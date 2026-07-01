Trampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindi

·0·Dunyo
Trampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindi

AQSH prezidenti Donald Tramp mamlakat mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan o‘ziga xos va qimmatbaho sovg‘a bilan taqdirlandi. Belgiyaning Antverpen butunjahon olmos markazi (AWDC) davlat rahbari uchun maxsus tayyorlangan, yuzlab brilliantlar bilan bezatilgan eksklyuziv uzukni taqdim etdi.

Ma’lum qilinishicha, noyob taqinchoq Amerika Qo‘shma Shtatlarining Belgiyadagi elchisi Bill Uaytga rasman topshirilgan.

Uzuk sof oltindan yasalgan bo‘lib, unga 321 ta tabiiy brilliant hamda yana 75 ta qimmatbaho tosh mahorati bilan joylashtirilgan. AWDC vakillari ushbu sovg‘a ikki mamlakat o‘rtasidagi mustahkam iqtisodiy hamkorlik va ko‘p yillik savdo aloqalarining ramzi sifatida tayyorlanganini ta’kidladi.

Markaz ma’lumotiga ko‘ra, AQSH uzoq yillardan beri Antverpen olmos sanoatining eng yirik hamkorlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda sotiladigan tabiiy olmoslarning katta qismi yakunda aynan amerikalik xaridorlar qo‘liga yetib boradi.

AWDC shuningdek, uzukni yaratishda faqat tabiiy brilliantlardan foydalanilganiga alohida urg‘u berdi. Mutaxassislarning qayd etishicha, tabiiy va laboratoriyada yetishtirilgan olmoslarni tashqi ko‘rinishidan ajratish qiyin bo‘lsa-da, ularning kelib chiqishi, noyobligi, bozor qiymati va maqomi o‘rtasida katta farq mavjud.

Ma’lumot o‘rnida, Belgiyaning Antverpen shahri qariyb besh asrdan buyon jahon olmos savdosining eng yirik markazlaridan biri hisoblanadi. Dunyoda qazib olinadigan xom olmoslarning katta qismi aynan shu shahardagi savdo maydonlari orqali jahon bozoriga chiqariladi.

Shaharning mashhur Olmos kvartalida 1700 dan ortiq kompaniya faoliyat yuritadi. Shuningdek, aynan Antverpenda 1863 yilda dunyodagi birinchi rasmiy olmos birjasi tashkil etilgan bo‘lib, bugungi kunda ham ushbu hudud xalqaro brilliant savdosining eng nufuzli markazlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkinOlimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkinBugun, 10:14Bugun osmonda noyob “Qulupnay Oy” hodisasi kuzatiladiBugun osmonda noyob “Qulupnay Oy” hodisasi kuzatiladiBugun, 03:38Qozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqdaQozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqdaBugun, 00:42Ukraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildiUkraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildiKecha, 23:39AQSH Oliy sudi Trampning fuqarolik farmonini bekor qildiAQSH Oliy sudi Trampning fuqarolik farmonini bekor qildiKecha, 22:31Firibgarlar amerikaliklarga bir yilda 68 milliard dollar zarar yetkazdiFiribgarlar amerikaliklarga bir yilda 68 milliard dollar zarar yetkazdiKecha, 17:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi