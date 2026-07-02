Dunyo tarixida ilk bor: Mini-PK toʻgʻridan-toʻgʻri yadro reaktori orqali ishga tushirildi

·17·Texno
Dunyo tarixida ilk bor: Mini-PK toʻgʻridan-toʻgʻri yadro reaktori orqali ishga tushirildi

Energetika va yuqori texnologiyalar chorrahasida inqilobiy voqea yuz berdi: Valar Atomics startapi dunyoda birinchi boʻlib ixcham yadro reaktori yordamida shaxsiy kompyuterni elektr energiyasi bilan taʼminlashga muvaffaq boʻldi. Ushbu tajriba sunʼiy intellekt tizimlari uchun zarur boʻlgan ulkan energiya ehtiyojlarini qondirishda atom energetikasining oʻrni qanchalik muhim ekanini koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Namoyish davomida Nvidia Blackwell grafik protsessori bilan jihozlangan Nvidia RTX Spark mini-PK qurilmasidan foydalanildi. Valar Atomics mutaxassislari kompyuterni Ward 250 deb nomlangan mikroriaktorga ulashdi. Qurilma quvvati nominal koʻrsatkichning 37 foiziga yetkazilganda, tizim muvaffaqiyatli yuklandi va barqaror ishlay boshladi. Bu haqda ixbt.com nashri kompaniya taqdimotiga tayanib xabar bermoqda.

Texnologik jarayon va xavfsizlik masalalari

Valar Atomics bosh direktori Isaiya Teylorning soʻzlariga koʻra, reaktorning imkoniyatlari faqat bitta kompyuter bilan cheklanib qolmaydi. Hozirda kompaniyaning rasmiy sayti ham aynan Ward 250 qurilmasidan quvvat oluvchi serverda joylashtirilgan. Bu texnologiya atom boʻlinishi natijasida hosil boʻladigan issiqlik energiyasini bevosita elektr tokiga aylantirishga asoslangan.

Reaktorning ishlash prinsipi quyidagicha: qurilma oʻzagida har soniyada uran atomlari boʻlinadi va natijada qariyb 100 kW issiqlik quvvati ajralib chiqadi. Geliy asosidagi sovutish tizimi ushbu issiqlikni tashqariga chiqaradi, soʻngra termoelektrik generator yordamida u hisoblash uskunalari uchun zarur boʻlgan elektr energiyasiga aylantiriladi.

Sunʼiy intellekt va yadro energetikasi kelajagi

Bugungi kunda sunʼiy intellekt (AI) klasterlari va maʼlumotlar markazlari (data-centers) isteʼmol qilayotgan energiya miqdori geometrik progressiya bilan oʻsib bormoqda. Shu sababli, jahon texnologiya gigantlari anʼanaviy energiya manbalaridan voz kechib, yanada barqaror va avtonom yechimlarni izlamoqda. Valar Atomics va Nvidia oʻrtasidagi hamkorlik ham aynan shu maqsadda yoʻlga qoʻyilgan.

Hozirda Amazon, Google, Microsoft va Oracle kabi yirik korporatsiyalar kichik modulli reaktorlarga (SMR) faol sarmoya kiritmoqda. Mutaxassislarning fikricha, kelajakda AI infratuzilmasi butunlay shunday mikroriaktorlar tarmogʻiga oʻtishi mumkin. Bu nafaqat energiya mustaqilligini taʼminlaydi, balki atrof-muhitga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini ham sezilarli darajada kamaytiradi.

Garchi Valar Atomics oʻzini amaliy natijaga erishgan birinchi startap deb atayotgan boʻlsa-da, AQSH Energetika vazirligi maʼlumotlariga koʻra, Deployable Energy va Antares Nuclear kabi kompaniyalar ham ushbu yoʻnalishda jiddiy yutuqlarga erishgan. Biroq, aynan isteʼmolchi darajasidagi texnikani yadro energiyasi bilan oziqlantirish namoyishi sohada yangi davrni boshlab berdi.

Valar AtomicsNvidiaYadro EnergetikasiMikroriaktorSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kaftga sigʻadigan kompyuter: GMKtec kompaniyasi hamyonbop G5S mini-PKni taqdim etdiKaftga sigʻadigan kompyuter: GMKtec kompaniyasi hamyonbop G5S mini-PKni taqdim etdiBugun, 22:56Boeing kompaniyasiga tegishli Wisk Aero xavfsizlik muammolari sabab sudga berildiBoeing kompaniyasiga tegishli Wisk Aero xavfsizlik muammolari sabab sudga berildiBugun, 22:51Intel ommabop protsessorlar narxini oshirdi: Core Ultra 200S seriyasi qimmatlashdiIntel ommabop protsessorlar narxini oshirdi: Core Ultra 200S seriyasi qimmatlashdiBugun, 21:59Inspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdiInspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 21:29Seriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqdaSeriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqdaBugun, 20:58Yandex yangi aqlli karnaylar ustida ishlamoqda: Nano, Tiny va Puls modellari kutilmoqdaYandex yangi aqlli karnaylar ustida ishlamoqda: Nano, Tiny va Puls modellari kutilmoqdaBugun, 20:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda