«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...

·0·Sport
«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...

Londonning «Arsenal» klubi va Fransiya terma jamoasi himoyachisi Vilyam Saliba Yevropaning eng boy va qudratli grandlari diqqat markazida qolishda davom etmoqda. Mashhur insayder-jurnalist Ekrem Konurning xabar berishicha, 24 yoshli iqtidorli futbolchi uchun kechayotgan transfer poygasiga Kataloniyaning «Barselona» klubi ham rasman qo‘shildi.

Bunga qadar Salibani o‘z safiga qo‘shib olishni xohlayotgan jamoalar safida Madridning «Real» hamda Parijning «PSJ» klublari bor edi. Endilikda Yevropa futbolida ushbu himoyachi uchun uch tomonlama jiddiy kurash kuzatilishi mumkin.

«Arsenal»ning qat’iy pozitsiyasi

Biroq «Arsenal» rahbariyati va bosh murabbiy Mikel Arteta o‘zlarining mudofaa chizig‘idagi eng asosiy poydevorni osonlikcha qo‘yvorish fikridan mutlaqo yiroq.

Londonliklarning transfer sharti: Manbaga ko‘ra, «kanonirlar» fransiyalik futbolchini 150 million yevrodan kam bo‘lgan mablag‘ evaziga sotishga hech qanday sharoitda rozi bo‘lishmaydi. Bu summa Salibani futbol tarixidagi eng qimmat himoyachiga aylantirishi mumkin.

Saliba 2019 yilda Fransiyaning «Sent-Eten» klubidan «Arsenal»ga 30 million yevro evaziga ko‘chib o‘tgan edi. Klub bilan imzolangan amaldagi uzoq muddatli shartnoma esa 2030 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan. Bu omil London klubiga bo‘lajak muzokaralarda to‘liq ustunlik beradi.

Vilyam Salibaning transfer evolyutsiyasi va statistikasi:

Ko‘rsatkich / Ma’lumotlar turi

Qayd etilgan raqamlar

2019 yildagi xarid narxi

30 million yevro

«Arsenal» qo‘ygan hozirgi bahosi

150 million yevro

Amaldagi shartnoma muddati

2030 yil 30 iyungacha

2025/26 yilgi mavsumdagi o‘yinlari

50 ta (barcha musobaqalarda)

Mahsuldorlik ko‘rsatkichi

1 ta gol va 1 ta golli uzatma

So‘nggi mavsumlarda Saliba «Arsenal» himoyasining haqiqiy «yurak urishi» sifatida e’tirof etilmoqda. Uning maydondagi sovuqqonligi va ishonchli harakatlari jamoani Angliya Premer-ligasida eng kam gol o‘tkazib yuboradigan klublardan biriga aylantirdi. Navbatdagi transfer oynasida «Barselona» va «Real» kabi grandlar «Arsenal»ning 150 millionlik dahshatli to‘sig‘ini buzib o‘ta oladimi yoki yo‘q — buni vaqt ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?Bugun, 22:30«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdi«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdiBugun, 22:22Oliver Kahn: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat endi takrorlanmaydiOliver Kahn: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat endi takrorlanmaydiBugun, 22:19Angliya va Kongo DR uchrashuvida hakamlik mojarosi: Harry Kane penalti soʻradiAngliya va Kongo DR uchrashuvida hakamlik mojarosi: Harry Kane penalti soʻradiBugun, 22:10Lamine Yamal El Klasiko oldidan Marc Cucurellaʼga ogohlantirish yubordiLamine Yamal El Klasiko oldidan Marc Cucurellaʼga ogohlantirish yubordiBugun, 21:38Jonli efirdagi kutilmagan iqror: Danny Murphy yoʻqolgan mushugi haqidagi hikoyasi bilan hammani hayratda qoldirdiJonli efirdagi kutilmagan iqror: Danny Murphy yoʻqolgan mushugi haqidagi hikoyasi bilan hammani hayratda qoldirdiBugun, 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi