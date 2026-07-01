«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdi
Qarshida «Nasaf» va «Buxoro» jamoalari o‘rtasida nazorat uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. Qiziqarli kechgan bahsda «ajdarlar» hisobda ortda borayotganiga qaramay, 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
Qarshiliklar safida Zafarmurod Abdirahmatov va Yusuf Otubanjo gol urgan bo‘lsa, «Buxoro»ning yagona to‘pi Asadbek Jo‘raboyev hisobiga yozildi.
«Buxoro» hisobni ochdi
Uchrashuvning 16-daqiqasida Asadbek Jo‘raboyev gol urib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi.
Biroq «Nasaf» futbolchilari tez orada javob qaytarishga muvaffaq bo‘ldi. 30-daqiqada Zafarmurod Abdirahmatov hisobni tenglashtirdi.
Otubanjo g‘alaba golini urdi
Ikkinchi bo‘limda har ikki jamoa tarkibda bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi.
Bahsning 85-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan Yusuf Otubanjo hal qiluvchi golni kiritib, «Nasaf»ga g‘alaba keltirdi.
Uchrashuv natijasi
Nazorat o‘yini
«Nasaf» — «Buxoro» — 2:1
Gollar: Abdirahmatov, 30; Otubanjo, 85 — Jo‘raboyev, 16.
«Nasaf»ning asosiy tarkibi
Samandar Muratbayev, Dilshod Murtazayev, G‘olib G‘aybullayev, Quvonchbek Xushvaqtov, Zafarmurod Abdirahmatov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Diyorbek Abdunazarov, Yashnarbek Berdirahmonov va Bobir Abdixoliqov.
Zaxiradan maydonga tushganlar
Bekjon Rahmatov;
Yusuf Otubanjo;
Akramjon Komilov;
Zafar Sa’dullayev;
Bahodir Xalilov.
Shu tariqa, «Nasaf» yangi mavsumga tayyorgarlik jarayonidagi nazorat bahsida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
…