBugun, 12:11Monakoda kuchli portlash: ikki kishi og‘ir ahvolda qolmoqdaMonakoda kuchli portlash: ikki kishi og‘ir ahvolda qolmoqdaBugun, 03:12Osiyodagi kibermarkazlarda ayollarni ishga aldab chaqirib, qiynoqqa va zo‘ravonlikka solishgani aniqlandiOsiyodagi kibermarkazlarda ayollarni ishga aldab chaqirib, qiynoqqa va zo‘ravonlikka solishgani aniqlandiKecha, 23:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi