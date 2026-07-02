Venesuelada 8 kun vayronalar ostida qolgan erkak tirik topildi

·51·Dunyo
Venesuelada 8 kun vayronalar ostida qolgan erkak tirik topildi

Venesuelada o‘tgan hafta sodir bo‘lgan kuchli zilzilalardan keyin vayronalar ostida qolgan 43 yoshli qo‘riqchi Ernan Alberto Gil Flores sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildi. Uning omon qolishi xalqaro qutqaruvchilar tomonidan haqiqiy mo‘jiza sifatida baholanmoqda.

Ma’lum qilinishicha, u La-Guayra shahridagi Galerías Playa Grande savdo markazida tungi navbatda ishlayotgan paytda 7,2 va 7,5 magnitudali ketma-ket zilzilalar sodir bo‘lgan. Atrofdagi bino qulab tushgan bo‘lsa-da, kichik qo‘riqlash kabinkasi uni bosib qolishdan asragan va ichida havo saqlanib qolgan.

Kosta-Rika Qizil Xoch jamiyati mutaxassislari yakshanba kuni uning tirik ekanini aniqlagan. Qutqaruvchilarning aytishicha, Ernan dastlab xotiniga tirikligi haqida xabar berilmasligini so‘ragan, chunki qutqaruv muvaffaqiyatli yakunlanmasligidan xavotirlangan.

Venesuelada 8 kun vayronalar ostida qolgan erkak tirik topildi

Payshanba kuni Chili, AQSH, Portugaliya, Meksika va boshqa mamlakatlar qutqaruvchilari ishtirokida o‘tkazilgan murakkab operatsiya natijasida Ernan vayronalar orasidan olib chiqildi. So‘nggi kunlarda unga maxsus kamera orqali aloqa o‘rnatilib, suv va suyuq ozuqa yetkazib turilgan.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 7,2 va 7,5 magnitudali zilzilalar oqibatida qariyb 2 200 kishi halok bo‘lgan, 11 mingdan ortiq odam jarohatlangan, yana o‘n minglab insonlar bedarak deb hisoblanmoqda.

Hozirda asosiy e’tibor jabrlangan aholiga yordam ko‘rsatishga qaratilgan. Minglab odamlar boshpanasiz qolgan, oziq-ovqat va ichimlik suvi tanqisligi kuzatilmoqda. Jahon oziq-ovqat dasturi esa kamida 500 ming nafar insonga uch oy davomida gumanitar yordam zarurligini ma’lum qildi.

Ernan Alberto Gil FloresLa GuairaCosta Rican Red Cross
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldiZelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldiBugun, 22:00Venesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiVenesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiBugun, 21:2628 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdi28 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 21:076 million asalarini saqlab qolgan inson haqida nimalar ma’lum?6 million asalarini saqlab qolgan inson haqida nimalar ma’lum?Bugun, 20:41Sevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiSevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiBugun, 18:17Mashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiMashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiBugun, 18:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi