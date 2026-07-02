Zelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldi
Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy Kiyevda mamlakatning Buyuk Britaniyadagi elchisi, Ukraina Qurolli kuchlarining sobiq bosh qo‘mondoni Valeriy Zalujniy bilan yopiq uchrashuv o‘tkazgani aytilmoqda.
«Ukrainskaya pravda» manbalariga ko‘ra, muloqot davomida ehtimoliy prezidentlik saylovlari muhokama qilingan va Zalujniy saylovda qatnashishga tayyorligini bildirgan.
Zalujniy nega Kiyevga chaqirilgan?
Nashr xabariga ko‘ra, Zalujniy Londondan Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer iste’fosini e’lon qilishi arafasida Kiyevga chaqirilgan.
Dastlab uchrashuvda Buyuk Britaniya bilan bog‘liq masalalar muhokama qilingan. Keyin esa Zelenskiy Ukrainada prezidentlik saylovlarini o‘tkazish ehtimoli haqida gap ochgan.
Zelenskiy «imkoniyatlar oynasi» haqida gapirgan
Manbalarning aytishicha, Zelenskiy frontdagi vaziyat ijobiy tomonga o‘zgarayotgani va jamiyatda jipslik saqlanayotganini ta’kidlagan.
Prezident kuzda saylov o‘tkazish uchun muayyan «imkoniyatlar oynasi» paydo bo‘lganini aytgani keltirilmoqda.
Shu bilan birga, saylov jarayoni mamlakatda bo‘linishga olib kelmasligi, ayniqsa Zelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi ehtimoliy raqobat keskinlik keltirib chiqarmasligi muhimligi qayd etilgan.
«Saylov bo‘lsa, nomzodingizni qo‘yasizmi?»
«Ukrainskaya pravda» suhbatdoshlariga ko‘ra, Zelenskiy Zalujniyga to‘g‘ridan to‘g‘ri savol bergan:
«Agar kuzda saylov o‘tkaziladigan bo‘lsa, siz nomzodingizni qo‘yasizmi?»
Nashr manbalari Zalujniyning javobi aniq bo‘lganini aytmoqda:
«Ha. Qo‘yaman».
Bu suhbat mazmuni rasmiy ravishda tasdiqlangani haqida ma’lumot berilmagan.
Zelenskiy lavozim taklif qilmagan
Manbalarning bildirishicha, Zelenskiy dastlab Zalujniy bilan deyarli istalgan lavozimni muhokama qilishga tayyor bo‘lgan.
Biroq sobiq bosh qo‘mondon saylovda qatnashishi mumkinligini aytganidan keyin unga hech qanday lavozim taklif etilmagan.
Zalujniy siyosiy karyeraga maxsus intilmaganini, ammo ko‘plab odamlar unga umid bog‘layotganini ta’kidlagani aytilmoqda.
U o‘zini qo‘llab-quvvatlayotgan odamlarning ishonchini nega rad etishi kerakligini tushuntira olmasligini bildirgan.
Umerov va Araxamiya ham Zalujniy bilan uchrashgan
Keyinroq Zalujniy bilan Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Rustem Umerov hamda prezident partiyasining parlamentdagi fraksiyasi rahbari David Araxamiya ham uchrashgan.
Nashrga ko‘ra, ular ham saylovlar jamiyatda bo‘linish keltirib chiqarishi mumkinligi haqida gapirgan.
Biroq Zalujniyning pozitsiyasi o‘zgarmagan. Xayrlashish chog‘ida undan «yana bir bor yaxshilab o‘ylab ko‘rish» so‘ralgani aytilmoqda.
Budanovning reytingi ham o‘smoqda
Jurnalistlar Zalujniyning reytingi hali ham yuqori ekanini qayd etgan. Ammo uning 2024 yil fevral oyida bosh qo‘mondonlikdan ketganidan keyingi keskin o‘sishi hozir kuzatilmayapti.
Shu bilan birga, saylovlarda Zelenskiyga raqobat qilishi mumkin bo‘lgan yana bir ehtimoliy nomzod — Kirill Budanovning ham reytingi oshib borayotgani aytilgan.
Yopiq so‘rovlarda kim oldinda?
Nashr ma’lumotiga ko‘ra, iyun oyida o‘tkazilgan yopiq sotsiologik tadqiqotlarda birinchi tur uchun quyidagi natijalar qayd etilgan:
Ehtimoliy nomzod
Qo‘llab-quvvatlash
Volodimir Zelenskiy
taxminan 33 foiz
Valeriy Zalujniy
qariyb 22 foiz
Kirill Budanov
qariyb 14 foiz
Biroq ehtimoliy ikkinchi turda Zalujniy Zelenskiydan ustun kelishi mumkinligi ko‘rsatilgan:
Zalujniy — taxminan 37 foiz;
Zelenskiy — taxminan 32 foiz.
Budanov bilan ikkinchi turda esa Zelenskiy kichik farq bilan g‘alaba qozonishi mumkinligi aytilgan.
Saylovlar bo‘yicha yana bir uchrashuv o‘tkazilgan
«Ukrainskaya pravda» xabariga ko‘ra, Zelenskiy Budanov, Umerov, Araxamiya, Oleg Tatarov va Ukraina mudofaa vaziri Mixail Fedorov ishtirokida yana bir uchrashuv o‘tkazgan.
Unda prezidentlik saylovlarini qachon o‘tkazish, jarayonni qanday tashkil etish va unda kimlar ishtirok etishi mumkinligi muhokama qilingan.
Hozircha Ukrainada saylov o‘tkazilishi va Zalujniyning nomzodini rasman ilgari surishi bo‘yicha rasmiy qaror e’lon qilinmagan.
…