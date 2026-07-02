Yandex yangi aqlli karnaylar ustida ishlamoqda: Nano, Tiny va Puls modellari kutilmoqda

·23·Texno
Yandex yangi aqlli karnaylar ustida ishlamoqda: Nano, Tiny va Puls modellari kutilmoqda

Rossiyaning Yandex texnologik giganti oʻzining aqlli karnaylar liniyasini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Kompaniya yangi qurilmalar uchun bir nechta savdo belgilarini roʻyxatdan oʻtkazishga ariza topshirdi, bu esa yaqin kelajakda Alisa ovozli yordamchisi bilan ishlaydigan yangi avlod qurilmalari boʻzorga chiqishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rospatent maʻlumotlar bazasida paydo boʻlgan hujjatlarga koʻra, kompaniya "Nano", "Tiny", "Puls" va "Base" (yoki "Beys") nomlarini brend sifatida qayd etishni soʻragan. Ushbu arizalar may oyining oxirida topshirilgan boʻlib, odatda roʻyxatdan oʻtish jarayoni bir necha oy davom etadi. Bu yangilik Yandex mahsulotlari keng tarqalgan Oʻzbekiston bozoridagi foydalanuvchilar uchun ham ahamiyatlidir.

Yangi modellar qanday boʻlishi mumkin?

Hozircha Yandex ushbu nomlar aynan qaysi turdagi qurilmalarga tegishli ekanligini ochiqlagani yoʻq. Biroq, nomlarning oʻzi maʻlum bir taxminlarni keltirib chiqarmoqda. Masalan, "Nano" va "Tiny" (inglizchadan tarjima qilinganda "juda kichik") nomlari hozirgi Yandex Stansiya Mini va Layt modellaridan ham ixchamroq yoki arzonroq versiyalar paydo boʻlishiga ishora qilishi mumkin.

"Puls" va "Base" nomlari esa qurilmalarning akustik imkoniyatlariga urgʻu berilishini anglatishi mumkin. Balki bu modellar kuchliroq bas tovushlari yoki musiqa tinglash uchun maxsus optimallashtirilgan dinamiklar bilan jihozlanar. Kompaniya vakillari hozirda turli nomlarni sinovdan oʻtkazayotganini va barcha roʻyxatga olingan brendlar ham yakuniy mahsulotga aylanmasligi mumkinligini taʻkidlashgan.

Yandex ekotizimining rivojlanishi

Bugungi kunda Yandex Stansiya turkumida bir nechta modellar mavjud boʻlib, ular foydalanuvchilarning turli ehtiyojlariga moslashtirilgan. Hozirgi assortiment quyidagilardan iborat:

  • Midi — oʻrta oʻlchamdagi aqlli karnay;
  • Max — eng kuchli va katta model;
  • Duo Max — ekran bilan jihozlangan flagman;
  • Mini va Layt — ixcham va hamyonbop variantlar;
  • Street — tashqarida foydalanish uchun moʻljallangan model.
Oʻzbekistonda Yandex ekotizimi, xususan Alisa ovozli yordamchisi juda mashhur. Yangi modellarning paydo boʻlishi mahalliy isteʻmolchilarga oʻz uylarini yanada aqlliroq qilish va hamyonbop narxlarda yangi texnologiyalardan foydalanish imkonini beradi. Ayniqsa, ixcham va arzon modellar talab yuqori boʻlgan segment hisoblanadi.

Eslatib oʻtamiz, Yandex soʻnggi yillarda nafaqat dasturiy taʻminot, balki apparat vositalari (hardware) ishlab chiqarishga ham katta eʻtibor qaratmoqda. Yangi savdo belgilarining roʻyxatga olinishi kompaniyaning aqlli uy qurilmalari bozoridagi yetakchiligini mustahkamlash niyatida ekanligini koʻrsatadi.

YandexStansiyaAlisaTexnologiyaAqlli Uy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdiInspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 21:29Seriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqdaSeriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqdaBugun, 20:58OpenAI oʻz aksiyalarining 5 foizini AQSH davlat jamgʻarmasiga berishni taklif qildiOpenAI oʻz aksiyalarining 5 foizini AQSH davlat jamgʻarmasiga berishni taklif qildiBugun, 20:29Melinda French Gates oilaviy iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan Magnify Ventures jamgʻarmasini qoʻllab-quvvatladiMelinda French Gates oilaviy iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan Magnify Ventures jamgʻarmasini qoʻllab-quvvatladiBugun, 20:29Intel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadiIntel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadiBugun, 20:25Commodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiCommodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda