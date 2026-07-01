La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?

·1·Sport
La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?

Ispaniya La Ligasining 2026/27 yilgi mavsumi 14 avgust kuni rasman start oladi. Yangi mavsumning ilk turidayoq «Barselona», «Real» va «Atletiko»ni qiziqarli uchrashuvlar kutib turibdi. Shuningdek, muxlislar intiqlik bilan kutayotgan El Klasiko va Madrid derbisining taxminiy sanalari ham ma’lum bo‘ldi.

Grandlarni ilk turda qanday raqiblar kutmoqda?

14–16 avgust kunlari o‘tkaziladigan birinchi turda «Barselona» «Atletik»ka qarshi maydonga tushadi.

«Real» esa «Real Sosiyedad» bilan bahs olib boradi. «Atletiko» o‘z maydonida «Malaga»ni qabul qiladi.

Birinchi turning barcha uchrashuvlari

  • «Barselona» — «Atletik»;

  • «Real» — «Real Sosiyedad»;

  • «Atletiko» — «Malaga»;

  • «Alaves» — «Xetafe»;

  • «Selta» — «Osasuna»;

  • «Deportivo» — «Elche»;

  • «Espanyol» — «Levante»;

  • «Rasing» — «Vilyarreal»;

  • «Sevilya» — «Rayo Valekano»;

  • «Valensiya» — «Betis».

El Klasiko sanalari ma’lum

«Barselona» va «Real» o‘rtasidagi prinsipial uchrashuvlar 10 va 35-turlarga belgilangan.

Dastlabki El Klasiko taxminan 25 oktyabr kuni, ikkinchi bahs esa 9 may atrofida o‘tkazilishi kutilmoqda.

Biroq La Liga tur uchrashuvlarining aniq sanasini oldindan belgilamaydi. Masalan, 25 oktyabrga qo‘yilgan El Klasiko amalda 23–25 oktyabr oralig‘idagi istalgan kunda bo‘lib o‘tishi mumkin.

«Barselona» — «Atletiko» bahslari

Kataloniyaliklarning «Atletiko»ga qarshi uchrashuvlari taxminan quyidagi kunlarga to‘g‘ri keladi:

  • birinchi o‘yin — 8 noyabr;

  • javob bahsi — 7 fevral.

Ushbu bahslar ham mavsum taqdiriga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Madrid derbisi qachon bo‘ladi?

«Real» va «Atletiko» o‘rtasidagi Madrid derbilari taxminan 20 sentyabr va 4 aprel kunlariga rejalashtirilgan.

Prinsipial uchrashuv

Birinchi bahs

Ikkinchi bahs

«Barselona» — «Real»

25 oktyabr atrofida

9 may atrofida

«Barselona» — «Atletiko»

8 noyabr atrofida

7 fevral atrofida

«Real» — «Atletiko»

20 sentyabr atrofida

4 aprel atrofida

Shu tariqa, La Liganing yangi mavsumi ilk turlardanoq qizg‘in va murosasiz kurashlar bilan boshlanishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdi«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdiBugun, 22:22Oliver Kahn: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat endi takrorlanmaydiOliver Kahn: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat endi takrorlanmaydiBugun, 22:19Angliya va Kongo DR uchrashuvida hakamlik mojarosi: Harry Kane penalti soʻradiAngliya va Kongo DR uchrashuvida hakamlik mojarosi: Harry Kane penalti soʻradiBugun, 22:10Lamine Yamal El Klasiko oldidan Marc Cucurellaʼga ogohlantirish yubordiLamine Yamal El Klasiko oldidan Marc Cucurellaʼga ogohlantirish yubordiBugun, 21:38Jonli efirdagi kutilmagan iqror: Danny Murphy yoʻqolgan mushugi haqidagi hikoyasi bilan hammani hayratda qoldirdiJonli efirdagi kutilmagan iqror: Danny Murphy yoʻqolgan mushugi haqidagi hikoyasi bilan hammani hayratda qoldirdiBugun, 21:35Marselo Biyelsa Urugvaydagi omadsizlikdan so‘ng iste’fo berdiMarselo Biyelsa Urugvaydagi omadsizlikdan so‘ng iste’fo berdiBugun, 21:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi