Shavkat Mirziyoyevning Gurjistonga tashrifi: 23 yillik tanaffus barham topdi

·1·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyevning Gurjistonga tashrifi: 23 yillik tanaffus barham topdi

Gurjistonga davlat tashrifi doirasida 2 iyul kuni Tbilisidagi Orbeliani saroyida Prezident Shavkat Mirziyoyev va Gurjiston prezidenti Mixail Kavelashvili o‘rtasida muzokaralar bo‘lib o‘tdi.

Uchrashuvda O‘zbekiston va Gurjiston o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlarni yanada rivojlantirish, savdo hajmini oshirish hamda yangi qo‘shma loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi.

So‘nggi 23 yildagi ilk davlat tashrifi

Shavkat Mirziyoyev Gurjiston prezidentiga samimiy mehmondo‘stlik uchun minnatdorlik bildirdi.

Davlat rahbari ushbu tashrif O‘zbekiston rahbarining Gurjistonga so‘nggi 23 yil ichidagi ilk davlat tashrifi ekanini alohida ta’kidladi.

Tomonlar parlamentlar, hukumatlar va ishbilarmon doiralar o‘rtasidagi aloqalar so‘nggi vaqtlarda faollashayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi.

Shavkat Mirziyoyevning Gurjistonga tashrifi: 23 yillik tanaffus barham topdi

Savdo hajmi 270 million dollarga yetdi

O‘tgan yil yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston va Gurjiston o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 270 million dollarni tashkil etdi.

Shuningdek:

  • qo‘shma korxona va loyihalar soni ortib bormoqda;

  • Gurjistonning yirik TBC banki O‘zbekistonda muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda;

  • Toshkentdan Tbilisi va Batumiga to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yilgan;

  • joriy yil mart oyida Toshkentda Gurjiston madaniyati kunlari o‘tkazilgan.

Poti va Batumi portlariga alohida e’tibor

Muzokaralarda o‘zaro savdo hajmini yanada oshirish masalasi ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘ldi.

Tomonlar Poti va Batumi portlarining imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali yuk tashish hajmini ko‘paytirish va yangi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini muhokama qildi.

Shavkat Mirziyoyevning Gurjistonga tashrifi: 23 yillik tanaffus barham topdi

Qaysi sohalarda yangi loyihalar bo‘lishi mumkin?

Uchrashuvda qator muhim yo‘nalishlarda hamkorlikni rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjudligi ta’kidlandi.

Xususan:

  • farmatsevtika;

  • kimyo sanoati;

  • qishloq xo‘jaligi;

  • transport;

  • energetika;

  • raqamli texnologiyalar;

  • turizm.

Ushbu sohalarda yangi qo‘shma loyihalarni amalga oshirish ikki mamlakat iqtisodiy aloqalarini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

Shavkat Mirziyoyevning Gurjistonga tashrifi: 23 yillik tanaffus barham topdi

Hududlar o‘rtasidagi aloqalar kengaytiriladi

Tomonlar ishbilarmonlik, turistik va gumanitar almashinuvlarni faollashtirish uchun O‘zbekiston va Gurjiston hududlari o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqalarni kengaytirish muhimligini ta’kidladi.

Bu tadbirkorlar, sayyohlar va madaniyat vakillari uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.

Kavelashvili O‘zbekistonga taklif etildi

Muzokaralar yakunida Prezident Shavkat Mirziyoyev Gurjiston rahbari Mixail Kavelashvilini O‘zbekistonga tashrif bilan kelishga taklif qildi.

Tbilisidagi uchrashuv ikki mamlakat munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqish yo‘lidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning JCH-2026 turizm kampaniyasi 1 milliarddan ortiq ko‘rildiO‘zbekistonning JCH-2026 turizm kampaniyasi 1 milliarddan ortiq ko‘rildiBugun, 20:29Alisher Qodirov Mundialdan qaytgan futbolchilarimizning nimasidan norozi ekanligini ochiq aytdiAlisher Qodirov Mundialdan qaytgan futbolchilarimizning nimasidan norozi ekanligini ochiq aytdiBugun, 16:52O‘zbekiston terma jamoasi poytaxt aeroportida tantanali kutib olindiO‘zbekiston terma jamoasi poytaxt aeroportida tantanali kutib olindiBugun, 16:31Ertaga ayrim hududlarda yomg‘ir, tog‘larda sel xavfi kutilmoqdaErtaga ayrim hududlarda yomg‘ir, tog‘larda sel xavfi kutilmoqdaBugun, 16:07O‘zbekiston pasporti global reytingda qaysi pog‘onani egalladi?O‘zbekiston pasporti global reytingda qaysi pog‘onani egalladi?Bugun, 15:35O‘zbekistonda AI-92 benzini narxi rekord darajada qimmatlashdiO‘zbekistonda AI-92 benzini narxi rekord darajada qimmatlashdiBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi