O‘zbekiston pasporti global reytingda qaysi pog‘onani egalladi?

·1·O‘zbekiston
O‘zbekiston pasporti global reytingda qaysi pog‘onani egalladi?

“Global Passport Index” xalqaro reytingining navbatdagi natijalari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, O‘zbekiston pasporti dunyo reytingida 123-o‘rindan joy oldi.

Reyting mualliflari ta’kidlashicha, O‘zbekiston fuqarolari Xitoy, BAA, Belarus, Armaniston, Ozarbayjon, Andorra, Antigua va Barbuda hamda Barbados kabi qator davlatlarga vizasiz yoki chegarada viza rasmiylashtirish orqali kirish imkoniga ega. Biroq AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya va yana 90 dan ortiq mamlakatga safar qilish uchun oldindan viza olish talab etiladi.

Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qozog‘iston 107-o‘rin bilan eng yuqori natijani qayd etdi. Undan keyin Qirg‘iziston (127-o‘rin), Tojikiston (140-o‘rin) va Turkmaniston (144-o‘rin) joylashgan. Afg‘oniston esa 197-o‘rin bilan reytingning eng quyi pog‘onasidan o‘rin oldi.

Shuningdek, indeksda O‘zbekiston mobillik bo‘yicha 129-o‘rin, investitsiyaviy jozibadorlik bo‘yicha 89-o‘rin, hayot sifati ko‘rsatkichi bo‘yicha esa 119-o‘rinda qayd etildi.

Jahon reytingida esa Shvetsiya yetakchilikni qo‘lga kiritgan. Kuchli uchlikdan Shveysariya va Finlyandiya o‘rin olgan bo‘lsa, keyingi pog‘onalarda Germaniya, Niderlandiya hamda Daniya joylashgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda AI-92 benzini narxi rekord darajada qimmatlashdiO‘zbekistonda AI-92 benzini narxi rekord darajada qimmatlashdiBugun, 12:54O‘zbekistonda avtomobillar soni rekord darajaga yetgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda avtomobillar soni rekord darajaga yetgani ma’lum bo‘ldiKecha, 15:07O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi: farq qayerdan chiqdi?O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi: farq qayerdan chiqdi?Kecha, 13:22Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??Kecha, 03:48Saida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildiSaida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildi30.06, 22:12Shavkat Mirziyoyev ota-onalarni farzand tarbiyasida ogohlikka chaqirdiShavkat Mirziyoyev ota-onalarni farzand tarbiyasida ogohlikka chaqirdi30.06, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi