Honda strategiyasini oʻzgartirmoqda: Elektromobillar oʻrniga maʼlumotlar markazlari
Yaponiya avtogiganti Honda oʻzining biznes yoʻnalishini kutilmagan tomonga burishga qaror qildi. Kompaniya AQSHdagi zavodlarida ishlab chiqarilayotgan akkumulyatorlarni endilikda elektromobillar uchun emas, balki maʼlumotlar markazlari (data-centers) va energiya saqlash tizimlari uchun yoʻnaltira boshladi. Bu qadam global avtomobil bozoridagi beqarorlik va texnologik infratuzilmaga boʻlgan talabning ortishi bilan bogʻliq. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Nikkei Asia nashri xabariga koʻra, Honda shu haftadan boshlab energiya saqlash tizimlari uchun moʻljallangan batareyalarni ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi. Bu oʻzgarish kompaniyaning AQSHdagi elektromobil dasturlarini bekor qilganidan uch oy oʻtib sodir boʻldi. Dastlab LG Energy Solution bilan hamkorlikda Ogayo shtatidagi zavodda ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan akkumulyatorlar endi yoʻllarda emas, balki server xonalarida xizmat qiladi.
Bozordagi oʻzgarishlar va iqtisodiy sabablarHonda kompaniyasining ushbu qaroriga AQSH bozoridagi elektromobillarga boʻlgan talabning pasayishi asosiy sabab boʻldi. Hukumat tomonidan taqdim etiladigan soliq imtiyozlarining bekor qilinishi isteʼmolchilarning ushbu turdagi transportga boʻlgan qiziqishini soʻndirdi. Natijada, kompaniya oʻtgan moliya yilida oʻz strategiyasini qayta koʻrib chiqish va tarkibiy oʻzgarishlar tufayli 15,7 milliard dollar zarar koʻrganini maʼlum qildi.
Shunga qaramay, Honda LG Energy bilan qoʻshma korxonani tugatmadi. Aksincha, Tesla, Ford va GM kabi raqobatchilari ortidan akkumulyatorlar biznesining oʻzi alohida daromadli yoʻnalish ekanini anglab yetdi. Hozirda statsionar energiya saqlash qurilmalari bozori yiliga 32 foizga oʻsib bormoqda, bu esa avtomobil ishlab chiqaruvchilar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.
Energiya saqlash tizimlarining istiqboliSEIA va Benchmark Minerals hisobotlariga koʻra, joriy yilning birinchi choragida 9,7 gigavatt-soat quvvatga ega energiya saqlash tizimlari oʻrnatildi. Bu miqdordagi batareyalar bilan taxminan 120 mingta elektromobilni jihozlash mumkin edi. Mutaxassislar oʻn yillikning oxiriga borib, ushbu bozor hajmi uch baravarga oshishini bashorat qilmoqdalar.
- Maʼlumotlar markazlarining uzluksiz ishlashini taʼminlash;
- Elektr tarmoqlarini barqarorlashtirish;
- Quyosh va shamol energiyasidan samarali foydalanish;
- Energiya narxi pasaygan davrda zaxira toʻplash.
Oʻzbekiston sharoitida ham maʼlumotlar markazlari va qayta tiklanuvchi energiya manbalari uchun akkumulyatorlar zaxirasi dolzarb mavzu hisoblanadi. Honda kabi yirik brendlarning ushbu sohaga kirib kelishi, kelajakda energiya saqlash texnologiyalarining arzonlashishiga va ommalashishiga xizmat qilishi shubhasiz. Kompaniya elektromobillar bozorida biroz chekingan boʻlsa-da, global energetika transformatsiyasida oʻz oʻrnini saqlab qolishga urinmoqda.
…