Eronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadi

·0·Dunyo
Eronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadi

Eronda marhum oliy rahbar Ali Xominaiy bilan vidolashish munosabati bilan olti kunlik motam marosimlari o‘tkaziladi.

Tadbirlarda O‘zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddin Ismoilov boshchiligidagi delegatsiya ham ishtirok etishi ma’lum qilindi.

Marosimlar 4 iyulda boshlanadi

Motam tadbirlarining dastlabki qismi 4 iyul kuni Tehrondagi «Musallo» majmuasida bo‘lib o‘tadi.

5 iyulda janoza namozi o‘qilishi va Eron poytaxtida ommaviy motam yurishi tashkil etilishi rejalashtirilgan.

Bir nechta shaharda tadbirlar o‘tkaziladi

Vidolashuv marosimlari faqat Tehron bilan cheklanmaydi. Ular Eronning boshqa yirik shaharlarida ham davom etadi.

Jumladan:

  • Tehron;

  • Qum;

  • Mashhad

shaharlarida motam tadbirlari o‘tkazilishi ko‘zda tutilgan.

Shuningdek, shialar uchun muqaddas sanaladigan Iroqning Najaf va Karbalo shaharlarida ham alohida marosimlar tashkil etiladi.

Yakuniy dafn marosimi Mashhadda

Ali Xominaiy jasadini dafn etish bilan bog‘liq yakuniy marosim 9 iyul kuni Mashhad shahrida bo‘lib o‘tadi.

Shu tariqa, vidolashuv va motam tadbirlari olti kun davom etadi.

Dastlabki marosim nega qoldirilgan edi?

Matnda keltirilishicha, Eronning sobiq oliy rahbari Ali Xominaiy 28 fevral kuni AQSH va Isroil tomonidan Eron hududiga berilgan dastlabki zarbalar paytida halok bo‘lgan.

Dastlab vidolashuv marosimi 4 mart kuni boshlanishi va uch kun davom etishi rejalashtirilgan edi.

Biroq marosim o‘tkazilishi kerak bo‘lgan kuni Eron rasmiylari tadbir qoldirilganini e’lon qildi. Bu qaror xayrlashish istagida bo‘lganlar soni juda ko‘pligi bilan izohlangan.

O‘zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etadi

Olti kunlik motam tadbirlarida turli davlatlardan rasmiy delegatsiyalar qatnashishi kutilmoqda.

O‘zbekiston nomidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddin Ismoilov boshchiligidagi delegatsiya marosimlarda ishtirok etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Balida maymun sayyohning telefonini o‘g‘irlab, o‘nlab selfilarga tushdi!Balida maymun sayyohning telefonini o‘g‘irlab, o‘nlab selfilarga tushdi!Bugun, 22:47Xitoyda bekinmachoq paytida yo‘qolgan bola 35 yildan keyin oilasini topdi!Xitoyda bekinmachoq paytida yo‘qolgan bola 35 yildan keyin oilasini topdi!Bugun, 22:36Britaniyada nam salfetkalarni sotuvga chiqarish taqiqlandiBritaniyada nam salfetkalarni sotuvga chiqarish taqiqlandiBugun, 22:33Sirskiy Rossiyaning ehtimoliy yangi yo‘nalishini aytdi...Sirskiy Rossiyaning ehtimoliy yangi yo‘nalishini aytdi...Bugun, 21:12Tbilisida muhim muzokaralar: qaysi sohalar ustuvor?Tbilisida muhim muzokaralar: qaysi sohalar ustuvor?Bugun, 19:11Trampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindiTrampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindiBugun, 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi