Oliver Kahn: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat endi takrorlanmaydi

·44·Sport
Oliver Kahn: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat endi takrorlanmaydi

Futbol olamining afsonaviy vakillaridan biri, Germaniya terma jamoasi va Bavariya sobiq darvozaboni Oliver Kahn Lionel Messi hamda Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi koʻp yillik raqobat haqida oʻz mulohazalarini bildirdi. Uning fikricha, ushbu ikki yulduz oʻrnatgan barqarorlik va yuqori saviyadagi oʻyin standartlari jahon futbolida boshqa hech qachon kuzatilmasligi mumkin. Bu haqda Zee5 nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Qariyb yigirma yildan beri davom etib kelayotgan Messi va Ronaldo bahsi futbol olamidagi asosiy mavzulardan biri boʻlib qolmoqda. Kahnning taʼkidlashicha, ularning buyukligi ommaviy bayonotlar yoki soʻz oʻyinlariga emas, balki maydondagi tinimsiz mehnat va natijalarga asoslangan. Nemis afsonasi bu raqobatni futbol tarixidagi eng noyob hodisa deb atadi.

Soʻzlarsiz isbotlangan buyuklik

"Cristiano Ronaldo va Lionel Messi qariyb yigirma yil davomida bir-birlarini yangi marralar sari undab kelishdi. Ularning raqobati soʻzlar ustiga qurilmagan, u har bir oʻyindagi koʻrsatkichlar bilan isbotlangan. Har mavsumda ular yanada yaxshiroq boʻlish uchun oʻzaro raqobatlashdilar. Futbol olami bunday barqarorlik va mahoratga ega boshqa raqobatni koʻrmasa kerak", — deydi Oliver Kahn.

Statistik maʼlumotlar ham ushbu fikrlarni tasdiqlaydi. Messi va Ronaldo toʻqqiz yil davomida Ispaniya chempionatida bevosita raqib sifatida toʻp surishdi. Bu davrda argentinalik yulduz Barselona safida, portugaliyalik hujumchi esa Real Madrid tarkibida mislsiz yutuqlarga erishdi. Ronaldo Madrid klubi bilan toʻrt bor Chempionlar ligasi gʻolibiga aylangan boʻlsa, Messi Kataloniya klubi bilan jami oʻnta La Liga va toʻrtta Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritgan.

Rekordlar va jahon chempionati orzusi

Shaxsiy sovrinlar borasida ham bu ikki futbolchi yetakchilikni hech kimga bermay kelmoqda. Lionel Messi sakkiz bor "Oltin toʻp" sohibi boʻlgan boʻlsa, Cristiano Ronaldo besh marta ushbu nufuzli mukofotga loyiq koʻrilgan. Hozirda Ronaldo oʻz faoliyatidagi gollar sonini 1000 taga yetkazishni maqsad qilgan, ayni damda uning hisobida 975 ta gol mavjud.

Ayni kunlarda davom etayotgan yirik turnirda ham har ikki yulduz oʻz terma jamoalari sharafini himoya qilmoqda. Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurar sifatida 19 ta gol bilan rekord oʻrnatgan. Turnirning joriy bosqichida Argentina terma jamoasi Kabo-Verde bilan, Portugaliya esa Xorvatiyaga qarshi maydonga tushadi.

Lionel Messi 2022-yilda erishilgan chempionlik unvonini himoya qilishga urinayotgan boʻlsa, Cristiano Ronaldo uchun ushbu turnir oʻzining boy kolleksiyasidagi yagona yetishmayotgan sovrinni qoʻlga kiritish uchun soʻnggi imkoniyat boʻlishi mumkin. Hozircha gollar poygasida Messi 6 ta gol bilan peshqadamlik qilmoqda, Ronaldo esa oʻz hisobiga 2 ta gol yozdirib qoʻygan.

Lionel MessiCristiano RonaldoOliver KahnReal MadridBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...Bugun, 22:40La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?Bugun, 22:30«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdi«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdiBugun, 22:22Angliya va Kongo DR uchrashuvida hakamlik mojarosi: Harry Kane penalti soʻradiAngliya va Kongo DR uchrashuvida hakamlik mojarosi: Harry Kane penalti soʻradiBugun, 22:10Lamine Yamal El Klasiko oldidan Marc Cucurellaʼga ogohlantirish yubordiLamine Yamal El Klasiko oldidan Marc Cucurellaʼga ogohlantirish yubordiBugun, 21:38Jonli efirdagi kutilmagan iqror: Danny Murphy yoʻqolgan mushugi haqidagi hikoyasi bilan hammani hayratda qoldirdiJonli efirdagi kutilmagan iqror: Danny Murphy yoʻqolgan mushugi haqidagi hikoyasi bilan hammani hayratda qoldirdiBugun, 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi