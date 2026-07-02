Samsung shaxsiy maʼlumotlar himoyasida inqilob qilmoqchi: Privacy Display barcha Galaxy S27 flagmanlariga oʻrnatiladi

·0·Texno
Samsung shaxsiy maʼlumotlar himoyasida inqilob qilmoqchi: Privacy Display barcha Galaxy S27 flagmanlariga oʻrnatiladi

Janubiy Koreyaning Samsung texnogiganti smartfonlar bozorida shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligini yangi bosqichga olib chiqishni rejalashtirmoqda. Kompaniya oʻzining navbatdagi flagmanlari — Galaxy S27 turkumidagi barcha qurilmalarni noyob Privacy Display texnologiyasi bilan jihozlashi kutilmoqda. Bu nafaqat foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydi, balki smartfon ekranidagi maʼlumotlarni begona koʻzlardan himoya qilishda apparat darajasidagi yechimga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TheElec nashrining sanoatdagi ishonchli manbalarga tayanib xabar berishicha, Samsung ushbu funksiyani butun liniya uchun standartga aylantirishni maqsad qilgan. Dastlab faqat Galaxy S26 Ultra modelida debyut qilgan ushbu texnologiya, endilikda Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro va Galaxy S27 Ultra modellarining barchasida paydo boʻladi. Bu esa kompaniyaning premium funksiyalarni ommalashtirish strategiyasidan dalolat beradi.

Flex Magic Pixel: Texnologiyaning ishlash prinsipi

Privacy Display texnologiyasi oddiy himoya plyonkalaridan tubdan farq qiladi. U Samsung Display boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan Flex Magic Pixel OLED texnologiyasiga asoslangan. Ushbu yechim ekran strukturasining oʻziga integratsiya qilingan boʻlib, yorugʻlikning tarqalish burchagini cheklash imkonini beradi. Natijada, ekran qarshisida turgan foydalanuvchi tasvirni tiniq koʻradi, yon tomondan qaragan kishilar uchun esa displey qorongʻu yoki mutlaqo oʻqib boʻlmaydigan holatga keladi.

Ushbu innovatsiya ayniqsa jamoat transportida, navbatlarda yoki odam gavjum joylarda smartfondan foydalanuvchilar uchun juda qoʻl keladi. Foydalanuvchi oʻz yozishmalari, bank ilovalari yoki shaxsiy fotosuratlarini begonalardan yashirish uchun qoʻshimcha aksessuarlar sotib olishiga hojat qolmaydi. Samsung bu orqali oʻz qurilmalarining xavfsizlik darajasini apparat darajasida mustahkamlamoqda.

Raqobatchilarning javobi va bozor tendensiyasi

Samsung kompaniyasining bu qadami smartfon bozoridagi boshqa yetakchi brendlarni ham harakatga keltirdi. Maʼlumotlarga koʻra, Xitoyning Huawei kompaniyasi ham oʻzining kelgusi buklamafonlari uchun shunga oʻxshash apparat himoyasini tayyorlamoqda. Xiaomi esa hozircha ushbu texnologiyani oʻz qurilmalariga joriy etish imkoniyatlarini oʻrganish bosqichida turibdi.

Oʻzbekiston bozorida Samsung flagmanlari doimiy ravishda yuqori talabga ega ekanligini hisobga olsak, Galaxy S27 seriyasidagi ushbu yangilik mahalliy foydalanuvchilar uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi global miqyosda dolzarb boʻlib borayotgan bir paytda, bunday texnologik yechimlar flagman qurilmalar uchun asosiy tanlov mezoniga aylanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Samsung shunchaki dasturiy yangilanishlar bilan cheklanib qolmasdan, displey texnologiyasining oʻzini oʻzgartirish orqali raqobatda ustunlikka erishmoqchi. Agar reja amalga oshsa, Galaxy S27 seriyasi bozordagi eng maxfiy va xavfsiz ekranli smartfonlar oilasiga aylanadi.

SamsungGalaxy S27Privacy DisplayTexnologiyaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla haydovchi shaxsini tekshirish tizimini joriy etmoqda: FSD faollashuvi oʻzgaradiTesla haydovchi shaxsini tekshirish tizimini joriy etmoqda: FSD faollashuvi oʻzgaradiBugun, 14:26Tesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdiTesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdiBugun, 13:51Elon Musk Neuralink va Optimus orqali falajlangan insonlarni oyoqqa turgʻizmoqchiElon Musk Neuralink va Optimus orqali falajlangan insonlarni oyoqqa turgʻizmoqchiBugun, 13:28Samsung kompaniyasi 6 yillik yangilanishga ega hamyonbop Galaxy Jump 5 modelini taqdim etdiSamsung kompaniyasi 6 yillik yangilanishga ega hamyonbop Galaxy Jump 5 modelini taqdim etdiBugun, 12:53Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandiSamsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandiBugun, 12:27Kosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladiKosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 11:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi