Xitoyda bekinmachoq paytida yo‘qolgan bola 35 yildan keyin oilasini topdi!

·0·Dunyo
Xitoyda bekinmachoq paytida yo‘qolgan bola 35 yildan keyin oilasini topdi!

1991 yilda 13 yoshli Ley Szesin do‘stlari bilan bekinmachoq o‘ynayotganda tasodifan poyezdga chiqib qolgan. U yo‘lda uxlab ketgan va uyg‘ongach, o‘z uyidan ming kilometrdan ziyod uzoqdagi begona shaharga kelib qolganini bilgan.

Kar va soqov bo‘lgan bola atrofdagilarga o‘z ismi va yashash manzili haqida to‘liq ma’lumot bera olmagan. Natijada u Shenchjenda qolib ketgan. Keyingi yillarda unga mahalliy ayol va restoran egasi Xun Sinsyan ko‘maklashgan.

Ley oilasini topish umidini 35 yil davomida yo‘qotmagan. Kutilmagan burilish internetdagi qidiruv guruhida sodir bo‘lgan. Uning akasi Leyning ismi iyerogliflar teskari tartibda yozilganini ko‘rib, bu bolalikda faqat ular ishlatgan usul ekanini payqagan.

Aka-uka bolaligida ishora tilida muloqot qilgan va o‘zaro yashirin o‘yinlar o‘ynagan. Shu xotira Leyni tanib olishda asosiy belgi bo‘lgan.

Oradan ko‘p o‘tmay, DNK tekshiruvi ularning qarindoshligini tasdiqladi. Ley Szesin 35 yillik ayriliqdan keyin o‘z oilasi bilan yana birlashdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyada nam salfetkalarni sotuvga chiqarish taqiqlandiBritaniyada nam salfetkalarni sotuvga chiqarish taqiqlandiBugun, 22:33Sirskiy Rossiyaning ehtimoliy yangi yo‘nalishini aytdi...Sirskiy Rossiyaning ehtimoliy yangi yo‘nalishini aytdi...Bugun, 21:12Tbilisida muhim muzokaralar: qaysi sohalar ustuvor?Tbilisida muhim muzokaralar: qaysi sohalar ustuvor?Bugun, 19:11Trampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindiTrampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindiBugun, 10:17Olimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkinOlimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkinBugun, 10:14Bugun osmonda noyob “Qulupnay Oy” hodisasi kuzatiladiBugun osmonda noyob “Qulupnay Oy” hodisasi kuzatiladiBugun, 03:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi