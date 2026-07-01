Balida maymun sayyohning telefonini o‘g‘irlab, o‘nlab selfilarga tushdi!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Balidagi mahalliy ibodatxona yaqinida sayr qilayotgan britaniyalik sayyoh kutilmagan holatga duch keldi. Makaka uning smartfonini tortib olib, o‘rmon tomon qochib ketgan.
Sayyoh telefon ichidagi kuzatuv dasturi orqali qurilmaning joylashuvini aniqlagan. Qo‘riqlash xodimlari bilan birga olib borilgan qidiruvdan so‘ng smartfon taxminan bir soat ichida topilgan.
Telefon egasiga shikastlanmagan holda qaytarilgan. Biroq uning galereyasida maymun o‘ziga o‘zi tushirgan o‘nlab selfilar saqlanib qolgan.
Bu voqea va suratlar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, foydalanuvchilar orasida kulgili izohlarga sabab bo‘ldi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…