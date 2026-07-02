Inspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdi
Kompyuter texnologiyalari bozorida ixcham qurilmalarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, Inspur kompaniyasi oʻzining yangi Inspur 3200U mini-PK modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining kichik oʻlchamlari, balki metall korpusi va oʻrnatilgan sunʼiy intellekt yordamchisi bilan ham texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning asosini AMD Ryzen 3 3200U protsessori tashkil etadi. Tizim barqaror ishlashini taʼminlash uchun u 8 GB hajmdagi DDR4 operativ xotira va 256 GB sigʻimli SSD disk bilan jihozlangan. Ixchamlik borasida Inspur muhandislari yuqori natijaga erishgan: qurilmaning oʻlchamlari bor-yoʻgʻi 117 x 111 x 35,8 millimetrni tashkil etadi, bu esa uni ish stolidagi joyni sezilarli darajada tejash imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va ulanish interfeyslariixbt.com maʼlumotiga koʻra, Inspur 3200U korpusi toʻliq metalldan ishlangan boʻlib, bu nafaqat qurilmaga zamonaviy koʻrinish beradi, balki issiqlik almashinuvini ham yaxshilaydi. Tarmoqqa ulanish uchun qurilmada ikki diapazonli Wi-Fi moduli koʻzda tutilgan. Tashqi qurilmalarni ulash uchun esa portlar soni yetarlicha ekani quvontiradi.
Qurilmaning old panelida ikkita USB-A (5 Gbit/s tezlikdagi) porti va 3,5 mm li audio konnektor joylashgan. Orqa panelda esa quyidagi portlar mavjud:
- Ikkita USB-A (480 Mbit/s) porti;
- Ikkita zamonaviy USB-C porti;
- Bitta RJ45 tarmoq porti;
- Ikkita HDMI video chiqishi.
Sunʼiy intellekt va dasturiy taʼminotInspur 3200U modelining oʻziga xos jihatlaridan biri — unda mahalliy darajada ishlovchi Lingxi Youyan Agent deb nomlangan intellektual yordamchining mavjudligidir. Bu foydalanuvchilarga kundalik vazifalarni bajarishda sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalanishga yordam beradi. Ishlab chiqaruvchi mazkur mini-PK Windows va Linux operatsion tizimlarini toʻliq qoʻllab-quvvatlashini alohida taʼkidlab oʻtgan.
Narx masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, yangilik Xitoy bozorida 1999 yuan (taxminan 295 AQSH dollari) qiymatida sotuvga chiqdi. Bu kabi hamyonbop narx va keng funksionallik uni ham ofis ishlari, ham uy sharoitida multimedia markazi sifatida foydalanish uchun jozibador tanlovga aylantiradi.
Oʻzbekiston bozorida ham bunday ixcham kompyuterlar, ayniqsa, taʼlim muassasalari va kichik biznes vakillari orasida ommalashib bormoqda. Inspur 3200U oʻzining metall korpusi va boy portlar jamlanmasi bilan raqobatchilardan ajralib turishi kutilmoqda.
…