Bugun tunda kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqda

·1·O‘zbekiston
Bugun tunda kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqda

Bugun tunda so‘nggi oylar ichidagi eng kuchli magnit bo‘ronlari boshlanishi prognoz qilinmoqda. Mutaxassislar ushbu kosmik hodisa Quyoshda kuzatilgan juda yirik faollik bilan bog‘liq ekanini ma’lum qilmoqda.

Qayd etilishicha, magnit bo‘ronlariga Quyoshdagi so‘nggi o‘n yillikda qayd etilgan ikkinchi eng yirik faol sohadan plazma otilishi sabab bo‘ladi. Aynan shu hududda eng yuqori daraja hisoblangan X sinfiga mansub kuchli chaqnash sodir bo‘lgan.

Bundan tashqari, kecha bir sutka davomida Quyoshda turli quvvatga ega 17 marta chaqnash kuzatilgan. Olimlar bu kabi yuqori faollik Quyoshdan chiqayotgan zarrachalar oqimini kuchaytirib, Yer magnit maydoniga ta’sir ko‘rsatishini ta’kidlamoqda.

Quyoshdan chiqayotgan kuchli olovli chaqnash Yer sayyorasiga yo‘nalmoqda.

Mutaxassislar prognoziga ko‘ra, bu jarayon natijasida bugun tunda kuchli magnit bo‘ronlari kuzatilishi mumkin. Bunday hodisalar ayrim hollarda aloqa va navigatsiya tizimlari ishiga ta’sir qilishi, shuningdek, shimoliy hududlarda qutb yog‘dusining yorqinroq namoyon bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyevning Gurjistonga tashrifi: 23 yillik tanaffus barham topdiShavkat Mirziyoyevning Gurjistonga tashrifi: 23 yillik tanaffus barham topdiBugun, 21:34O‘zbekistonning JCH-2026 turizm kampaniyasi 1 milliarddan ortiq ko‘rildiO‘zbekistonning JCH-2026 turizm kampaniyasi 1 milliarddan ortiq ko‘rildiBugun, 20:29Alisher Qodirov Mundialdan qaytgan futbolchilarimizning nimasidan norozi ekanligini ochiq aytdiAlisher Qodirov Mundialdan qaytgan futbolchilarimizning nimasidan norozi ekanligini ochiq aytdiBugun, 16:52O‘zbekiston terma jamoasi poytaxt aeroportida tantanali kutib olindiO‘zbekiston terma jamoasi poytaxt aeroportida tantanali kutib olindiBugun, 16:31Ertaga ayrim hududlarda yomg‘ir, tog‘larda sel xavfi kutilmoqdaErtaga ayrim hududlarda yomg‘ir, tog‘larda sel xavfi kutilmoqdaBugun, 16:07O‘zbekiston pasporti global reytingda qaysi pog‘onani egalladi?O‘zbekiston pasporti global reytingda qaysi pog‘onani egalladi?Bugun, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi