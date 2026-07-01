«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...
Londonning «Arsenal» klubi va Fransiya terma jamoasi himoyachisi Vilyam Saliba Yevropaning eng boy va qudratli grandlari diqqat markazida qolishda davom etmoqda. Mashhur insayder-jurnalist Ekrem Konurning xabar berishicha, 24 yoshli iqtidorli futbolchi uchun kechayotgan transfer poygasiga Kataloniyaning «Barselona» klubi ham rasman qo‘shildi.
Bunga qadar Salibani o‘z safiga qo‘shib olishni xohlayotgan jamoalar safida Madridning «Real» hamda Parijning «PSJ» klublari bor edi. Endilikda Yevropa futbolida ushbu himoyachi uchun uch tomonlama jiddiy kurash kuzatilishi mumkin.
«Arsenal»ning qat’iy pozitsiyasi
Biroq «Arsenal» rahbariyati va bosh murabbiy Mikel Arteta o‘zlarining mudofaa chizig‘idagi eng asosiy poydevorni osonlikcha qo‘yvorish fikridan mutlaqo yiroq.
Londonliklarning transfer sharti: Manbaga ko‘ra, «kanonirlar» fransiyalik futbolchini 150 million yevrodan kam bo‘lgan mablag‘ evaziga sotishga hech qanday sharoitda rozi bo‘lishmaydi. Bu summa Salibani futbol tarixidagi eng qimmat himoyachiga aylantirishi mumkin.
Saliba 2019 yilda Fransiyaning «Sent-Eten» klubidan «Arsenal»ga 30 million yevro evaziga ko‘chib o‘tgan edi. Klub bilan imzolangan amaldagi uzoq muddatli shartnoma esa 2030 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan. Bu omil London klubiga bo‘lajak muzokaralarda to‘liq ustunlik beradi.
Vilyam Salibaning transfer evolyutsiyasi va statistikasi:
Ko‘rsatkich / Ma’lumotlar turi
Qayd etilgan raqamlar
2019 yildagi xarid narxi
30 million yevro
«Arsenal» qo‘ygan hozirgi bahosi
150 million yevro
Amaldagi shartnoma muddati
2030 yil 30 iyungacha
2025/26 yilgi mavsumdagi o‘yinlari
50 ta (barcha musobaqalarda)
Mahsuldorlik ko‘rsatkichi
1 ta gol va 1 ta golli uzatma
So‘nggi mavsumlarda Saliba «Arsenal» himoyasining haqiqiy «yurak urishi» sifatida e’tirof etilmoqda. Uning maydondagi sovuqqonligi va ishonchli harakatlari jamoani Angliya Premer-ligasida eng kam gol o‘tkazib yuboradigan klublardan biriga aylantirdi. Navbatdagi transfer oynasida «Barselona» va «Real» kabi grandlar «Arsenal»ning 150 millionlik dahshatli to‘sig‘ini buzib o‘ta oladimi yoki yo‘q — buni vaqt ko‘rsatadi.
…