Sirskiy Rossiyaning ehtimoliy yangi yo‘nalishini aytdi...
Ukraina Qurolli kuchlari bosh qo‘mondoni Oleksandr Sirskiy Rossiyaning urushdagi keyingi ehtimoliy qadami haqida o‘z bahosini bildirdi.
Uning fikricha, Kiyevga Belarus orqali hujum qilishdan ko‘ra, Rossiyaning Bryansk oblasti tomonidan Ukraina shimoliga — Chernihiv yo‘nalishiga harakat boshlashi realroq variant hisoblanadi.
Belarus chegarasida qo‘shin to‘planishi kuzatilmayapti
Sirskiy «1+1» telekanaliga bergan intervyusida Belarusning Ukraina bilan chegarasida harbiy infratuzilma rivojlantirilayotgani haqidagi savolga javob berdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, hozircha ushbu yo‘nalishda Rossiya qo‘shinlarining katta miqdorda to‘planishi kuzatilmayapti.
Biroq Ukraina tomonidagi ma’lumotlarga ko‘ra, Moskva turli hujum ssenariylarini, jumladan, Belarus hududidan foydalanish imkoniyatini ham o‘rganmoqda.
«Biz bilamizki, Putin Rossiya bosh shtabiga hujum operatsiyasining turli variantlarini, jumladan, Belarus hududidan Kiyevga hujum qilish imkoniyatlarini ko‘rib chiqish vazifasini qo‘ygan», — dedi Sirskiy.
Belarus orqali Kiyevga hujum realmi?
Ukraina qo‘mondoni bu ssenariyni hozircha real deb hisoblamasligini aytdi.
«Belarus rahbariyati o‘z hududini agressorga hujum amaliyoti uchun platsdarm sifatida taqdim etishga rozi bo‘ladi, deb o‘ylamayman», — dedi u.
Sirskiy «so‘nggi voqealar» deganda nimani nazarda tutganiga aniqlik kiritmagan. Matnda qayd etilishicha, bu Ukraina tomonidan bosib olingan hududlar va Rossiya ichkarisiga yo‘naltirilgan intensiv dron zarbalari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Eng ehtimoliy yo‘nalish — Chernihiv
Sirskiy Rossiyaning Bryansk oblasti tomonidan Ukraina shimoliga hujum qilish variantini jiddiyroq deb baholadi.
«Nisbatan ehtimoliy variant — mamlakat shimoliga Rossiyaning Bryansk oblasti hududidan hujum qilinishi. Bu real variant va biz bunga tayyorgarlik ko‘ryapmiz», — dedi u.
Jurnalist Kiyevga hujum bo‘lishi mumkinligini so‘raganida, Sirskiy:
«Yo‘q, Kiyevga emas, Chernihiv oblastiga», — deb javob berdi.
Hujumning maqsadi nima bo‘lishi mumkin?
Ukraina bosh qo‘mondonining fikricha, ehtimoliy operatsiyadan ko‘zlangan asosiy maqsadlar quyidagilar bo‘lishi mumkin:
Ukraina chegarasidagi ayrim hududlarni egallash;
shimolda yangi front chizig‘ini ochish;
Ukraina qo‘mondonligini kuchlarning bir qismini Donbassdan olib chiqishga majburlash;
Ukraina mudofaa resurslarini bir nechta yo‘nalishga bo‘lib yuborish.
Shu bilan birga, Sirskiy Chernihiv yo‘nalishida keng ko‘lamli hujum o‘tkazish oson emasligini ta’kidladi.
Hudud og‘ir texnika uchun murakkab
Ukraina shimolida botqoqliklar va o‘rmonzorlar ko‘p. Yo‘llar tarmog‘i esa cheklangan.
Sirskiyning aytishicha, bu hududda:
og‘ir zirhli texnika harakati qiyin;
katta yukni ko‘tara oladigan ko‘priklar kam;
keng ko‘lamli hujum sur’atini saqlash mushkul;
o‘rmonzorlar kichik guruhlarning reydlari uchun qulay.
Shu sabab katta qo‘shin bilan tezkor oldinga siljish qiyin bo‘lishi mumkin, ammo kichik diversiya va razvedka guruhlari faollashishi ehtimoli bor.
Minskka bosim o‘tkazilayotgani aytilgan
The Wall Street Journal avvalroq Moskva yangi hujum imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida Belarus rahbariyatiga bosim o‘tkazayotgani haqida yozgan edi.
Shuningdek, may oyida Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Aleksandr Lukashenko bilan telefon orqali muloqot qilib, Belarusni urushga qo‘shilmaslikka chaqirgani qayd etilgan.
Lukashenko esa iyun oyi davomida Belarusning urushga tortilishiga yo‘l qo‘ymaslik kerakligini bir necha bor ta’kidlagan.
Chegara retranslyatorlari masalasi
Matnda qayd etilishicha, Lukashenko Volodimir Zelenskiyning Rossiya zarbalarini yo‘naltirishda foydalanilgan chegara retranslyatorlarini o‘chirish haqidagi talabini bajargan.
Sirskiy esa ushbu qurilmalar hali to‘liq demontaj qilinmaganini bildirdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, retranslyatorlardan biri 29 iyun kuni yana ishga tushirilgan.
«O‘ylaymanki, ular endi ularni yoqmaydi. Ular bunday qilish kerak emasligini tushunishadi», — dedi Sirskiy.
Rossiya faolligi kamaygan, ammo vaziyat og‘ir
Frontdagi umumiy vaziyatni baholar ekan, Sirskiy Rossiya qo‘shinlarining faolligi so‘nggi paytlarda kamayganini aytdi.
«Ikki baravar demayman, lekin uchdan bir qismga kamaygani aniq», — dedi u.
Shuningdek, Rossiya faol hujum qilishga urinayotgan yo‘nalishlar soni ham qisqargan.
Ko‘rsatkich
Ilgari
Hozir
Faol hujum yo‘nalishlari
13 ta
7 ta
Rossiya faolligi
Yuqori
Taxminan uchdan bir qismga kamaygan
Shunga qaramay, Ukraina bosh qo‘mondoni frontdagi vaziyat hamon murakkabligicha qolayotganini ta’kidladi.
Sirskiyning bayonotiga ko‘ra, Ukraina qo‘mondonligi shimoliy yo‘nalishdagi ehtimoliy xavfni jiddiy qabul qilmoqda va unga qarshi tayyorgarlik ko‘ryapti.
…