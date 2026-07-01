La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?
Ispaniya La Ligasining 2026/27 yilgi mavsumi 14 avgust kuni rasman start oladi. Yangi mavsumning ilk turidayoq «Barselona», «Real» va «Atletiko»ni qiziqarli uchrashuvlar kutib turibdi. Shuningdek, muxlislar intiqlik bilan kutayotgan El Klasiko va Madrid derbisining taxminiy sanalari ham ma’lum bo‘ldi.
Grandlarni ilk turda qanday raqiblar kutmoqda?
14–16 avgust kunlari o‘tkaziladigan birinchi turda «Barselona» «Atletik»ka qarshi maydonga tushadi.
«Real» esa «Real Sosiyedad» bilan bahs olib boradi. «Atletiko» o‘z maydonida «Malaga»ni qabul qiladi.
Birinchi turning barcha uchrashuvlari
«Barselona» — «Atletik»;
«Real» — «Real Sosiyedad»;
«Atletiko» — «Malaga»;
«Alaves» — «Xetafe»;
«Selta» — «Osasuna»;
«Deportivo» — «Elche»;
«Espanyol» — «Levante»;
«Rasing» — «Vilyarreal»;
«Sevilya» — «Rayo Valekano»;
«Valensiya» — «Betis».
El Klasiko sanalari ma’lum
«Barselona» va «Real» o‘rtasidagi prinsipial uchrashuvlar 10 va 35-turlarga belgilangan.
Dastlabki El Klasiko taxminan 25 oktyabr kuni, ikkinchi bahs esa 9 may atrofida o‘tkazilishi kutilmoqda.
Biroq La Liga tur uchrashuvlarining aniq sanasini oldindan belgilamaydi. Masalan, 25 oktyabrga qo‘yilgan El Klasiko amalda 23–25 oktyabr oralig‘idagi istalgan kunda bo‘lib o‘tishi mumkin.
«Barselona» — «Atletiko» bahslari
Kataloniyaliklarning «Atletiko»ga qarshi uchrashuvlari taxminan quyidagi kunlarga to‘g‘ri keladi:
birinchi o‘yin — 8 noyabr;
javob bahsi — 7 fevral.
Ushbu bahslar ham mavsum taqdiriga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Madrid derbisi qachon bo‘ladi?
«Real» va «Atletiko» o‘rtasidagi Madrid derbilari taxminan 20 sentyabr va 4 aprel kunlariga rejalashtirilgan.
Prinsipial uchrashuv
Birinchi bahs
Ikkinchi bahs
«Barselona» — «Real»
25 oktyabr atrofida
9 may atrofida
«Barselona» — «Atletiko»
8 noyabr atrofida
7 fevral atrofida
«Real» — «Atletiko»
20 sentyabr atrofida
4 aprel atrofida
Shu tariqa, La Liganing yangi mavsumi ilk turlardanoq qizg‘in va murosasiz kurashlar bilan boshlanishi kutilmoqda.
…