Venesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildi

·68·Dunyo
Venesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildi

Venesuelada sodir bo‘lgan kuchli zilzilaning ayanchli oqibatlari tobora yaqqollashmoqda. Qutqaruvchilar vayronalarni tozalash ishlarini davom ettirar ekan, halok bo‘lganlar ro‘yxatiga yana bir mashhur shaxs — go‘zallik tanlovi g‘olibasi Skarlent Rodriges ham qo‘shildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 23 yoshli Skarlent Rodriges va uning sevgan yigiti Xose Kastro Katia-la-Mar shahrida qulab tushgan ko‘p qavatli turarjoy binosi vayronalari ostidan topilgan. Ularning yaqinlari oxirgi daqiqalargacha tirik qolgan bo‘lishiga umid qilib kelgan.

Skarlent Rodriges «Miss Grand Orlando – 2025» tanlovida g‘olib chiqqanidan so‘ng keng jamoatchilikka tanilgan edi. Keyinchalik u «Miss Grand Florida» musobaqasida ham ishtirok etgan, ammo asosiy tojni qo‘lga kirita olmagan.

So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, Venesueladagi halokatli zilzila qurbonlari soni 2300 nafarga yaqinlashgan. Qutqaruvchilar vayronalar ostida qidiruv ishlarini davom ettirayotgan bo‘lsa-da, tirik qolganlarni topish umidi tobora kamayib bormoqda.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hozirga qadar 2295 nafar halok bo‘lgan fuqaroning jasadi vayronalar ostidan olib chiqilgan. Mazkur halokat munosabati bilan mamlakatda yetti kunlik milliy motam e’lon qilingan.

Mutaxassislar vayronalarni tozalash ishlari hali davom etayotganini, shu bois qurbonlar soni yana ortishi mumkinligini istisno etmayapti.

VenezuelaSkarlent RodriguezJose CastroCatia-la-Mar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

28 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdi28 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 21:076 million asalarini saqlab qolgan inson haqida nimalar ma’lum?6 million asalarini saqlab qolgan inson haqida nimalar ma’lum?Bugun, 20:41Sevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiSevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiBugun, 18:17Mashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiMashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiBugun, 18:05Xaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganXaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganBugun, 17:38Tarmoqlarda turkiyalik ayolning erkaklarga tegajog‘lik qilayotgani aks etgan video muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Tarmoqlarda turkiyalik ayolning erkaklarga tegajog‘lik qilayotgani aks etgan video muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 17:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi