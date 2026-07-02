Zelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldi

·0·Dunyo
Zelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldi

Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy Kiyevda mamlakatning Buyuk Britaniyadagi elchisi, Ukraina Qurolli kuchlarining sobiq bosh qo‘mondoni Valeriy Zalujniy bilan yopiq uchrashuv o‘tkazgani aytilmoqda.

«Ukrainskaya pravda» manbalariga ko‘ra, muloqot davomida ehtimoliy prezidentlik saylovlari muhokama qilingan va Zalujniy saylovda qatnashishga tayyorligini bildirgan.

Zalujniy nega Kiyevga chaqirilgan?

Nashr xabariga ko‘ra, Zalujniy Londondan Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer iste’fosini e’lon qilishi arafasida Kiyevga chaqirilgan.

Dastlab uchrashuvda Buyuk Britaniya bilan bog‘liq masalalar muhokama qilingan. Keyin esa Zelenskiy Ukrainada prezidentlik saylovlarini o‘tkazish ehtimoli haqida gap ochgan.

Zelenskiy «imkoniyatlar oynasi» haqida gapirgan

Manbalarning aytishicha, Zelenskiy frontdagi vaziyat ijobiy tomonga o‘zgarayotgani va jamiyatda jipslik saqlanayotganini ta’kidlagan.

Prezident kuzda saylov o‘tkazish uchun muayyan «imkoniyatlar oynasi» paydo bo‘lganini aytgani keltirilmoqda.

Shu bilan birga, saylov jarayoni mamlakatda bo‘linishga olib kelmasligi, ayniqsa Zelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi ehtimoliy raqobat keskinlik keltirib chiqarmasligi muhimligi qayd etilgan.

«Saylov bo‘lsa, nomzodingizni qo‘yasizmi?»

«Ukrainskaya pravda» suhbatdoshlariga ko‘ra, Zelenskiy Zalujniyga to‘g‘ridan to‘g‘ri savol bergan:

«Agar kuzda saylov o‘tkaziladigan bo‘lsa, siz nomzodingizni qo‘yasizmi?»

Nashr manbalari Zalujniyning javobi aniq bo‘lganini aytmoqda:

«Ha. Qo‘yaman».

Bu suhbat mazmuni rasmiy ravishda tasdiqlangani haqida ma’lumot berilmagan.

Zelenskiy lavozim taklif qilmagan

Manbalarning bildirishicha, Zelenskiy dastlab Zalujniy bilan deyarli istalgan lavozimni muhokama qilishga tayyor bo‘lgan.

Biroq sobiq bosh qo‘mondon saylovda qatnashishi mumkinligini aytganidan keyin unga hech qanday lavozim taklif etilmagan.

Zalujniy siyosiy karyeraga maxsus intilmaganini, ammo ko‘plab odamlar unga umid bog‘layotganini ta’kidlagani aytilmoqda.

U o‘zini qo‘llab-quvvatlayotgan odamlarning ishonchini nega rad etishi kerakligini tushuntira olmasligini bildirgan.

Umerov va Araxamiya ham Zalujniy bilan uchrashgan

Keyinroq Zalujniy bilan Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Rustem Umerov hamda prezident partiyasining parlamentdagi fraksiyasi rahbari David Araxamiya ham uchrashgan.

Nashrga ko‘ra, ular ham saylovlar jamiyatda bo‘linish keltirib chiqarishi mumkinligi haqida gapirgan.

Biroq Zalujniyning pozitsiyasi o‘zgarmagan. Xayrlashish chog‘ida undan «yana bir bor yaxshilab o‘ylab ko‘rish» so‘ralgani aytilmoqda.

Budanovning reytingi ham o‘smoqda

Jurnalistlar Zalujniyning reytingi hali ham yuqori ekanini qayd etgan. Ammo uning 2024 yil fevral oyida bosh qo‘mondonlikdan ketganidan keyingi keskin o‘sishi hozir kuzatilmayapti.

Shu bilan birga, saylovlarda Zelenskiyga raqobat qilishi mumkin bo‘lgan yana bir ehtimoliy nomzod — Kirill Budanovning ham reytingi oshib borayotgani aytilgan.

Yopiq so‘rovlarda kim oldinda?

Nashr ma’lumotiga ko‘ra, iyun oyida o‘tkazilgan yopiq sotsiologik tadqiqotlarda birinchi tur uchun quyidagi natijalar qayd etilgan:

Ehtimoliy nomzod

Qo‘llab-quvvatlash

Volodimir Zelenskiy

taxminan 33 foiz

Valeriy Zalujniy

qariyb 22 foiz

Kirill Budanov

qariyb 14 foiz

Biroq ehtimoliy ikkinchi turda Zalujniy Zelenskiydan ustun kelishi mumkinligi ko‘rsatilgan:

  • Zalujniy — taxminan 37 foiz;

  • Zelenskiy — taxminan 32 foiz.

Budanov bilan ikkinchi turda esa Zelenskiy kichik farq bilan g‘alaba qozonishi mumkinligi aytilgan.

Saylovlar bo‘yicha yana bir uchrashuv o‘tkazilgan

«Ukrainskaya pravda» xabariga ko‘ra, Zelenskiy Budanov, Umerov, Araxamiya, Oleg Tatarov va Ukraina mudofaa vaziri Mixail Fedorov ishtirokida yana bir uchrashuv o‘tkazgan.

Unda prezidentlik saylovlarini qachon o‘tkazish, jarayonni qanday tashkil etish va unda kimlar ishtirok etishi mumkinligi muhokama qilingan.

Hozircha Ukrainada saylov o‘tkazilishi va Zalujniyning nomzodini rasman ilgari surishi bo‘yicha rasmiy qaror e’lon qilinmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiVenesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiBugun, 21:2628 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdi28 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 21:076 million asalarini saqlab qolgan inson haqida nimalar ma’lum?6 million asalarini saqlab qolgan inson haqida nimalar ma’lum?Bugun, 20:41Sevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiSevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiBugun, 18:17Mashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiMashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiBugun, 18:05Xaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganXaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganBugun, 17:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi