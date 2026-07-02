Yandex yangi aqlli karnaylar ustida ishlamoqda: Nano, Tiny va Puls modellari kutilmoqda
Rossiyaning Yandex texnologik giganti oʻzining aqlli karnaylar liniyasini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Kompaniya yangi qurilmalar uchun bir nechta savdo belgilarini roʻyxatdan oʻtkazishga ariza topshirdi, bu esa yaqin kelajakda Alisa ovozli yordamchisi bilan ishlaydigan yangi avlod qurilmalari boʻzorga chiqishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rospatent maʻlumotlar bazasida paydo boʻlgan hujjatlarga koʻra, kompaniya "Nano", "Tiny", "Puls" va "Base" (yoki "Beys") nomlarini brend sifatida qayd etishni soʻragan. Ushbu arizalar may oyining oxirida topshirilgan boʻlib, odatda roʻyxatdan oʻtish jarayoni bir necha oy davom etadi. Bu yangilik Yandex mahsulotlari keng tarqalgan Oʻzbekiston bozoridagi foydalanuvchilar uchun ham ahamiyatlidir.
Yangi modellar qanday boʻlishi mumkin?Hozircha Yandex ushbu nomlar aynan qaysi turdagi qurilmalarga tegishli ekanligini ochiqlagani yoʻq. Biroq, nomlarning oʻzi maʻlum bir taxminlarni keltirib chiqarmoqda. Masalan, "Nano" va "Tiny" (inglizchadan tarjima qilinganda "juda kichik") nomlari hozirgi Yandex Stansiya Mini va Layt modellaridan ham ixchamroq yoki arzonroq versiyalar paydo boʻlishiga ishora qilishi mumkin.
"Puls" va "Base" nomlari esa qurilmalarning akustik imkoniyatlariga urgʻu berilishini anglatishi mumkin. Balki bu modellar kuchliroq bas tovushlari yoki musiqa tinglash uchun maxsus optimallashtirilgan dinamiklar bilan jihozlanar. Kompaniya vakillari hozirda turli nomlarni sinovdan oʻtkazayotganini va barcha roʻyxatga olingan brendlar ham yakuniy mahsulotga aylanmasligi mumkinligini taʻkidlashgan.
Yandex ekotizimining rivojlanishiBugungi kunda Yandex Stansiya turkumida bir nechta modellar mavjud boʻlib, ular foydalanuvchilarning turli ehtiyojlariga moslashtirilgan. Hozirgi assortiment quyidagilardan iborat:
- Midi — oʻrta oʻlchamdagi aqlli karnay;
- Max — eng kuchli va katta model;
- Duo Max — ekran bilan jihozlangan flagman;
- Mini va Layt — ixcham va hamyonbop variantlar;
- Street — tashqarida foydalanish uchun moʻljallangan model.
Eslatib oʻtamiz, Yandex soʻnggi yillarda nafaqat dasturiy taʻminot, balki apparat vositalari (hardware) ishlab chiqarishga ham katta eʻtibor qaratmoqda. Yangi savdo belgilarining roʻyxatga olinishi kompaniyaning aqlli uy qurilmalari bozoridagi yetakchiligini mustahkamlash niyatida ekanligini koʻrsatadi.
…