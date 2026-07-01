Eronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadi
Eronda marhum oliy rahbar Ali Xominaiy bilan vidolashish munosabati bilan olti kunlik motam marosimlari o‘tkaziladi.
Tadbirlarda O‘zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddin Ismoilov boshchiligidagi delegatsiya ham ishtirok etishi ma’lum qilindi.
Marosimlar 4 iyulda boshlanadi
Motam tadbirlarining dastlabki qismi 4 iyul kuni Tehrondagi «Musallo» majmuasida bo‘lib o‘tadi.
5 iyulda janoza namozi o‘qilishi va Eron poytaxtida ommaviy motam yurishi tashkil etilishi rejalashtirilgan.
Bir nechta shaharda tadbirlar o‘tkaziladi
Vidolashuv marosimlari faqat Tehron bilan cheklanmaydi. Ular Eronning boshqa yirik shaharlarida ham davom etadi.
Jumladan:
Tehron;
Qum;
Mashhad
shaharlarida motam tadbirlari o‘tkazilishi ko‘zda tutilgan.
Shuningdek, shialar uchun muqaddas sanaladigan Iroqning Najaf va Karbalo shaharlarida ham alohida marosimlar tashkil etiladi.
Yakuniy dafn marosimi Mashhadda
Ali Xominaiy jasadini dafn etish bilan bog‘liq yakuniy marosim 9 iyul kuni Mashhad shahrida bo‘lib o‘tadi.
Shu tariqa, vidolashuv va motam tadbirlari olti kun davom etadi.
Dastlabki marosim nega qoldirilgan edi?
Matnda keltirilishicha, Eronning sobiq oliy rahbari Ali Xominaiy 28 fevral kuni AQSH va Isroil tomonidan Eron hududiga berilgan dastlabki zarbalar paytida halok bo‘lgan.
Dastlab vidolashuv marosimi 4 mart kuni boshlanishi va uch kun davom etishi rejalashtirilgan edi.
Biroq marosim o‘tkazilishi kerak bo‘lgan kuni Eron rasmiylari tadbir qoldirilganini e’lon qildi. Bu qaror xayrlashish istagida bo‘lganlar soni juda ko‘pligi bilan izohlangan.
O‘zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etadi
Olti kunlik motam tadbirlarida turli davlatlardan rasmiy delegatsiyalar qatnashishi kutilmoqda.
O‘zbekiston nomidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddin Ismoilov boshchiligidagi delegatsiya marosimlarda ishtirok etadi.
…