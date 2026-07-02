Samsung shaxsiy maʼlumotlar himoyasida inqilob qilmoqchi: Privacy Display barcha Galaxy S27 flagmanlariga oʻrnatiladi
Janubiy Koreyaning Samsung texnogiganti smartfonlar bozorida shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligini yangi bosqichga olib chiqishni rejalashtirmoqda. Kompaniya oʻzining navbatdagi flagmanlari — Galaxy S27 turkumidagi barcha qurilmalarni noyob Privacy Display texnologiyasi bilan jihozlashi kutilmoqda. Bu nafaqat foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydi, balki smartfon ekranidagi maʼlumotlarni begona koʻzlardan himoya qilishda apparat darajasidagi yechimga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
TheElec nashrining sanoatdagi ishonchli manbalarga tayanib xabar berishicha, Samsung ushbu funksiyani butun liniya uchun standartga aylantirishni maqsad qilgan. Dastlab faqat Galaxy S26 Ultra modelida debyut qilgan ushbu texnologiya, endilikda Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro va Galaxy S27 Ultra modellarining barchasida paydo boʻladi. Bu esa kompaniyaning premium funksiyalarni ommalashtirish strategiyasidan dalolat beradi.
Flex Magic Pixel: Texnologiyaning ishlash prinsipiPrivacy Display texnologiyasi oddiy himoya plyonkalaridan tubdan farq qiladi. U Samsung Display boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan Flex Magic Pixel OLED texnologiyasiga asoslangan. Ushbu yechim ekran strukturasining oʻziga integratsiya qilingan boʻlib, yorugʻlikning tarqalish burchagini cheklash imkonini beradi. Natijada, ekran qarshisida turgan foydalanuvchi tasvirni tiniq koʻradi, yon tomondan qaragan kishilar uchun esa displey qorongʻu yoki mutlaqo oʻqib boʻlmaydigan holatga keladi.
Ushbu innovatsiya ayniqsa jamoat transportida, navbatlarda yoki odam gavjum joylarda smartfondan foydalanuvchilar uchun juda qoʻl keladi. Foydalanuvchi oʻz yozishmalari, bank ilovalari yoki shaxsiy fotosuratlarini begonalardan yashirish uchun qoʻshimcha aksessuarlar sotib olishiga hojat qolmaydi. Samsung bu orqali oʻz qurilmalarining xavfsizlik darajasini apparat darajasida mustahkamlamoqda.
Raqobatchilarning javobi va bozor tendensiyasiSamsung kompaniyasining bu qadami smartfon bozoridagi boshqa yetakchi brendlarni ham harakatga keltirdi. Maʼlumotlarga koʻra, Xitoyning Huawei kompaniyasi ham oʻzining kelgusi buklamafonlari uchun shunga oʻxshash apparat himoyasini tayyorlamoqda. Xiaomi esa hozircha ushbu texnologiyani oʻz qurilmalariga joriy etish imkoniyatlarini oʻrganish bosqichida turibdi.
Oʻzbekiston bozorida Samsung flagmanlari doimiy ravishda yuqori talabga ega ekanligini hisobga olsak, Galaxy S27 seriyasidagi ushbu yangilik mahalliy foydalanuvchilar uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi global miqyosda dolzarb boʻlib borayotgan bir paytda, bunday texnologik yechimlar flagman qurilmalar uchun asosiy tanlov mezoniga aylanishi mumkin.
Xulosa qilib aytganda, Samsung shunchaki dasturiy yangilanishlar bilan cheklanib qolmasdan, displey texnologiyasining oʻzini oʻzgartirish orqali raqobatda ustunlikka erishmoqchi. Agar reja amalga oshsa, Galaxy S27 seriyasi bozordagi eng maxfiy va xavfsiz ekranli smartfonlar oilasiga aylanadi.
…