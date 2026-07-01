Oliver Kahn: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat endi takrorlanmaydi
Futbol olamining afsonaviy vakillaridan biri, Germaniya terma jamoasi va Bavariya sobiq darvozaboni Oliver Kahn Lionel Messi hamda Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi koʻp yillik raqobat haqida oʻz mulohazalarini bildirdi. Uning fikricha, ushbu ikki yulduz oʻrnatgan barqarorlik va yuqori saviyadagi oʻyin standartlari jahon futbolida boshqa hech qachon kuzatilmasligi mumkin. Bu haqda Zee5 nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Qariyb yigirma yildan beri davom etib kelayotgan Messi va Ronaldo bahsi futbol olamidagi asosiy mavzulardan biri boʻlib qolmoqda. Kahnning taʼkidlashicha, ularning buyukligi ommaviy bayonotlar yoki soʻz oʻyinlariga emas, balki maydondagi tinimsiz mehnat va natijalarga asoslangan. Nemis afsonasi bu raqobatni futbol tarixidagi eng noyob hodisa deb atadi.
Soʻzlarsiz isbotlangan buyuklik"Cristiano Ronaldo va Lionel Messi qariyb yigirma yil davomida bir-birlarini yangi marralar sari undab kelishdi. Ularning raqobati soʻzlar ustiga qurilmagan, u har bir oʻyindagi koʻrsatkichlar bilan isbotlangan. Har mavsumda ular yanada yaxshiroq boʻlish uchun oʻzaro raqobatlashdilar. Futbol olami bunday barqarorlik va mahoratga ega boshqa raqobatni koʻrmasa kerak", — deydi Oliver Kahn.
Statistik maʼlumotlar ham ushbu fikrlarni tasdiqlaydi. Messi va Ronaldo toʻqqiz yil davomida Ispaniya chempionatida bevosita raqib sifatida toʻp surishdi. Bu davrda argentinalik yulduz Barselona safida, portugaliyalik hujumchi esa Real Madrid tarkibida mislsiz yutuqlarga erishdi. Ronaldo Madrid klubi bilan toʻrt bor Chempionlar ligasi gʻolibiga aylangan boʻlsa, Messi Kataloniya klubi bilan jami oʻnta La Liga va toʻrtta Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritgan.
Rekordlar va jahon chempionati orzusiShaxsiy sovrinlar borasida ham bu ikki futbolchi yetakchilikni hech kimga bermay kelmoqda. Lionel Messi sakkiz bor "Oltin toʻp" sohibi boʻlgan boʻlsa, Cristiano Ronaldo besh marta ushbu nufuzli mukofotga loyiq koʻrilgan. Hozirda Ronaldo oʻz faoliyatidagi gollar sonini 1000 taga yetkazishni maqsad qilgan, ayni damda uning hisobida 975 ta gol mavjud.
Ayni kunlarda davom etayotgan yirik turnirda ham har ikki yulduz oʻz terma jamoalari sharafini himoya qilmoqda. Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurar sifatida 19 ta gol bilan rekord oʻrnatgan. Turnirning joriy bosqichida Argentina terma jamoasi Kabo-Verde bilan, Portugaliya esa Xorvatiyaga qarshi maydonga tushadi.
Lionel Messi 2022-yilda erishilgan chempionlik unvonini himoya qilishga urinayotgan boʻlsa, Cristiano Ronaldo uchun ushbu turnir oʻzining boy kolleksiyasidagi yagona yetishmayotgan sovrinni qoʻlga kiritish uchun soʻnggi imkoniyat boʻlishi mumkin. Hozircha gollar poygasida Messi 6 ta gol bilan peshqadamlik qilmoqda, Ronaldo esa oʻz hisobiga 2 ta gol yozdirib qoʻygan.
…