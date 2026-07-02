Shavkat Mirziyoyevning Gurjistonga tashrifi: 23 yillik tanaffus barham topdi
Gurjistonga davlat tashrifi doirasida 2 iyul kuni Tbilisidagi Orbeliani saroyida Prezident Shavkat Mirziyoyev va Gurjiston prezidenti Mixail Kavelashvili o‘rtasida muzokaralar bo‘lib o‘tdi.
Uchrashuvda O‘zbekiston va Gurjiston o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlarni yanada rivojlantirish, savdo hajmini oshirish hamda yangi qo‘shma loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi.
So‘nggi 23 yildagi ilk davlat tashrifi
Shavkat Mirziyoyev Gurjiston prezidentiga samimiy mehmondo‘stlik uchun minnatdorlik bildirdi.
Davlat rahbari ushbu tashrif O‘zbekiston rahbarining Gurjistonga so‘nggi 23 yil ichidagi ilk davlat tashrifi ekanini alohida ta’kidladi.
Tomonlar parlamentlar, hukumatlar va ishbilarmon doiralar o‘rtasidagi aloqalar so‘nggi vaqtlarda faollashayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi.
Savdo hajmi 270 million dollarga yetdi
O‘tgan yil yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston va Gurjiston o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 270 million dollarni tashkil etdi.
Shuningdek:
qo‘shma korxona va loyihalar soni ortib bormoqda;
Gurjistonning yirik TBC banki O‘zbekistonda muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda;
Toshkentdan Tbilisi va Batumiga to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yilgan;
joriy yil mart oyida Toshkentda Gurjiston madaniyati kunlari o‘tkazilgan.
Poti va Batumi portlariga alohida e’tibor
Muzokaralarda o‘zaro savdo hajmini yanada oshirish masalasi ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘ldi.
Tomonlar Poti va Batumi portlarining imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali yuk tashish hajmini ko‘paytirish va yangi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini muhokama qildi.
Qaysi sohalarda yangi loyihalar bo‘lishi mumkin?
Uchrashuvda qator muhim yo‘nalishlarda hamkorlikni rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjudligi ta’kidlandi.
Xususan:
farmatsevtika;
kimyo sanoati;
qishloq xo‘jaligi;
transport;
energetika;
raqamli texnologiyalar;
turizm.
Ushbu sohalarda yangi qo‘shma loyihalarni amalga oshirish ikki mamlakat iqtisodiy aloqalarini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
Hududlar o‘rtasidagi aloqalar kengaytiriladi
Tomonlar ishbilarmonlik, turistik va gumanitar almashinuvlarni faollashtirish uchun O‘zbekiston va Gurjiston hududlari o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqalarni kengaytirish muhimligini ta’kidladi.
Bu tadbirkorlar, sayyohlar va madaniyat vakillari uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.
Kavelashvili O‘zbekistonga taklif etildi
Muzokaralar yakunida Prezident Shavkat Mirziyoyev Gurjiston rahbari Mixail Kavelashvilini O‘zbekistonga tashrif bilan kelishga taklif qildi.
Tbilisidagi uchrashuv ikki mamlakat munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqish yo‘lidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.
…