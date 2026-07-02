Inspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdi

·29·Texno
Inspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdi

Kompyuter texnologiyalari bozorida ixcham qurilmalarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, Inspur kompaniyasi oʻzining yangi Inspur 3200U mini-PK modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining kichik oʻlchamlari, balki metall korpusi va oʻrnatilgan sunʼiy intellekt yordamchisi bilan ham texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning asosini AMD Ryzen 3 3200U protsessori tashkil etadi. Tizim barqaror ishlashini taʼminlash uchun u 8 GB hajmdagi DDR4 operativ xotira va 256 GB sigʻimli SSD disk bilan jihozlangan. Ixchamlik borasida Inspur muhandislari yuqori natijaga erishgan: qurilmaning oʻlchamlari bor-yoʻgʻi 117 x 111 x 35,8 millimetrni tashkil etadi, bu esa uni ish stolidagi joyni sezilarli darajada tejash imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va ulanish interfeyslari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Inspur 3200U korpusi toʻliq metalldan ishlangan boʻlib, bu nafaqat qurilmaga zamonaviy koʻrinish beradi, balki issiqlik almashinuvini ham yaxshilaydi. Tarmoqqa ulanish uchun qurilmada ikki diapazonli Wi-Fi moduli koʻzda tutilgan. Tashqi qurilmalarni ulash uchun esa portlar soni yetarlicha ekani quvontiradi.

Qurilmaning old panelida ikkita USB-A (5 Gbit/s tezlikdagi) porti va 3,5 mm li audio konnektor joylashgan. Orqa panelda esa quyidagi portlar mavjud:

  • Ikkita USB-A (480 Mbit/s) porti;
  • Ikkita zamonaviy USB-C porti;
  • Bitta RJ45 tarmoq porti;
  • Ikkita HDMI video chiqishi.

Sunʼiy intellekt va dasturiy taʼminot

Inspur 3200U modelining oʻziga xos jihatlaridan biri — unda mahalliy darajada ishlovchi Lingxi Youyan Agent deb nomlangan intellektual yordamchining mavjudligidir. Bu foydalanuvchilarga kundalik vazifalarni bajarishda sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalanishga yordam beradi. Ishlab chiqaruvchi mazkur mini-PK Windows va Linux operatsion tizimlarini toʻliq qoʻllab-quvvatlashini alohida taʼkidlab oʻtgan.

Narx masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, yangilik Xitoy bozorida 1999 yuan (taxminan 295 AQSH dollari) qiymatida sotuvga chiqdi. Bu kabi hamyonbop narx va keng funksionallik uni ham ofis ishlari, ham uy sharoitida multimedia markazi sifatida foydalanish uchun jozibador tanlovga aylantiradi.

Oʻzbekiston bozorida ham bunday ixcham kompyuterlar, ayniqsa, taʼlim muassasalari va kichik biznes vakillari orasida ommalashib bormoqda. Inspur 3200U oʻzining metall korpusi va boy portlar jamlanmasi bilan raqobatchilardan ajralib turishi kutilmoqda.

InspurMini-PKAMD RyzenTexnologiyaSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel ommabop protsessorlar narxini oshirdi: Core Ultra 200S seriyasi qimmatlashdiIntel ommabop protsessorlar narxini oshirdi: Core Ultra 200S seriyasi qimmatlashdiBugun, 21:59Seriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqdaSeriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqdaBugun, 20:58Yandex yangi aqlli karnaylar ustida ishlamoqda: Nano, Tiny va Puls modellari kutilmoqdaYandex yangi aqlli karnaylar ustida ishlamoqda: Nano, Tiny va Puls modellari kutilmoqdaBugun, 20:52OpenAI oʻz aksiyalarining 5 foizini AQSH davlat jamgʻarmasiga berishni taklif qildiOpenAI oʻz aksiyalarining 5 foizini AQSH davlat jamgʻarmasiga berishni taklif qildiBugun, 20:29Melinda French Gates oilaviy iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan Magnify Ventures jamgʻarmasini qoʻllab-quvvatladiMelinda French Gates oilaviy iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan Magnify Ventures jamgʻarmasini qoʻllab-quvvatladiBugun, 20:29Intel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadiIntel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda