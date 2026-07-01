Sirskiy Rossiyaning ehtimoliy yangi yo‘nalishini aytdi...

·0·Dunyo
Sirskiy Rossiyaning ehtimoliy yangi yo‘nalishini aytdi...

Ukraina Qurolli kuchlari bosh qo‘mondoni Oleksandr Sirskiy Rossiyaning urushdagi keyingi ehtimoliy qadami haqida o‘z bahosini bildirdi.

Uning fikricha, Kiyevga Belarus orqali hujum qilishdan ko‘ra, Rossiyaning Bryansk oblasti tomonidan Ukraina shimoliga — Chernihiv yo‘nalishiga harakat boshlashi realroq variant hisoblanadi.

Belarus chegarasida qo‘shin to‘planishi kuzatilmayapti

Sirskiy «1+1» telekanaliga bergan intervyusida Belarusning Ukraina bilan chegarasida harbiy infratuzilma rivojlantirilayotgani haqidagi savolga javob berdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, hozircha ushbu yo‘nalishda Rossiya qo‘shinlarining katta miqdorda to‘planishi kuzatilmayapti.

Biroq Ukraina tomonidagi ma’lumotlarga ko‘ra, Moskva turli hujum ssenariylarini, jumladan, Belarus hududidan foydalanish imkoniyatini ham o‘rganmoqda.

«Biz bilamizki, Putin Rossiya bosh shtabiga hujum operatsiyasining turli variantlarini, jumladan, Belarus hududidan Kiyevga hujum qilish imkoniyatlarini ko‘rib chiqish vazifasini qo‘ygan», — dedi Sirskiy.

Belarus orqali Kiyevga hujum realmi?

Ukraina qo‘mondoni bu ssenariyni hozircha real deb hisoblamasligini aytdi.

«Belarus rahbariyati o‘z hududini agressorga hujum amaliyoti uchun platsdarm sifatida taqdim etishga rozi bo‘ladi, deb o‘ylamayman», — dedi u.

Sirskiy «so‘nggi voqealar» deganda nimani nazarda tutganiga aniqlik kiritmagan. Matnda qayd etilishicha, bu Ukraina tomonidan bosib olingan hududlar va Rossiya ichkarisiga yo‘naltirilgan intensiv dron zarbalari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Eng ehtimoliy yo‘nalish — Chernihiv

Sirskiy Rossiyaning Bryansk oblasti tomonidan Ukraina shimoliga hujum qilish variantini jiddiyroq deb baholadi.

«Nisbatan ehtimoliy variant — mamlakat shimoliga Rossiyaning Bryansk oblasti hududidan hujum qilinishi. Bu real variant va biz bunga tayyorgarlik ko‘ryapmiz», — dedi u.

Jurnalist Kiyevga hujum bo‘lishi mumkinligini so‘raganida, Sirskiy:

«Yo‘q, Kiyevga emas, Chernihiv oblastiga», — deb javob berdi.

Hujumning maqsadi nima bo‘lishi mumkin?

Ukraina bosh qo‘mondonining fikricha, ehtimoliy operatsiyadan ko‘zlangan asosiy maqsadlar quyidagilar bo‘lishi mumkin:

  • Ukraina chegarasidagi ayrim hududlarni egallash;

  • shimolda yangi front chizig‘ini ochish;

  • Ukraina qo‘mondonligini kuchlarning bir qismini Donbassdan olib chiqishga majburlash;

  • Ukraina mudofaa resurslarini bir nechta yo‘nalishga bo‘lib yuborish.

Shu bilan birga, Sirskiy Chernihiv yo‘nalishida keng ko‘lamli hujum o‘tkazish oson emasligini ta’kidladi.

Hudud og‘ir texnika uchun murakkab

Ukraina shimolida botqoqliklar va o‘rmonzorlar ko‘p. Yo‘llar tarmog‘i esa cheklangan.

Sirskiyning aytishicha, bu hududda:

  • og‘ir zirhli texnika harakati qiyin;

  • katta yukni ko‘tara oladigan ko‘priklar kam;

  • keng ko‘lamli hujum sur’atini saqlash mushkul;

  • o‘rmonzorlar kichik guruhlarning reydlari uchun qulay.

Shu sabab katta qo‘shin bilan tezkor oldinga siljish qiyin bo‘lishi mumkin, ammo kichik diversiya va razvedka guruhlari faollashishi ehtimoli bor.

Minskka bosim o‘tkazilayotgani aytilgan

The Wall Street Journal avvalroq Moskva yangi hujum imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida Belarus rahbariyatiga bosim o‘tkazayotgani haqida yozgan edi.

Shuningdek, may oyida Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Aleksandr Lukashenko bilan telefon orqali muloqot qilib, Belarusni urushga qo‘shilmaslikka chaqirgani qayd etilgan.

Lukashenko esa iyun oyi davomida Belarusning urushga tortilishiga yo‘l qo‘ymaslik kerakligini bir necha bor ta’kidlagan.

Chegara retranslyatorlari masalasi

Matnda qayd etilishicha, Lukashenko Volodimir Zelenskiyning Rossiya zarbalarini yo‘naltirishda foydalanilgan chegara retranslyatorlarini o‘chirish haqidagi talabini bajargan.

Sirskiy esa ushbu qurilmalar hali to‘liq demontaj qilinmaganini bildirdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, retranslyatorlardan biri 29 iyun kuni yana ishga tushirilgan.

«O‘ylaymanki, ular endi ularni yoqmaydi. Ular bunday qilish kerak emasligini tushunishadi», — dedi Sirskiy.

Rossiya faolligi kamaygan, ammo vaziyat og‘ir

Frontdagi umumiy vaziyatni baholar ekan, Sirskiy Rossiya qo‘shinlarining faolligi so‘nggi paytlarda kamayganini aytdi.

«Ikki baravar demayman, lekin uchdan bir qismga kamaygani aniq», — dedi u.

Shuningdek, Rossiya faol hujum qilishga urinayotgan yo‘nalishlar soni ham qisqargan.

Ko‘rsatkich

Ilgari

Hozir

Faol hujum yo‘nalishlari

13 ta

7 ta

Rossiya faolligi

Yuqori

Taxminan uchdan bir qismga kamaygan

Shunga qaramay, Ukraina bosh qo‘mondoni frontdagi vaziyat hamon murakkabligicha qolayotganini ta’kidladi.

Sirskiyning bayonotiga ko‘ra, Ukraina qo‘mondonligi shimoliy yo‘nalishdagi ehtimoliy xavfni jiddiy qabul qilmoqda va unga qarshi tayyorgarlik ko‘ryapti.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tbilisida muhim muzokaralar: qaysi sohalar ustuvor?Tbilisida muhim muzokaralar: qaysi sohalar ustuvor?Bugun, 19:11Trampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindiTrampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindiBugun, 10:17Olimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkinOlimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkinBugun, 10:14Bugun osmonda noyob “Qulupnay Oy” hodisasi kuzatiladiBugun osmonda noyob “Qulupnay Oy” hodisasi kuzatiladiBugun, 03:38Qozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqdaQozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqdaBugun, 00:42Ukraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildiUkraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildiKecha, 23:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi