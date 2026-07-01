Honda strategiyasini oʻzgartirmoqda: Elektromobillar oʻrniga maʼlumotlar markazlari

·0·Texno
Honda strategiyasini oʻzgartirmoqda: Elektromobillar oʻrniga maʼlumotlar markazlari

Yaponiya avtogiganti Honda oʻzining biznes yoʻnalishini kutilmagan tomonga burishga qaror qildi. Kompaniya AQSHdagi zavodlarida ishlab chiqarilayotgan akkumulyatorlarni endilikda elektromobillar uchun emas, balki maʼlumotlar markazlari (data-centers) va energiya saqlash tizimlari uchun yoʻnaltira boshladi. Bu qadam global avtomobil bozoridagi beqarorlik va texnologik infratuzilmaga boʻlgan talabning ortishi bilan bogʻliq. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Nikkei Asia nashri xabariga koʻra, Honda shu haftadan boshlab energiya saqlash tizimlari uchun moʻljallangan batareyalarni ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi. Bu oʻzgarish kompaniyaning AQSHdagi elektromobil dasturlarini bekor qilganidan uch oy oʻtib sodir boʻldi. Dastlab LG Energy Solution bilan hamkorlikda Ogayo shtatidagi zavodda ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan akkumulyatorlar endi yoʻllarda emas, balki server xonalarida xizmat qiladi.

Bozordagi oʻzgarishlar va iqtisodiy sabablar

Honda kompaniyasining ushbu qaroriga AQSH bozoridagi elektromobillarga boʻlgan talabning pasayishi asosiy sabab boʻldi. Hukumat tomonidan taqdim etiladigan soliq imtiyozlarining bekor qilinishi isteʼmolchilarning ushbu turdagi transportga boʻlgan qiziqishini soʻndirdi. Natijada, kompaniya oʻtgan moliya yilida oʻz strategiyasini qayta koʻrib chiqish va tarkibiy oʻzgarishlar tufayli 15,7 milliard dollar zarar koʻrganini maʼlum qildi.

Shunga qaramay, Honda LG Energy bilan qoʻshma korxonani tugatmadi. Aksincha, Tesla, Ford va GM kabi raqobatchilari ortidan akkumulyatorlar biznesining oʻzi alohida daromadli yoʻnalish ekanini anglab yetdi. Hozirda statsionar energiya saqlash qurilmalari bozori yiliga 32 foizga oʻsib bormoqda, bu esa avtomobil ishlab chiqaruvchilar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.

Energiya saqlash tizimlarining istiqboli

SEIA va Benchmark Minerals hisobotlariga koʻra, joriy yilning birinchi choragida 9,7 gigavatt-soat quvvatga ega energiya saqlash tizimlari oʻrnatildi. Bu miqdordagi batareyalar bilan taxminan 120 mingta elektromobilni jihozlash mumkin edi. Mutaxassislar oʻn yillikning oxiriga borib, ushbu bozor hajmi uch baravarga oshishini bashorat qilmoqdalar.

  • Maʼlumotlar markazlarining uzluksiz ishlashini taʼminlash;
  • Elektr tarmoqlarini barqarorlashtirish;
  • Quyosh va shamol energiyasidan samarali foydalanish;
  • Energiya narxi pasaygan davrda zaxira toʻplash.
Mazkur yoʻnalish nafaqat istiqbolli, balki nihoyatda daromadli hamdir. Masalan, Tesla oʻzining Megapack va Powerwall qurilmalaridan 30 foizgacha yalpi foyda koʻrmoqda, bu esa avtomobil sotuvidan olinadigan foydadan ikki baravar koʻpdir. Honda ham aynan shu yuqori rentabellikga ega boʻlgan zanjirga qoʻshilishni maqsad qilgan.

Oʻzbekiston sharoitida ham maʼlumotlar markazlari va qayta tiklanuvchi energiya manbalari uchun akkumulyatorlar zaxirasi dolzarb mavzu hisoblanadi. Honda kabi yirik brendlarning ushbu sohaga kirib kelishi, kelajakda energiya saqlash texnologiyalarining arzonlashishiga va ommalashishiga xizmat qilishi shubhasiz. Kompaniya elektromobillar bozorida biroz chekingan boʻlsa-da, global energetika transformatsiyasida oʻz oʻrnini saqlab qolishga urinmoqda.

HondaTexnologiyaAkkumulyatorData-centerTesla
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada imtihondan yuqori ball olgan bitiruvchilarga chiroyli raqamlar sovgʻa qilinadiRossiyada imtihondan yuqori ball olgan bitiruvchilarga chiroyli raqamlar sovgʻa qilinadiBugun, 22:27Dunyo okeani harorati rekord darajaga yetdi: 2026-yil iyun oyi tarixdagi eng issigʻi boʻldiDunyo okeani harorati rekord darajaga yetdi: 2026-yil iyun oyi tarixdagi eng issigʻi boʻldiBugun, 21:56Avtonom yuk tashishda yangi davr: Humble Robotics haydovchisiz elektr yuk mashinasini taqdim etdiAvtonom yuk tashishda yangi davr: Humble Robotics haydovchisiz elektr yuk mashinasini taqdim etdiBugun, 21:50Mikromobillik giganti Lime birjaga chiqdi: IPO orqali 167 million dollar jalb qilindiMikromobillik giganti Lime birjaga chiqdi: IPO orqali 167 million dollar jalb qilindiBugun, 21:30Oʻzga sayyoraliklar bilan aloqa: Olimlar birinchi kontakt uchun yangi yoʻriqnomani tasdiqladiOʻzga sayyoraliklar bilan aloqa: Olimlar birinchi kontakt uchun yangi yoʻriqnomani tasdiqladiBugun, 21:21Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi